芝製麺「阿波白糸」をセットにした特別なギフト



全国でZ世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役:鵜池 航太)と、中国KOLマーケティングや日本エンタメの中国参入事業を展開しているKOL株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中崇貴)は、食にまつわる書籍を多数出版しているarikoさんプロデュースの「ARIKOYA 白だし」夏ギフトセットの予約を、6/30(金)12:00より開始いたします。







6/30(金)12:00より予約開始!「ARIKOYA 白だし」夏ギフトセット内容





「ARIKOYA 白だし」と芝製麺「阿波白糸」を詰め合わせた夏ギフトセットの販売を開始いたします。

多くのメディアや有名人のSNSで、どんな料理にも合うと話題になった「ARIKOYA 白だし」と、三百年の伝統を誇る麺のふる里「半田」にて原材料・製法にこだわって作られた「阿波白糸」を一緒に味わえる、特別な夏ギフトセットです。

ご自宅用としてや日頃の感謝を込めて贈るお中元にもおすすめです。



限定ギフトボックスに熨斗を付けてお届け!「ARIKOYA 白だし」夏ギフトセット詳細





・「ARIKOYA 白だし」2本

・芝製麺「阿波白糸」5束(1束100g)

・arikoさん監修、暑い夏にピッタリのさっぱり美味しい「夏だしすだちそうめん」と「トマトツナそうめん」の特別レシピ



価格:5,000円(税込)

*本ギフトセットを2点以上お買い上げの方に、500円分のクーポンをプレゼントいたします。(次回3,000円以上購入時に使用可能)



ありこだし販売サイトURL▼

https://ariko418.myshopify.com/







こだわりの国産天然素材を使用「ARIKOYA 白だし」について





「ARIKOYA 白だし」は食にまつわる書籍を多数出版しているarikoさんがプロデュースした、万能調味料です。

本商品のだしには、ミネラルを多く含む南アルプス白峰三山の伏流水を始め、「焼津産鰹本枯節」「九州産焼きあご」「煮干いわし」「伊豆産乾燥椎茸」など、うま味を最大限に引き出すこだわりの国産天然素材を使用しています。また、製造は昭和46年の創業以来、伝統的な醤油づくりを続ける、静岡県唯一のJAS認定醤油工場に依頼。香りを大切にしながら丁寧な工程で作られているので、見た目も綺麗な黄金色の白だしに仕上がっています。またarikoさんが半年かけて毎日家庭料理に使用し、配合を調整し続けた結果、どんな料理も簡単に味がキマる白だしが完成しました。



「ARIKOYA 白だし」の詳細はこちらから▼

https://ariko418.myshopify.com/pages/shirodashi



芝製麺(阿波白糸)の紹介





三百年の伝統を誇る、麺のふる里『半田』。麺作りに好適な霊峰剣山の寒風と吉野川の清らかな流れに育まれた自然豊かな里で、原材料・製法にこだわり、真心込めて作りあげました。

コシの強さと喉越しの良さをご賞味下さい。

HP:https://shibaseimen.com/publics/index/53/



arikoさんについて







数々のファッション誌でファッション、ライフスタイル、食関係の企画を担当するエディター、ライター。

Instagramにポストされる美味しそうな手料理やセンスあふれる器使いなど、日々の食卓の写真が世の中の食いしん坊たちから注目をあつめ、食にまつわる書籍も多数出版。



Instagramアカウント:https://www.instagram.com/ariko418





〈取材について〉

本商品やarikoさんへの取材をご希望媒体各社様につきましては、下記メールアドレスへご連絡お願いいたします。

お問い合わせ先:arikodashi@kirinz.tokyo



KOL株式会社について





「Possibilities are Endless (可能性は無限大)」をキーワードにアジアへの日本コンテンツ・エンタテイメントを発信する会社として2018年創業。日本の音楽・映画・カルチャーなどのコンテンツの可能性をアジアで最大限プロモーションしながら新たな日本コンテンツの経済圏を拡大していく事業を展開。日本のアーティスト・タレントなど多くのIP中国参入サポート業務をはじめ、在日KOLのエージェント業務などを行う会社。中国のコンテンツの日本への展開なども多く手掛けています。日本でのKOLを発掘・育成も手掛けています。日本からアジアへ。アジアから日本へ。ボーダレスなコンテンツを実現します。



代表者:代表取締役社長 田中崇貴

所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-20-4 シャトレ恵比寿601

設立:2018年3月12日

URL:https://kol-inc.com/company/



株式会社KIRINZ(キリンジ)について





「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。



会社概要





名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



<当リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社KIRINZ:後藤(ごとう)

TEL:03-6432-9675 MAIL:info@kirinz.tokyo



















企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-13:16)