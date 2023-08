[Teclast]

MAXSUNは、(中国)広州商科グループの子会社でございます。2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。







MAXSUNの新商品Terminator B760M GKD5を紹介します。

Terminator B760M GKD5 は完全なメモリルーティングを備えており、同じチャネル上の残留ワイヤの影響と干渉を排除し、CPU の物理的距離を短縮し、オーバークロックの上限を効果的に高めます。



サポートメモリ:XMP 4800/5600/6400/7200Mhz/OC+

高速PCBボードをアップグレードし、インピーダンスと回路干渉を低減して、メモリの高周波信号の安定性と信頼性を確保します。



Terminator B760M GKD5マザーボードは MATX ボードタイプを採用しており、サイズは 245 × 245 mm、シルバーとブラックの色で、合金の放熱装甲で覆われています。MOSとインダクタ、接触面の間に高品質の熱伝導シリコンストリップを使用し、第13世代Coreプロセッサの性能を安定して発揮します。



8+1+1 フェーズ電源を採用し、50A Dr.Mos を統合します。マザーボードは LGA 1700 スロットを採用し、インテル第 12 世代および第 13 世代Coreプロセッサーをサポートします。また、デュアルチャネル DDR5 メモリーをサポートし、デュアルスロットメモリーを最適化し、XMP8000 (OC)もサポートします。



Terminator B760M GKD5マザーボードは、RT3628AE PWMマスターコントロールを採用し、フルスピード PCIe 4.0 × 4のM.2 ソリッドステートドライブスロットを 3 つ提供します。Realtek ALC897 サウンドカードと 8125 ネットワークカードも搭載されています。



インターフェイスに関しては、理論上の最大伝送速度 20Gbps の次世代フロント USB3.2 Gen2x2 Type-C インターフェイスを提供します。内蔵 2.5G ネットワーク カード、USB3.2 Gen1 (5Gbps) フロントインターフェイス、 4 つの SATA 3.0 インターフェイス、HDMI および DP インターフェイスを提供します。





公式サイトでもっと詳しい情報を了解しましょう!



https://www.maxsun.com/







MAXSUNについて

2002年に設立されたMAXSUNは、Guangzhou Shangke Information Technology Co.Ltdの子会社であり、2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。20年近くにわたって品質と卓越性と同義でした。「すべて安定性のために」の原則は、チップセットの選択からPCB設計まで、あらゆる詳細に細心の注意を払って、優れた製品ソリューションを提供するという揺るぎないコミットメントを導きます。



At MAXSUN, "Focus on quality, focus on excellence" is not just a motto-it's our ethos. We constantly innovate, maintaining stringent quality control and staying abreast of market trends, to surpass user expectations. With MAXSUN, the future of technology is not just anticipated-it's realized.

●公式

サイト:https://www.maxsun.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:16)