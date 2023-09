[株式会社PassFab]

PassFab iPhone Unlockは8月31日より最新バージョンに更新しました。このバージョンではいくつかのバグを修復し、使用の体験を最適化しました。





"iPhoneの容量があるのにiOS17にアップデートできないのはなぜですか"

お手持ちのiPhoneをiOS17にアップデートできなくてお困りでしょうか。

iOS17では通話やFaceTimeの機能が充実するなど、新機能の追加や既存機能の改善が行われています。しかし、一部でiOS17へのアップデートがうまくいかないケースが報告されています。この記事では、iPhoneをiOS17にアップデートできない場合の対策をご紹介します。

iPhoneをiOS17にアップデートできない原因





まず、お手持ちのiPhoneをiOS17にアップデートできない原因を確認しましょう。



原因1:iPhoneのストレージ容量が不足している

アップデートでは、必要なデータをAppleのサーバーからダウンロードし、iPhoneに保存します。iPhoneに十分な空き容量がないと、データが保存できないためアップデートが進まなくなってしまいます。この場合、不要な写真や動画、アプリなどを削除して容量を確保する必要があります。

原因2:バッテリーの残量が足りない

iOSのアップデートには時間がかかります。iPhoneが十分に充電されていない状態でアップデートを行うと、途中でバッテリーが切れてしまい、アップデートできなかったり、エラーによってアップデートを安全に完了できないなど、アップデートに悪影響を与えてしまいます。

原因3:お使いのiPhoneが対応機種でない

iOS17の対応機種は以下の通りです。

iPhone8, iPhone8 Plus, iPhone Xが新たにアップデートの対象外となります。

原因4:ネットワークに問題がある

アップデートでは、必要なファイルを本体にダウンロードするため、Wi-Fiなどのインターネット環境が必要です。また、通信が不安定だと正常にアップデートできない場合があります。アップデート中にインターネット回線が不安定にならないように注意が必要です。

iPhoneをiOS17にアップデートできない場合の対処法は?





ここからは、お手持ちのiPhoneをiOS17にアップデートできない場合の対処法をご紹介します。

対処法1:iPhone容量を確認して、不要なデータを削除・バックアップして容量を増やす





アップデートでは、必要なデータをiPhoneに保存する必要があります。アップデートの前に、十分な空き容量があることを確認します。バックアップを取ってから、不要な写真や動画、アプリなどを削除して容量を確保してください。

対処法2:対応機種を確認する





お使いのiPhoneがiOS17に対応していることを確認してからアップデートを開始してください。

iOS17の対応機種は以下の通りです。

対処法3:iPhoneを強制的に再起動する





アップデートの問題は、強制的に再起動すると解決できる場合があります。ここでは、iPhone8シリーズ以降のモデルで、強制的に再起動する方法をご紹介いたします。

Step1: 本体の音量を上げるボタンを押してすぐに離し、音量を下げるボタンを押してすぐに離します。

Step2: Appleのロゴが表示されるまで、サイドボタンを長押しします。







対処法4:iPhoneのWi-Fi接続状況を確認する





不安定なインターネット接続は、iOSのダウンロードに時間がかかるだけでなく、予期しない不具合の原因になります。iOSをアップロードする際は、安定したインターネット接続環境を用意してください。

対処法5:iTunesでiPhoneをiOS17にアップデートする





Step1:Mac または Windows パソコンで、iTunes を開きます。

Step2:iPhoneをパソコンに接続します。

Step3:iTunes ツールバーでiPhoneのボタンをクリックします。

Step4:左側のサイドバーの「概要」をクリックし、「更新プログラムの確認」をクリックします。







Step5:「ダウンロードしてアップデート」をクリックします。画面に表示される案内にそって進みます。

Step6:パスコードの入力画面が表示された場合は、入力して進めてください。

補足情報:iOS17のパスコードを解除する裏技は?





iPhoneのパスコードがわからなくなって、iOS17のロックを解除できない場合はどうすればよいでしょうか。画面ロックが解除できないとiPhoneを使用できなくなるため、日常生活や仕事に大きな影響を与えてしまいます。ここからは、iOS17の画面ロックを解除する裏技を紹介いたします。



裏技:iPhoneの画面ロック解除の専用ソフトPassFab iPhone Unlockでロックを解除する





もしiOS17にアップデートしましたが、突然パスコードを忘れて画面ロックを解除できない場合、専用ソフトPassFab iPhone Unlockを使って自宅でも簡単にロックを解除できます。PassFab iPhone Unlockは成功率100%のオールインワンiPhoneロック解除ツールで、画面ロック、スクリーンタイムパスコード、Apple IDロックを解除できるだけでなく、すべてのiOSバージョンとデバイスに対応(iOS17にも対応)できます。PassFab iPhone Unlockを使用すれば、画面のガイダンスに沿って、数ステップで簡単にiPhoneのロックを解除できます。パソコン、iPhone用のケーブル、安定したインターネット環境を準備してください。以下は詳しい操作手順でご確認ください。



Step1: PassFab iPhone Unlockをパソコンにダウンロードして起動し、「解除開始」をクリックします。





Step2: iPhoneをパソコンに接続して、「開始」をクリックします。





Step3: 最新のファームウェアが自動で検出されるので、「ダウンロード」をクリックしてダウンロードします。





Step4:ファームウェアのダウンロードが完了したら、「解除開始」をクリックします。





まとめ





この記事では、iPhoneをiOS17にアップデートできない場合の対処法について詳しく紹介いたしました。iOS17では、通話やFaceTimeの機能が充実するなど、新機能の追加や既存機能の改善が行われており、より使いやすく改善されています。しかし、一部でiOS17へのアップデートがうまくいかないケースが報告されています。まずは、iPhoneの機種、ストレージ容量、インターネット接続環境などを確認し、必要な対策をとってみてください。また、この記事では、iOS17の画面ロックを解除できない場合に役立つ専用ツールをご紹介いたしました。PassFab iPhone Unlockは、画面のガイダンスに沿って、簡単にiPhoneのロックを解除できる強力なツールです。その他、iPhoneに発生した問題の修復にも使用できます。iPhoneで何かお困りの場合は、ぜひお試しください。

















