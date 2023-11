[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、美食の街パリよりミシュラン一つ星レストラン「Alliance(アリアンス)」を招聘し、2024年1月26日(金)から28日(日)の3日間限定でポップアップレストランを開催します。これは、1月に迎えるザ・サウザンド京都の開業5周年を記念し開催するもので、「Alliance」が京都で展開されるのは今回が初めてとなります。







「Alliance(アリアンス)」は、2015年にパリ5区で開業し、その2年後から7年連続でミシュラン一つ星に輝くレストラン。店名はフランス語で「絆」や「縁」などを意味し、オーナーシェフはパリの数々の有名店で修業を重ね、アラン・パッサール氏の流れを汲む「L'Agape(アガぺ)」でシェフも歴任した大宮 敏孝氏が務めます。今回のポップアップレストランでは、その店名にも由来する「つながり」をテーマに、ザ・サウザンド京都5周年のコンセプトである「Five Senses (五感)」を随所に取り入れたメニューを展開。大宮シェフはじめ「Alliance」の料理人、サービススタッフ、そしてシェフソムリエの岩田をはじめとするSCALAEのソムリエチームが一丸となり、皆さまをおもてなしいたします。新たな一年を歩み始めるにあたり、千年の都・京都にてザ・サウザンド京都から広がる「縁」、そして紡がれる「絆」を感じる3日間です。



イベント概要





【日時】

2024年1月26日(金) ディナー 18:00~20:00(L.O.)

1月27日(土) ランチ 12:00~14:00(L.O.)、ディナー18:00~20:00(L.O.)

1月28日(日) ランチ 12:00~14:00(L.O.)

【場所】

イタリア料理「SCALAE」(THE THOUSAND KYOTO2階)

【料金】

ランチコース ¥25,000

ディナーコース ¥28,000

プレステージコース¥33,000

※飲み物代は含まれません。

※ディナーコース、プレステージコースは、ランチタイムでの提供も可能です。(要事前予約)

【URL】

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/alliance.html

【お問い合わせ】

TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)



※宿泊プランもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格にはサービス料13%と消費税が含まれます。

※画像はすべてイメージです。



Alliance オーナーシェフ 大宮 敏孝(おおみや としたか)









1979年大阪生まれ。フランス料理に興味を持ち、2001年22歳で渡仏。「L’Astor」「Arpege」「Le Cinq」など、数々の有名店で修業を積み、2012年には「L'Agape」スーシェフを経てシェフに就任。2015年、レストラン激戦区といわれるパリ5区に自身の店 「Alliance」をオープンし、2017年よりミシュラン1つ星を獲得する。大宮シェフが大切にしている信念は「つながり」。店名の「Alliance」はフランス語で親愛、絆、縁、調和、融合などの意味があり、強い信頼関係を通しておもてなしをしたいという大宮シェフの気持ちが込められている。

THE THOUSAND KYOTO シェフソムリエ 岩田 渉(いわた わたる)









1989年愛知県生まれ。大学在学中、留学先のニュージーランドでワインに魅了され、4年間ワインの勉強に没頭する。卒業後、2014年にソムリエ資格取得。同年京都のワインバー「Cave de K(カーヴ・ド・ケイ)」のソムリエに着任。2019年9月に現職、THE THOUSAND KYOTOシェフソムリエ就任。



◆主な受賞歴

2017年 「第8回全日本最優秀ソムリエコンクール」 優勝

2018年 「第4回A.S.I.アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール」 優勝

2019年 ベルギー開催「第16回A.S.I.世界最優秀ソムリエコンクール」では、アジア・オセアニア代表として出場し準決勝進出を果たす。

2020年 「Gault & Millau2020」にて「ベストソムリエ賞」を受賞

2021年 「ルイナール ソムリエチャレンジ2021」優勝

2023年 「第17回A.S.I. 世界最優秀ソムリエコンクール」にて日本代表として準決勝進出。世界第5位に輝く。



THE THOUSAND KYOTO は開業5周年を迎えます









京都駅から徒歩約2分。THE THOUSAND KYOTOは、「千年ホテル」をコンセプトに“千年の都・京都”から“次の千年”につづく新しい心地よさで、快適さとサステナビリティを追求した感動体験をお届けしています。

2024年1月に開業5周年を迎えることを記念し、「five senses」をテーマに、THE THOUSAND KYOTOらしい五感を通じたおもてなしをご用意しています。

ロゴマークには、ホテルの象徴である大階段をデザイン。初心を忘れず、お客様へ日頃の感謝をお伝えするとともに、人・社会・未来に心地よい“サステナブル・コンフォート・ホテル”として一段一段、進化してまいります。



▶THE THOUSAND KYOTOのサステナビリティの取り組みについてはこちら

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/sdgs_actions/



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



【所在地】 600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【開業日】 2019年1月29日

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階 数】 地下1階~地上9階 (客室:3階~9階/222室)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-17:16)