[アドビ株式会社]



【2023年6月22日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:クレア ダーレイ、以下 アドビ)は本日、「2023 Adobe Experience Maker Awards(https://business.adobe.com/jp/events/experience-makers-live/experience-makers-award-winners.html)」のファイナリストから各賞のカテゴリにおける国内の受賞者および受賞企業を発表しました。







「Adobe Experience Maker Awards」は、Adobe Experience Cloud製品の活用により、事業成長を加速させ顧客ロイヤルティを高め、目覚ましい成果を上げている企業やチーム、担当者を表彰するものです。今年は、12のグローバルアワード部門と3つの地域別アワード部門を含む、15部門で世界中から参加を募りました。



アドビは本日、ニューヨークのロックフェラーセンターにあるレインボールームでアワードセレモニー「2023 Adobe Experience Maker Awards Gala」を開催し、日本も含めた世界中のファイナリストを表彰しました。イベントには、Adobe Experience Cloudを活用した革新的でインパクトのあるデジタル体験を通じて、ビジネスを変革している企業が参加しました。







2023 Adobe Experience Maker Awardsの国内ファイナリストと受賞者および受賞企業は以下の通りです。



■ The Experience Maker of the Year

受賞 アステラス製薬株式会社 小泉 晋之介 様

ファイナリスト Chatwork株式会社 北川 峻 様

ファイナリスト ディップ株式会社 山下 ロルミス 様







■ The Experience Maker Executive of the Year

受賞 ソニーグループ株式会社 樋田 真 様

ファイナリスト 株式会社DNPコミュニケーションデザイン 天本 直也 様

ファイナリスト ヤマハ株式会社 大村 寛子 様







■ The Experience Maker Team of the Year

受賞 株式会社アシックス

ファイナリスト 株式会社大塚商会

ファイナリスト ソフトバンク株式会社







<参考資料>

・グローバルのファイナリスト告知ページ(https://business.adobe.com/blog/the-latest/announcing-the-2023-adobe-experience-maker-awards-finalists?sdid=599F8JWQ&mv=email&mkt_tok=MzYwLUtDSS04MDQAAAGLz3visc3VP-VTIxx5Ecz6-4gRUImyCWbJRJrHJ0VSfv6lKjwoK1Y06-3WUV3FOvWF7nsMwAuC-wVT_kRJEO1C)(英語)

・Experience Maker Awards ページ(https://www.adobeexperienceawards.com/)(英語)



