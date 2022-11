[ロクシタンジャポン株式会社]

【都内で働く女性にギフト調査】



今年のクリスマスや年末も近づき、そろそろギフト選びを始める方も多いのではないでしょうか。そこでライフスタイルコスメティックブランドのロクシタンは、ギフトシーズンを目前に控えたこの時期に、都内で働く20代~50代の女性に向けて、ロクシタンギフトや今年のクリスマス・年末のギフトについて調査を実施しました。

その結果、過去にロクシタン製品をギフトで贈った経験のある人の100%が、贈って相手に喜ばれたと回答。また9割以上の女性が、今年のクリスマスや年末にロクシタンギフトをもらったらうれしいと回答しました。贈リ物の機会が増えるこれからの季節。ギフト選びに迷ったら、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトで、喜ばれるギフトを探してみませんか。

ロクシタン公式通販サイト:https://jp.loccitane.com/holiday_handgift









100%がロクシタンを贈って喜ばれたと回答!この冬贈りたいギフトNo.1はハンドクリームキット

調査では、7割以上の女性がロクシタン製品をギフトとして贈った経験があり、贈った経験のある人100%(N=87)が「ロクシタンのギフトは相手に喜ばれた」と回答しました。ロクシタンをギフトに選ぶ理由を尋ねたところ「誰にでも喜ばれそう」が最も多い結果に。また、92%がロクシタンをまたギフトで贈りたいと回答しました。これらの結果から、ロクシタンは「誰に贈っても外さないギフト」と認識されていることがわかりました。

またロクシタンのオススメキットの中でこの冬贈りたいギフトを尋ねたところ、贈りたいギフトNo.1は、5種類の香りのミニハンドクリームが入った「ハンドクリームGIFT FOR YOU」(税込3,300円)でした。贈りたい理由としては、「何種類かあるので好きな香りを見つけてもらえそう」「ハンドクリームなら何本あっても困らない」「パッケージが可愛く、価格帯も手頃だから」などの声が挙がりました。ハンドクリームはギフトとして贈りやすく、さらに香りの種類の豊富さやサイズ、価格もポイントとなることがわかりました。





今年のクリスマスや年末に贈りたいギフトNo.1



ハンドクリーム GIFT FOR YOU:税込3,300円











9割以上の女性が、今年のクリスマスや年末に、ロクシタンをもらったら「うれしい!」

また9割弱(N=119)の人が過去にロクシタンをギフトでもらった経験があり、その内95%(N=106)の人がもらった時「うれしかった」と回答。うれしかった理由は「パッケージがかわいく香りが良かった」(20代)「自分で購入したこともあり、ハンドクリームの香り、使い心地が良いのを知っているから」(30代)「毎日使えるもので、おしゃれな雰囲気もあって気分があがるので」(30代)などの声がありました。



さらに、今年のクリスマスや年末に、ロクシタンのクリスマス限定製品やロクシタン製品をもらったらうれしいと92%(N=119)の人が回答。ホリデーシーズンのギフトは、毎日使えるアイテムかつ、特別感のある限定の香りやかわいいパッケージのものがうれしいと感じる女性が多いようです。





もらいたい相手は、「友人・知人」が最も多く、次いで「仕事関係の人」が多い結果に。仲良しのお友達やお世話になった方へのギフト、クリスマス会や女子会、忘年会や送別会などでのギフトに、ロクシタン製品やロクシタンのホリデー限定コレクションを贈ってみてはいかがでしょうか。





ロクシタンギフトやクリスマス・年末ギフトに関する意識調査結果

<ロクシタンをギフトで贈ることについて>

■73%が、ロクシタンをギフトで贈った経験がある。

■ロクシタンをギフトで贈った経験がある人の内100%が、「相手に喜ばれた」。(N=87)

■ロクシタンをギフトで贈った経験がある人の内92%は、「またロクシタンをギフトで贈りたい」。(N=87)

■ロクシタンをギフトで贈った経験がある人が回答したロクシタンをギフトに選ぶ理由(N=87複数回答)

1位「誰にでも喜ばれそう」(71%)

2位「いい香りだから」(46%)

3位「限定の香りがたくさんあり特別感のあるギフトが贈れそうだから」(16%)



<ロクシタンをギフトでもらうことについて>

■89%が、ロクシタンをギフトでもらった経験がある。

■ロクシタンをギフトでもらった経験がある人の内95%が「もらってうれしかった」。(N=106)

■92%が、今年のクリスマスや年末に、ロクシタンのクリスマス限定や製品をもらったら「うれしい」。

■今年のクリスマスや年末に、ロクシタンのクリスマス限定製品や製品をもらったらうれしい理由

(N=109複数回答)

1位「限定の香りで特別感があるから」(48%)

2位「毎日使えるアイテムだから」(46%)

3位「パッケージがかわいい・おしゃれだから」(39%)

■今年のクリスマスや年末にロクシタンの製品をもらいたい相手(複数回答)

1位「友人・知人」(86 %)、2位「仕事関係の人」(52%)、3位「恋人・夫・パートナー」(26%)



【調査概要】

調査期間:2022/10/31-2022/11/4

調査方法 :インターネット調査

調査対象:20代~50代の働く女性119人

調査エリア:東京





ロクシタンとは

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。

自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-14:46)