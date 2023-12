[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年11月30日、山形県飯豊町に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー1名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・ECサイトのデザインアドバイザー/KIKI 氏







連携の背景と目的





社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。





そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。飯豊町とAnother worksは、2023年9月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。





Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-iide-yamagata





実証実験の概要





飯豊町では複業クラウド for Publicを活用し、ECサイトのデザインアドバイザーの1職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、飯豊町と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年3月末までの約5ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に飯豊町の課題解決に向けてサポートする予定です。









登用人材のプロフィール





・ECサイトのデザインアドバイザー

KIKI 氏/フリーランス

美大卒業後、グラフィックデザイナーの木村浄司氏に師事。その後広告代理店にてWebデザイナーとして企業のPR活動やコンテンツ制作を経験。現在は都内小売メーカーECサイトのパフォーマンス改善をメインに、Shopify PlusのテクニカルSEOのエンジニアとして活動する傍ら、ポルトガル伝統菓子店のECサイトや地方の宿のHP運用管理なども行う。





コメント

私はこの度の応募をきっかけに初めて飯豊連峰を背景とした湖の写真を拝見した際に、自然が作り出した美しすぎる絶景に恋してしまったのかもしれません。飯豊町の魅力を、この自然から生まれた名産品とともに全国の人々にお届けするお手伝いができることを、誇りに思うと共に今からとてもワクワクしております。





山形県飯豊町 概要







飯豊町は、山形県の南西部に位置する人口6,500人余りの小さな町です。町の80%を緑豊かな森林が占め、東北地方でも有数の豪雪地帯として知られています。町名にも由来する飯豊連峰から流れる清流白川が形成した扇状地に、農地や屋敷林に囲まれた住居が点在する田園散居集落が特徴的な景観を形成しています。



特徴である田園散居集落景観、飯豊連峰の自然景観、中津川地区の風景と里山文化を地域資源として、飯豊町は「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。「日本で最も美しい村」連合では、素晴らしい地域資源を持ちながら過疎にある町村が、自らの地域に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこと、地域の自立を推進すること、景観や環境を守り、地域の特色を観光資源として付加価値を高めることなど、地域資源の保護と地域経済の発展を目指し取り組みを進めています。



住所:〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

自治体HP:https://www.town.iide.yamagata.jp/





「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public





株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/







