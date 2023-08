[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高)は、TEAM CORN FIELD制作のホラーアドベンチャーゲーム『Last Light(ラストライト)』が本日発売2周年を迎えたことをお知らせいたします。現在、 Steam(R)版では本体価格が30%オフで購入できるセールを実施中です。

まだまだ続く残暑の季節、消えた友人を探すために薄暗い廃病院を探索する主人公になりきり、背筋までヒンヤリする体験をしてみてはいかがでしょうか。









『Last Light(ラストライト)』2周年セール詳細





8月26日で発売2周年を迎えるゲーム『Last Light(ラストライト)』が30%オフとなっておりますので、この機会にぜひお求めください。







『Last Light(ラストライト)』について





肝試しをするために向かっている最中、友達が消えていたことに気づいたフユカ。

そのフユカの前に古い廃病院が現れ……。

惨劇の痕が刻まれた廃病院を探索し、唯一の手掛かりである同級生たちの学生証を集め、真相に迫ってください。

必要なのは「逃げる勇気」だけ。





[発売]:HIKE

[開発]:TEAM CORN FIELD

[プラットフォーム]:Steam

[ジャンル]:ホラーアドベンチャー

[プレイ人数]:1人

[発売日]Steam:2021年8月26日(木)

[価格]Steam:1,690円(税込)

[CERO]:審査予定

[対応言語]:日本語・英語・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)



Steam(R) :https://store.steampowered.com/app/1675620/Last_Light/

公式サイト:https://www.lastlight-crest.com/

公式X(旧ツイッター):https://twitter.com/LastLight_crest



※(C)2021 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)Team Corn Field / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/27-10:16)