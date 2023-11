[佐賀県]

アリタセラクリスマスイベント実行委員会(佐賀県・有田町・有田焼卸団地協同組合)は、数々の話題のイベントを手がけるクリエイター「アフロマンス」率いる「Afro&Co.」とコラボレーションし、2023年12月2日(土)より、有田焼とマシュマロをテーマにした一大イベント「アリタ・マシュマロ・クリスマス」を佐賀県アリタセラ(佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351番地169)で初開催いたします。





「アリタ・マシュマロ・クリスマス」公式サイト:https://marshmallow-christmas.com









「アリタ・マシュマロ・クリスマス」 は、“アリタで、おいしい、クリスマス”をテーマに、美しい有田焼と可愛らしいマシュマロがコラボレーションした新しいクリスマスイベントです。

イベントのシンボルとなる高さ約8mの巨大な「マシュマロツリー」は、有田焼のマグカップからマシュマロが溢れ出てツリーになったイメージを形にしたものです。12月16日(土)~17日(日)、23日(土)~24日(日)の4日間のスペシャルイベントでは、ツリーのマグカップの中でマシュマロを採る「マシュマロ狩り」が体験でき、見るだけでなく、”食べられるクリスマスツリー”となっています。さらに、焚き火スポットでの「焼きマシュマロ体験」や、「ミニマシュマロツリー作り」をはじめとした有田焼を使った「ワークショップ」、人気の雑貨店や飲食店が出店し、マシュマロを使った温かいホットチョコレートやスモアなども楽しめる「クリスマスマーケット」、ツリー前では「ステージコンテンツ」が楽しめます。そして、有田焼をイメージした「シロとアイ(白と藍)」をイベント全体のカラーテーマとし、夜になると会場は「シロとアイのイルミネーション」で彩られ、フィナーレには「シロとアイの花火」が打ち上がります。また、イルミネーションとツリーの展示は、12月2日(土)~25日(月)の間もお楽しみいただけます。

参加は入場無料。参加予定の方は、当日の来場者数予測のために公式サイトから事前登録のご協力をお願いしています。2023年のクリスマスは、佐賀県アリタセラで、美しい有田焼と可愛らしいマシュマロがコラボレーションした、とびっきり特別なクリスマスをお楽しみください。





「アリタ・マシュマロ・クリスマス」コンテンツ紹介





・マシュマロツリー

大きなマグカップからマシュマロが溢れ出た巨大「マシュマロツリー」がアリタセラに登場!





・マシュマロ狩り

マシュマロツリーのカップの中に実ったマシュマロを収穫する「マシュマロ狩り」体験。





・焼きマシュマロ体験

会場に設置されたファイヤーピット(焚き火)で暖をとりながらマシュマロを焼いて楽しみます。





・ミニマシュマロツリー作り

有田焼のカップを使った”ご自宅サイズ”のミニマシュマロツリー作りを体験。





・マシュマロフード&ドリンク

ホットチョコレートやスモアなどマシュマロを使ったいろいろなメニューを提供予定。





・クリスマスマーケット

人気の雑貨店や飲食店が集まるクリスマスマーケットも開催!ほっと暖まるフードやドリンク、やきものやクリスマスにちなんだ雑貨などが楽しめます。





・ワークショップ

クリスマスをテーマにやきもの文化を体験できるワークショップを開催!





・ステージイベント

ステージでは吹奏楽部や人気DJなどが出演!

※出演者の詳細等は後日発表いたします





・シロとアイのイルミネーション

有田焼のシロとアイ(白と藍色)をテーマにしたイルミネーションが、夜のアリタセラを彩ります。





・シロとアイの花火

4日間のスペシャルイベントのフィナーレにシロとアイをテーマにした花火も打ち上げます。







「アリタ・マシュマロ・クリスマス」開催概要









開催期間:2023年12月16日(土)~17日(日)、12月23日(土)~24日(日)

※ツリー展示&イルミネーション期間:12月2日(土)~12月25日(月)



会場:アリタセラ(佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351番地169)



イベント内容:

参加費:入場無料

※会場内での飲食やコンテンツ体験には、別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

当日の来場者数予測のため、参加予定の方はLINE公式アカウントから事前参加登録をお願いいたします。

LINE公式アカウント: https://lin.ee/gOfvtVK

※登録は来場数の目安を把握するためもので駐車場の確保をはじめ、参加の保証をするものではありません



公式サイト:https://marshmallow-christmas.com



主催:アリタセラクリスマスイベント実行委員会(佐賀県・有田町・有田焼卸団地協同組合)

企画:アフロマンス/Afro&Co.

協力:フェスタルーチェ実行委員会





会場









アリタセラ / Arita Sera

有田駅から車で5分ほどの小高い丘の上に広がる、有田焼専門店が軒を連ねるエリアの総称です。

約2万坪もの敷地に、日用食器、贈答品、業務用食器、高級美術品などの陶磁器を扱う22の店舗の他、ギャラリーやホテル、レストランがあり、年中無休で営業しています。

https://www.arita.gr.jp





企画監修









アフロマンス

本名 中間理一郎。1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJ。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチ ルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、 話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

https://afromance.jp



