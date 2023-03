[株式会社A3]

株式会社A3は、『ウインドボーイズ!』のPOP UP STOREを開催、新作グッズの販売をスタートしました。







生徒と奏でる青春育成ゲーム『ウインドボーイズ!』のPOP UP STOREが、池袋スキマストアとJRE MALL(通販)で本日スタート! 落書き風タッチが特徴のA3オリジナルイラスト・GraffArt(グラフアート)で描かれたキャラクターたちの新作グッズを販売中です。



3月14日といえばホワイトデー♪ 今回の『ウインドボーイズ!』のPOP UP STOREには、先生(プレイヤー)へのプレゼントを手にした26人のキャラクターたちが登場しました! ホワイトデーにちなんだ新作グッズのほか、ここでしか手に入らない購入者限定特典など『ウインドボーイズ!』のPOP UP STOREのすべてをご紹介しちゃいます!!



【開催概要】

開催期間:3月3日(金)~3月16日(木)

開催場所:JR池袋駅 地下中央通路 池袋スキマストア&JREモール

営業時間:11:00~20:00

特設サイト:https://eeo.today/pr/windboys-whiteday-ikebukuro/



▼通販でのご注文はこちらから!▼

JRE MALLへ

https://www.jreastmall.com/shop/c/cBz34/



『ウインドボーイズ!』ホワイトデー新作グッズ一覧(5アイテム64種)





【グッズ一覧】

キャラレザーチャームA(全9種)※ブラインド

キャラレザーチャームB(全9種)※ブラインド

キャラレザーチャームC(全8種)※ブラインド

アクリルぷちスタンドA(全9種)※ブラインド

アクリルぷちスタンドB(全9種)※ブラインド

アクリルぷちスタンドC(全8種)※ブラインド

コレクションボトル(全8種)

小物ケース(ラムネ付き) (全2種)

キャンバスアート(0号Fサイズ)(全2種)



※JRE MALLでのブラインド商品の販売は、コンプリートBOXのみとなります。



キャラレザーチャーム ※ブラインド





まずはキャラレザーチャームからご紹介!



ハートの形をしたキャラレザーチャームは合皮製で、大きさおよそ縦横65mmとイラストも見やすいサイズになっています。落ち着いた雰囲気なのでカバンにつけるのはもちろん、ご自宅のラックなどに飾るコレクションとしてもオススメです♪



キャラクター26人ひとりずつのキャラレザーチャームがあり、3つのBOXに分かれています。それぞれのBOXからランダムで1つが当たるブラインドの単品と、そのBOX内のキャラクターすべてが購入できるコンプリートBOXをご用意しました。



「誰が当たるのか楽しみたい!」という方はブラインドの単品を、推しのキャラクターまたは楽器パートで「そろえたい!」という方はコンプリートBOXをお選びください!



キャラレザーチャームA

[飯塚 ミナト、御影池 純太、鳥羽谷 空里、清嶋 桜晴、向 十希、米谷 茜、イジョン、丸山 大輔、丸山 小次郎]



キャラレザーチャームB

[倉本 隆良、花城 芹弥、能登原 光雪、兼古 宗州、鈴白 育三、南里 弥彦、松原 蘇岳、佐野 愛実、泉谷 真秀]



キャラレザーチャームC

[見戸 響、英 篤影、望月 蒼斗、神野藤 幹雄、辻 玲音、伊礼 康人、樹 了太郎、平 いづる]



アクリルぷちスタンド ※ブラインド





アクリルぷちスタンドは縦幅最大7cmのアクリル製スタンド。スッキリとしたサイズ感でいろいろなところに飾れます。ご自宅以外にもお仕事先のデスク周りなどにも飾って、いつでもキャラクターたちのかわいさに癒されてください♪



アクリルぷちスタンドも3つBOXをご用意しました。キャラレザーチャームと同じく、ブラインドの単品とコンプリートBOXのお好きな方をお選びいただけます!



アクリルぷちスタンドA

[飯塚 ミナト、御影池 純太、鳥羽谷 空里、清嶋 桜晴、向 十希、米谷 茜、イジョン、丸山 大輔、丸山 小次郎]



アクリルぷちスタンドB

[倉本 隆良、花城 芹弥、能登原 光雪、兼古 宗州、鈴白 育三、南里 弥彦、松原 蘇岳、佐野 愛実、泉谷 真秀]



アクリルぷちスタンドC

[見戸 響、英 篤影、望月 蒼斗、神野藤 幹雄、辻 玲音、伊礼 康人、樹 了太郎、平 いづる]







コレクションボトル(全8種)





およそ高さ12cm×横5cm×厚さ1cmのコレクションボトル。ボトルの形をしたアクリル製のアイテムで、手のひらサイズの立体感のあるボトルの中に、キャラクターたちのかわいさを詰め込みました!



楽器パートごとに8種類ご用意しています。おしゃれなボトルに入った各楽器パートのキャラクターを飾れば、お部屋がもっと華やかになること間違いナシ♪



小物ケース(ラムネ付き) (全2種)







個包装ラムネが10個入った小物ケースはおよそ縦10cm×横11cm×厚さ3cmと、カバンなどに入れて持ち歩きしやすいサイズです。コスメ商品やイヤホン、アクセサリーなどの小物をしまっておくのにピッタリ! キャラクターたちのイラストを眺めることができる&カバンの中の整理もできる一石二鳥のグッズになっています♪



キャンバスアート(0号Fサイズ)(全2種)









キャンバスアートはおよそ縦14cm×横18cmのサイズ。本物のキャンバス生地を使用しているので、最高品質でイラストを楽しむことができます。スーツ姿で凛々しい&グラフアートでキュート成分マシマシになったキャラクターたちを、高級感とともにご堪能ください!



新作グッズを買ってポストカードをゲットしよう!





『ウインドボーイズ!』POP UP STOREでは、新作グッズを1会計2,200円(税込)お買い上げごとにポストカードを1枚プレゼント! ポストカードは2種類あり、ランダムでお渡しします。

枚数には限りがあり、なくなり次第配布終了となりますのでご購入はお早めに!



ホワイトデーにピッタリな新作グッズがそろった『ウインドボーイズ!』のPOP UP STORE。グッズを買って、キャラクターたちからホワイトデーのプレゼントをぜひ受け取ってください♪



『ウインドボーイズ!』とは?





『ウインドボーイズ!』は吹奏楽部に所属する男子高校生たちの育成を楽しむスマートフォン用アプリ&PCブラウザゲームです。物語の舞台は石川県金沢市。プレイヤーは先生(主人公)となって、廃部寸前だった吹奏楽部を復活させ、彼らの顧問として一緒に全国の舞台をめざします。



公式サイトへ

https://windboys.jp/



(C)2018 EXNOA LLC



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



