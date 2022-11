[株式会社ヨウジヤマモト]

11月23日水曜日より11月29日火曜日まで









discord Yohji Yamamotoは、2022年11月23日水曜日より伊勢丹新宿店 本館1Fに期間限定ストアをオープンいたします。



期間限定ストアでは、2014年の発表からリデザインされた「BOSTON BAG」モデルを先行展開、ユニークなフットウェア「2D SLIP-ON」を発表いたします。また、ラボラトリーダイヤモンドが施された限定コレクションの新モデルの発売や、2023春夏コレクションとして発表された「FLUFFY」を本ストアでも先行展開。阪急うめだ本店の期間限定ストアで限定展開された「ラティス」の新色が、伊勢丹新宿店でも入手可能です。



これらの特別なコレクションに加え、2022-2023秋冬コレクションのすべてのラインアップ、アイコニックな「Y」シリーズや、「CLASP」シリーズをはじめとする多彩なスモールレザーグッズなど、ギフトセレクションの候補にもなる多様な選択肢が皆様をお迎えし、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。



どうぞご自身の、あるいは贈り物のウィッシュリストをストアで完成し、ショッピングをお楽しみください。



discord Yohji Yamamoto Pop-up Store

オープン期間:2022年11月22日(水)-11月29日(火)

伊勢丹新宿店 本館1F ハンドバッグ プロモーション



- 日本国内へは、お電話によるご注文・ご配送も承っております。



- 期間限定ストアの会期中、税込33,000円以上お買い上げのお客様へ、discord Yohji Yamamotoのロゴが配された特別なボックスに入った[Salt Chocolate]をプレゼントいたします。(限定数のため無くなり次第終了)

ショッピングをお楽しみいただき、discord Yohji Yamamotoのウィンターギフトをお受け取りください。





BOSTON BAG ──「discord Yohji Yamamoto」ブランド設立当時の2014年に発表したボストンバッグをリデザイン。ディテールがアップデートされ、しなやかでハリのある上質なカーフレザーでつくられたバッグは、機能的で洗練された造形美を誇ります。







長い歴史の中で培われた鞣し技術や仕上げ技術がもちいられたヨーロッパ原皮のキップは、シットリしつつもハリのある詰まった質感で、バッグの表情を豊かに、コンテンポラリーとクラシックの共存する印象をつくります。







デイタイムに堅実な華やかさを持ち込む、軽やかなバッグ。どんなシチュエーションにも持ちやすいスモールサイズ。ミドルサイズは、より機能的に必需品が収められます。







花のカラーのようなフォルムのキーチャーム付き。



BOSTON BAG S 187,000円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ、グレージュ[伊勢丹新宿店先行]

BOSTON BAG M 242,000円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ、グレージュ[伊勢丹新宿店先行]





加えて、「BOSTON BAG」のキーチャームにラボラトリーダイヤモンドが施された特別なバッグも各色1点のみご紹介します。ラボラトリーダイヤモンドが施されたコレクションは、リングやイヤーアクセサリーではなく、バッグを持つことで、品のある女性らしさを演出します。[伊勢丹新宿店限定]







BOSTON BAG LAB GROWN DIAMONDS S

308,000円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ、グレージュ[一点物、伊勢丹新宿店限定]







BOSTON BAG LAB GROWN DIAMONDS M

418,000円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ、グレージュ[一点物、伊勢丹新宿店限定]





ZIP-AROUND WALLET──本期間限定ストアに合わせ、新たなウォレット型のラウンドタイプが登場。2サイズの実用的なスモールサイズのウォレットは、伊勢丹新宿店先行で発売され、ラボラトリーダイヤモンドがジッパーの持ち手に施された限定数のモデルも展開されます。[伊勢丹新宿店先行]









ZIP-AROUND WALLET LAB GROWN DIAMONDS S 57,200円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ[伊勢丹新宿店先行、限定数]

ZIP-AROUND WALLET LAB GROWN DIAMONDS M 121,000円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ[伊勢丹新宿店先行、限定数]



ZIP-AROUND WALLET S 38,500円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ[伊勢丹新宿店先行]*通常モデル

ZIP-AROUND WALLET M 56,100円(税込) / カラー: ブラック、ライトグレイ[伊勢丹新宿店先行]*通常モデル





2D SLIP-ON──Daita Kimuraが1994年にCharles Dickensの小説のタイトルにもなったロンドン最古の建物に店を構え、立ち上げたシューズブランド"The Old Curiosity Shop"。



今回、リリースされる[2Dサンダル]は、1998年に平面に丸靴をコンセプトにデザインされたシューズをベースに、discordの仕様で仕上げられています。機能性と共に削ぎ落とされた機能美が伝わる一足です。







2D SLIP-ON 93,500円(税込) / カラー: ブラック

SIZE: 02-06 (02 23-24cm / 03 24-25cm / 04 25-26cm / 05 26-27cm / 06 27-28cm)

[伊勢丹新宿店先行]





ラティス──ブラックとグレージュの「ラティス」。上質なカーフレザーで仕上げられた各色限定数のコレクション。サイドのマチを外側に出すとユニークな造形になり、且つ収容力が高くなる機能性と造形美を兼ね備え、ミニマルにタイムレスな魅力を放つ「ラティス」。



収納力の高いハンドバッグトートと、より大きく荷物の多いシチュエーションに対応可能な横長プロポーションのトートバッグの2サイズを展開し、ドイツでカーフからキップにかけての革を専門に鞣しているタンナーのシュリンクレザーをもちいたコレクション。



環境に厳しいヨーロッパで排水処理施設、ごみ焼却施設を完備し環境に配慮している優良なタンナーは、原皮選びにおいては「何を食べて育ったか」という点にまでこだわりを持ちます。他のタンナーでは行わない独自の製法で鞣された、柔らかで上品なレザーです。



阪急うめだ本店の期間限定ストアに続き、伊勢丹新宿店の期間限定ストアで入手いただけます。













ラティス ハンドバッグトート 187,000円(税込) / カラー: ブラック、グレージュ

ラティス トートバッグ 220,000円 (税込) / カラー: ブラック、グレージュ





FLUFFY──discord 伊勢丹新宿店でも、2023春夏コレクションとして発表された「FLUFFY」を先行展開中。期間限定ストアでもご紹介します。



不規則なステッチで綿を包み込んだ「FLUFFY」。紙端を折り返したようなディテールのフラップは中央のマグネットで開閉でき、ボディはごくシンプルなつくり。ショルダーストラップを取り外しクラッチバッグとしても持つことができる、discordのユニークネスがミニマルにまとめられた気軽なコレクション。











ブラック・グレー・シルバーで構成されたパリファッションウィークで発表されたばかりのコレクションに、バイオレットとグリーンも加わり、来年1月に予定される2023春夏コレクションの発売に先駆けた展開です。



- 「FLUFFY」は、discord Yohji Yamamotoの3ストア(GINZA SIX / 渋谷PARCO / 伊勢丹新宿店)で先行展開中です。Yohji Yamamotoのdiscord取り扱い店舗では先行展開がございません。



FLUFFY S 93,500円(税込) / カラー: グレー、ブラック、シルバー、バイオレット、グリーン

FLUFFY M 118,800円(税込) / カラー: グレー、ブラック、シルバー、バイオレット、グリーン





お問合せ先: 03-3352-1111(伊勢丹新宿店大代表)

伊勢丹新宿店 本館1F ハンドバッグ/ディスコード ヨウジヤマモト





discord Yohji Yamamoto

山本耀司がラグジュアリーアクセサリーを通じ提案する新しい価値観「discord Yohji Yamamoto」。

1972年にデザイナーとしてキャリアをスタートしてから50年、ファッションの既成概念への反骨精神から生み出される革新的なデザインで世界のモードシーンを牽引し続けてきた山本耀司が、ラグジュアリーアクセサリーを通じ新しい価値観を提案していきます。ハイクオリティに拘ったコレクションは、繊細でたおやかな日本の文化である奥ゆかしい美しさをデザインに取り入れています。山本耀司の哲学である未完成とアシンメトリー(非対称)の美学を象徴し、山本にしか創り出せない凜とした比類ない世界観を日本から世界に表現します。

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/



STORES

discord Yohji Yamamoto GINZA SIX

〒104-0061

東京都中央区銀座6丁目10-1 2F

TEL 03-6264-5428

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545



discord Yohji Yamamoto SIBUYA PARCO

〒150-8377

東京都渋谷区宇田川町15-1 1F

TEL 03-6416-5418

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556



discord Yohji Yamamoto 伊勢丹新宿店

〒150-8377

東京都新宿区新宿3-14-1 本館1F=ハンドバッグ

TEL 03-3352-1111(伊勢丹代表番号) 内線31-110

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523



discord Yohji Yamamoto Online Boutique

居住国に合わせたオンラインブティックをご用意しています:

日本/日本語 https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/

France・International/Francais https://theshopyohjiyamamoto.com/fr/shop/c/c50/

International/English https://theshopyohjiyamamoto.com/shop/c/c50/

中国/中文 https://china.theshopyohjiyamamoto.com/shop/c/c50/



CONNECT WITH discord Yohji Yamamoto

LINE: discord Yohji Yamamoto

https://page.line.me/thf5553p?openQrModal=true



Instagram: @discord_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/discord_yohjiyamamoto/



