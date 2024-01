[株式会社ZEN PLACE]

Ashley Ritchie (アシュリー・リッチー)氏 来日決定!









最先端研究結果・科学をもとに、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、サービス業界にイノベーションを起こしている最先端のWeb3.0 DX企業であり、ウェルビーイング創造のリーディングカンパニーである株式会社ZEN PLACE(本社:東京都渋谷区 代表取締役:尾崎成彦)は、BASI ピラティス インストラクター養成コース講師 産前産後資格コース考案者のAshley Ritchie(アシュリー・リッチー) 氏を日本にお招きし、産前産後資格コースやワークショップを2024年1月6日(土)~1月14日(日)に東京で開催します。

尚、本コース、ワークショップは、zen place会員/非会員問わずご参加いただけます。



▼詳細はこちら

https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/744

https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/762



ピラティス・インストラクター向け 産前産後資格コース内容





妊娠中の母体がどのようなプロセスを経ていくのか、妊娠がきたす身体的・精神的変化、母親になる女性が通る過程について深い理解をもたらしてくれます。

妊娠期間を3つに分け、それぞれのレッドフラッグの条件、推奨される運動、エクササイズのモディフィケーションやアシストの使い方などについて学びます。

また、ホルモンの影響は妊娠、出産だけでなく、産後にも及ぶため、産後トレーニングプロトコルも学んでいきます。産前、産後によく起きる腹直筋離開などへの対処法も説明していきます。





日時:2023年11月6(土)14:00-17:00

会場:zen place pilates銀座二丁目スタジオ等

対象となる方:妊婦を指導するピラティス・インストラクター

受講料:132,000円(税込)

お申し込み・詳細:https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/744





【どなたでも参加OK 妊娠をテーマにしたクラス1.(Q&A付)】

日時:2024年1月8日(月)13:30-15:30

開場:zen place pilates五反田西口スタジオ

妊娠13週から27週をテーマにしたクラス、Q&A

受講料:18,000円(税込)

お申し込み・詳細:https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/762



【どなたでも参加OK 妊娠をテーマにしたクラス2.(Q&A付)】

日時:2024年1月11日(木)13:30-15:30

開場:zen place pilates渋谷スタジオ

妊娠28週から40週と産後をテーマにしたクラス、Q&A

受講料:18,000円(税込)

お申し込み・詳細:https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/762



Ashley Ritchie 氏は、BASI ピラティス インストラクター資格養成 医療従事者コースの考案者であり、年に数回日本でコース開催しております。



講師プロフィール:Ashley Ritchie アシュリー・リッチー





世界的に認められたピラティス愛好家であり、BASIファカルティのプリンシパル・ファカルティ。



Body Mechanix Wellness Centreの共同創設者。

ロイヤル・アカデミー・オブ・ダンス・バレエの23年の経験を持ち、以前にニューヨーク・ピラティス・メソッドを学んだアシュリーは、2000年に彼女のメンターであるラエル・イサコウィッツと出会い、すぐにBASIピラティス・メソッドに惚れ込んだ。ラエルのもとでピラティスを学び直し、2001年よりBASIピラティスインストラクターとして指導を開始。アシュリーはジャイロトニックとジャイロキネシスの資格も持っている。



2004年、Body Mechanix Wellness CentreはヨハネスブルグのBASI指導者養成コースのホストスタジオとなった。アシュリーはファカルティに任命され、2005年からBASIの講師を務めるようになる。2007年、彼女は南アフリカのLFTLで産前プログラムを初めて発表。



彼女が開発した "Pilates Through Pregnancy and Beyond “は、現在、国際的なBASI上級継続教育プログラムの一部となっており、世界中で教えられている。



アシュリーが妊娠に深く興味を持ったのはピラティスのトレーニングだけではありませんでした。それは彼女の人生でもありました。彼女は20代で第一子を、30代で第二子を、40代で第三子を出産しました。妊娠・出産とその身体への影響について、3つの異なる人生のフェーズにまたがる独自の洞察力と理解を彼女に与えてくれました。



株式会社ZEN PLACE





「日本のウェルビーイングを世界最高にする」ZEN PLACEは、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、ウェルビーイングとサービス業界にイノベーションを起こしているWell-being Development Companyです。

最先端研究結果・科学をもとに、DX・Web3.0との融合を行い、日本国内だけでなく中国をはじめとする海外のピラティス・ヨガスタジオの運営や学びを深める養成コースやワークショップ、ウェルビーイングを促進する自社開発アプリやAI解析サービス、豊かな一生をサポートするヘルスケア・アプリの開発やクリニック・訪問看護、さらに免疫や内蔵機能の調節など様々な生体機能に効果があるといわれているCBDを取り扱うECサイト運営や自社開発など、ZEN PLACEらしいユニークでシームレスな事業展開でHolistic WellnessとWell-beingを実現し、社会に変化をもたらすユニークでオンリーワンの会社です。

ZEN PLACEと、もっとウェルビーイングな未来へ−



商号 :株式会社 ZEN PLACE

代表者 :尾崎 成彦

所在地 :東京都渋谷区広尾3丁目12−36ワイマッツ広尾4階

業種 :ヘルスケア





