『山之内すず』をはじめとした豪華ゲストが登壇。『ピュアフィクシングティント』は、マシュマロのような仕上がりで乾燥せずフィックスされるティント。



全国で開催するライブ配信コンテストの運営やその他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)が日本におけるマーケティング支援を行なっている韓国ビューティーコスメティックブランド『FORENCOS(フォレンコス)』は、新商品『ピュアフィクシングティント』の発売を記念し、2023年6月22日(木)に発売記念イベントを開催いたします。









■ 韓国の国民ティント【フォレンコス】より新商品『ピュアフィクシングティント』が登場!

『PURE FIXING TINT(ピュアフィクシングティント)』は、日本市場向けの商品として企画され、日本のインフルエンサーとの座談会を通じて彼女らの声をもとに開発されました。質感や色味、形、サイズ、価格など、日本の方々の欲しいを叶えた新商品です。

ふわっともちもち感があり、柔らかい最初のタッチ感で、唇にすっきりと広げるとすばやくフィックスされ、マシュマロのような仕上がりで乾燥せず強力にフィックスされるティント。



・全6色・価格:1,400円(税抜)

・販売店:6月下旬よりハンズをはじめとした多くのバラエティーショップストアにて販売開始。



・ハンズ 取扱店舗一覧

渋谷店 / 渋谷スクランブルスクエア店 / 江坂店 / 町田店 / 横浜店 / 広島店 / 新宿店 / 札幌店 / 心斎橋店 / 北千住店 / ららぽーと豊洲店 / ららぽーと横浜店 / 大宮店 / 柏店 / 銀座店 / 博多店 / 梅田店 / あべのキューズモール店 / 東京店 / 熊本店 / 姫路店 / 京都店 / 鹿児島店 / 長野店 / 岡山店 / 大分店 / ららぽーと湘南平塚店 / 金沢店 / あまがさきキューズモール店 / ららぽーと船橋店 / ららぽーと富士見店 / 松山店 / ららぽーと立川立飛店 / 浜松店 / 高崎店アトレ川崎店 / 千葉店 / 仙台店 / 長崎店 / 名古屋店 / 名古屋モゾワンダーシティ店 / 桑名店 / 奈良店 / 静岡店 / 宜野湾コンベンションシティ店 / 浦添西海岸店 / 那覇メインプレイス店 / プラグスマーケット上本町店 / プラグスマーケット橿原店 / プラグスマーケット八木橋点名古屋松坂屋店 / hb具志川メインシティ店 / プラグスマーケット四日市店 / プラグスマーケット高知店 / プラグスマーケット下松店 / プラグスマーケット草津店 / プラグスマーケット下関店 / 宮崎店 / hbアミュプラザくまもと店 / hb石川シティ店 / hbトリエ京王調布店 / hb相模大野ステーションスクエア店 / hb青葉台東急スクエア店 / hb御影クラッセ店 / hbグランエミオ所沢店 / hbたまプラーザ店 / hb西友福生店 / hb西武新宿ぺぺ店 / hbアトレ秋葉原店 / hb中野マルイ店 / hbそよら茅ヶ崎店 / hbグランデュオ立川店 / hb港北東急SC店 / hbららぽーと柏の葉店 / hb武蔵小杉東急スクエア店 / hb中央林間店 / hbピオレ明石店 / hbなんばシティ店

※店頭在庫は変動いたします。また、在庫詳細は各店舗にお問い合わせくださいませ。





■ 2023年6月22日(木)渋谷にて、新商品発売記念ローンチイベントを開催

韓国コスメブランド「FORENCOS」の新商品発売記念ローンチイベントを、2023年6月22日(木)渋谷TRUNK HOTELにて開催いたします。イベント当日は、総フォロワー数1,200万人を越えるインフルエンサー200名が来場を予定しており、会場を共にに盛り上げます。



〈イベント内容〉

・タレント/女優『山之内すず』さんが登壇



2019年AbemaTVの恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)」の出演をきっかけに芸能界デビュー。SNS総フォロワー数は110万人を超え、現在ではTVCM、地上波テレビ番組、更に女優として映像作品にも活動の幅を広げている。

Twitter:https://twitter.com/__suzu__chan

Instagram:https://www.instagram.com/suzu____chan/

TikTok:https://www.tiktok.com/@suzu____chan

YouTube:https://www.youtube.com/@yamanouchinouchi



・新商品についてのプレゼンテーション

新商品の概要や誕生ストーリーをご紹介します。



・インフルエンサー・タレントによるトークショー

Z世代から絶大な人気を誇るインフルエンサーに、美容やコスメについてなどをお話しいただきます。



【トークショー登壇者】

水越みさとさん



徹底的なコスメ比較やコスメレビュー動画で人気を博し、自身のYouTubeチャンネルは登録者数73万人を超える。

Instagram:https://www.instagram.com/mitan.m/

YouTube:https://www.youtube.com/@mizukoshimisato





新希咲乃さん



美容系インフルエンサーとして、YouTubeやSNS情報発信を行いながら、商品プロデューサーとしても精力的に活動中。

Instagram:https://www.instagram.com/niki_sakino/

YouTube:https://www.youtube.com/@niki_sakino





石井里奈さん



通信関連会社の総合職として働きながら、ファッション誌や様々なメディアのモデル、さらにインスタグラムのフォロワー20万人を超えるインフルエンサーとしても活動。

Instagram:https://www.instagram.com/ri7tin1025/

YouTube:https://www.youtube.com/@ri7tin1025





yurika mulさん



元美容関係業の質の高いコスメレビューと多彩なメイクへの支持が厚いクリエイター。

Instagram:https://www.instagram.com/yuri0813ka/

YouTube:https://www.youtube.com/@yurikamul





・メイクアップアーティストメイクアップ講座

国内のタレント・アーティストのメイクを担当するメイクアップアーティスト、Asuka Takeiさん及び、BTSやAOS、INFINITEなど数多くのK-POPアーティストを担当してきた、Han Hyunjaeさんによるメイク講座を開催。



Asuka Takeiさん



都内有名美容室にてカラースペシャリストとして勤務した後、フリーランスのメイクアップアーティストとして独立。

■Visionary Award 2018 世界大会1位(makeup)

■Visionary Award 2017 世界大会2位(makeup)

■ミルボン -NEW ME-コンテスト審査員(2021)





Han Hyunjaeさん



数々のK-POPアイドルやドラマ出演者のメイクを担当。現在は、アルチョンダム店のメイクアップ院長、シンハン大学モデルコンテンツ学科兼任教授、JTBCのアイドルサバイバルプログラムPEAK TIMEの総括ディレクターなど、多方面で活躍している。



※当イベントは事前申し込み制です。ご参加希望のメディア関係者は下記までお問い合わせください。

MAIL:info@kirinz.tokyo





■「FORENCOS(フォレンコス)」について

私を楽しく咲かせるブロッサムコスメ『FORENCOS』は、1988年に開業し、今年で36年目になる韓国を代表するビューティーコスメティックブランドです。また、韓国を代表するロッテデパート、新世界百貨店、現代百貨店などで全店直営で24年間運営してきた歴史のあるブランドです。25年間のヨーロッパのメジャーメーカーとの商品開発の実績は、現在も他社ブランドにはない強みを培った礎である。主に色の開発はトップレベルであり、韓国ブランドの中では最も多い41カラーを保有。そして、“ブロッサムコスメ”として日本においても確かなポジションを確立しております。

2019年の韓国ビューティー業界の中で空前のヒット作であったフォレンコスのタトゥー・クレールベルベットティントは1分に3.2個売られ、ペールラインタトゥーティントは発売1か月で完売となった実績を持っており韓国国民ティントとして知られております。







公式URL: https://www.forencos.com/

Qoo10 日本公式:https://bit.ly/3rdIdIu

PayPayモール:https://bit.ly/3nbA063

楽天市場 日本公式:https://bit.ly/3JAebFE

Twitter:https://twitter.com/forencos_japan

Instagram:https://www.instagram.com/forencos_japan/





■ 会社概要

名称: 株式会社FORENCOS

代表:代表取締役CEO CHUN HEE, JUNG

所在地:FORENCOS BLDG., 186, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

設立:1988年1月17日



・商品のお問い合わせ先

製造販売元 株式会社マックプランニング

http://www.mac-plannig.co.jp

03-5321-6840 担当 菊地





■ 株式会社KIRINZ(キリンジ)とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。





■ 会社概要

名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



