[大日本印刷株式会社]

メタバース空間「ボラバース produced by ボラギノール」を3月31日(金)にオープン





大日本印刷株式会社(DNP)は、天藤製薬株式会社のブランドWebサイト「ボラギノールタウン」上に、メタバース空間「ボラバース produced by ボラギノール」*1を本年3月31日にオープンしました。

この新たな場は、痔のお薬「ボラギノール」の開発・製造に込めた天藤製薬の想いやこだわり、変遷の歴史をわかりやすく紹介するメタバース空間です。利用者がアバター(分身)となって同空間内を回遊して同社の歴史や商品の魅力を体験できます。DNPは「バーチャル空間」と「リアルな場」の良さを掛け合わせ、時間や場所を問わずに生活者の体験価値を高める機会を提供していきます。

*1 「ボラバース produced by ボラギノール」WebサイトURL : https://virtual-borraginol-web.com/





【「ボラバース produced by ボラギノール」展開の背景】

近年生活者の暮らしや働き方の変化が加速し、アバターを使って生活者同士がいつでも・どこでも交流できるメタバースへの関心が高まりました。こうした情勢に対して天藤製薬は今回、生活者にボラギノールの開発・製造に込めた想いやこだわりを伝え、「安らぎと感動」を届けるため、持続可能な新しいコミュニケーション手法として、ブランドWebサイトのメタバース化を実現することにしました。

DNPは、2021年からXR(Extended Reality)の強みを活かし、自治体施設などの空間、企業の工場やショールーム等に対して、リアルとバーチャルの空間を融合して体験価値を高める「XRコミュニケーション事業」を展開しています。その一環として本メタバース空間の構築を支援しました。



【「ボラバース produced by ボラギノール」の特長】

1.多くの利用者が体験できる高精細かつユーザビリティの高い空間

「ボラバース produced by ボラギノール」をパソコンやスマートフォンのWebブラウザで体験できるように最適化しているため、利用者は専用アプリをダウンロードする必要がありません。「ボラギノールタウン」の特長である街を俯瞰で眺めているような立体イラストを活かし、「街の中を回遊する」ような遊び心があるメタバース空間にしました。また、この空間内のドラッグストアからECサイト「BORRAオンラインショップ」にリンクして商品を購入できるなど、幅広い生活者とのコミュニケーションを実現します。



2.「ボラギノール」に込めた想い・こだわり、変遷の歴史を紹介

利用者は自分のアバターを選び、「ボラギノール広場」「ドラッグストア」「病院」「家」「工場」「歴史博物館」で構成したエリアを自由に移動してパネルや動画等を閲覧、視聴できます。「病院」では、ブランドWebサイトで提供中の「セルフチェック」を体験できます。また、複数設置したパネルをタッチすることでコインを集めて、カプセルトイで利用できるなど楽しみながら商品の特長や魅力、天藤製薬の取り組みがわかる仕掛けになっています。



【今後の展開】

DNPは今後も、多様な業種の企業を対象にメタバース空間の構築・運用を支援し、企業が提供する製品・サービスの認知拡大、ファンの獲得やファンコミュニティの活性化につなげていきます。生活者への新たな情報発信や交流の場としてのメタバース活用を支援することで、コーポレートブランディングの向上にも貢献していきます。



■「ボラバース produced by ボラギノール」の推奨動作環境 : パソコン、スマートフォンの両方で利用できます。



【パソコン】

・OS : Windows 10以降、Mac Catalina以降

・GPU : Intel Iris Plus Graphics 640相当以上、NVIDIA GeForce 1060相当以上

・ブラウザ : Chromeの最新版をご利用ください。



【スマートフォン】

・Android : OSはAndroid 9以降、ブラウザはChromeの最新版をご利用ください。

・iOS : OSはiOS14以降、ブラウザはSafariをご利用ください。



※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-12:16)