靴下業界全体で「くつしたの日」を盛り上げる



福助株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:坂本友哉、以下 福助)は、2023年11月1日(水)~12日(日)の期間、グンゼ株式会社(本社:大阪市北区/代表取締役社長:佐口敏康、以下 グンゼ)、タビオ株式会社(本社:大阪市浪速区/代表取締役社長:越智 勝寛、以下 タビオ)と協業し、各社が運営するアウトレットモール内の店舗において、11月11日「くつしたの日」を記念したキャンペーンを実施いたします。







当キャンペーンは、全国のアウトレットモール内にある福助・グンゼ・タビオのいずれかの店舗で商品をお買い上げいただいたお客様に、それぞれの店舗で特典をご用意するというもの※。各社当該店舗へレシートをお持ちいただくだけで、クーポン贈呈や割引といった特典を受け取ることができる、大変お得なキャンペーンとなっております。

福助では、当社含むグンゼ・タビオのいずれかの店舗で商品をお買い上げいただいたお客様に、11月11日の「くつしたの日」にちなんだ11%OFFのクーポンを進呈し、その日のお買い物からお使いいただくことができます。さらに、福助でのご購入レシートをグンゼ・タビオの店舗にお持ちいただくとそれぞれの店舗でも特典を受けていただけます。



11月11日、左右ペアで1つとなる靴下を2足並べたように見えることから制定された「くつしたの日」。今年は、参画靴下メーカーが一致団結し、「くつしたの日」を盛り上げてまいります。お得なこの機会に、ご自分用はもちろん、大切な方へ靴下を贈ってみてはいかがでしょうか。



当社では、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やショップ、そして業界全体を通して皆さまに『福』をお届けしてまいる所存です。



※一部店舗は対象外です。対象店舗をご確認ください。





【 キャンペーン概要 】





キャンペーン名 :「くつしたの日」協業キャンペーン

クーポン配布期間 :2023年11月1日(水)~11月12日(日)

クーポン有効期限 :2023年11月1日(水)~12月3日(日)



クーポン取得方法 :

【福助の当該店舗でお買い上げのお客様】

2023年11月1日(水)~11月12日(日)の期間中、対象店舗でご購入後、QRコード読み込みでクーポンを付与いた

します。(福助アプリへの会員登録が必要です)

さらに、福助でお買い上げいただいたレシートを、グンゼ・タビオの当該店舗へ持参・ご提示いただいた場合は、各社当該店舗より特典を進呈いたします。



【グンゼ・タビオの当該店舗でお買い上げのお客様】

2023年11月1日(水)~11月12日(日)の期間中、福助以外の各社当該店舗でお買い物をされた際のレシートを福助の当該店舗にて提示いただいた後、QRコード読み込みで付与いたします。(福助アプリへの会員登録が必要です)



対象店舗 :

【福助・グンゼ】

THE OUTLETS HIROSHIMA

THE OUTLETS KITAKYUSHU

THE OUTLETS SHONANHIRATSUKA

レイクタウンアウトレット

あみプレミアム・アウトレット

酒々井プレミアム・アウトレット

仙台泉プレミアム・アウトレット

土岐プレミアム・アウトレット

鳥栖プレミアム・アウトレット

ふかや花園プレミアム・アウトレット

りんくうプレミアム・アウトレット

三井アウトレットパーク入間

三井アウトレットパーク大阪門真

三井アウトレットパーク木更津

三井アウトレットパーク倉敷

三井アウトレットパーク札幌北広島

三井アウトレットパークジャズドリーム長島

三井アウトレットパーク北陸小矢部

三井アウトレットパーク幕張

那須ガーデンアウトレット

南町田グランベリーパーク

マリノアシティ福岡



【福助・グンゼ・タビオ】

三井アウトレットパーク滋賀竜王



【グンゼ・タビオ】

軽井沢・プリンスショッピングプラザ





※福助では、下記条件にてクーポンをお使いいただけます。

使用可能店舗 :直営店全店・アウトレット全店・公式オンラインストア・.fukuskeオンラインショップBASE

ご利用条件 :

・有効期限内に1回のみ利用可能

・他のクーポンとの併用不可



