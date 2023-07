[アスクル株式会社]

~女性特有の健康課題をサポートするフェムテック・フェムケア商品約1,050アイテムと出会える14日間~



アスクル株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:吉岡晃)が運営する一般消費者向け(BtoC)インターネット通販サービス「LOHACO」(ロハコ、以下「LOHACO」)は本日15時より7月27日(木)15時までの14日間限定で、「フェムテック&フェムケアデイズ」をLOHACO by ASKUL(以下、「LOHACO本店」)にて、初めて開催します。





近年女性の社会進出が進む中、女性特有の健康課題をサポートするフェムテック・フェムケア商品が注目されています。LOHACOはメーカーと協働し、フェムテック・フェムケア商品との出会いの場を作り、“毎日を自分らしく過ごしたい全ての女性に気づいていただく第一歩にしたい”との想いから、今回初めて「フェムテック&フェムケアデイズ」を開催することとしました。商品ラインナップは生理用品や吸水ケア商品、デリケートゾーンケア商品、温活関連商品、サプリメント・医薬品などのフェムテック、フェムケア商品約1,050アイテムを一堂に紹介します。

アスクルはこれからもエシカル e コマースを目指し、LOHACOだからこそ可能なメーカー連携を広げ、女性のライフステージにまつわる悩みに寄り添い、お客様と社会の課題を解決する売り場づくりを目指してまいります。



<開催概要>

◆期 間: 2023年7月14日(金)15時 ~ 7月27日(木)15時まで(14日間)

◆U R L: https://lohaco.yahoo.co.jp/special/event/femtech/

◆参加予定: フェムテック、フェムケア商品約1,050アイテム





■おすすめアイテムが大集結!フェムケアはじめてセットを数量限定で販売!

フェムテック・フェムケア商品を知り尽くしたLOHACOスタッフ選りすぐりの商品を集めた「フェムケアはじめてセット」を数量限定で販売します。“一度は使ってほしい!” という想いで商品を選定し、20セットご用意しました。是非この機会にお試しください。



■フェムテック&フェムケアデイズ初開催記念。約950アイテムが10%オフ!

LOHACO初のイベント「フェムテック&フェムケアデイズ」開催を記念して、クーポン利用で約950アイテムが10%オフ(※1)になるキャンペーンを実施します。この機会に気になるアイテムを是非お試しください。

(※1) 対象商品は、特設ページでご確認ください。



■フェムケア商品5アイテムがセットで当たる。SNSプレゼントキャンペーンを実施!





LOHACO公式Twitterでは、14日間限定でSNSプレゼントキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、注目のフェムケア商品5アイテムをセットにし、抽選で5名様にプレゼント(※2)します。応募の際は、LOHACO公式Twitterアカウントのフォローとリツイートが必須となりますので、どうぞお見逃しなく!

(※2) キャンペーンの応募方法や詳細は、LOHACO公式Twitterアカウントの投稿をご確認ください。



<LOHACO 公式アカウント>

@LOHACO_jp



■「LOHACO」とは https://lohaco.yahoo.co.jp/

「LOHACO」は2012 年10 月にサービス開始した日用品ショッピングサイト。2023年5月期には売上高461億円を達成、2022年8月には累計のお客様数が約930万人となるなど、多くのお客様にご支持いただいています。「LOHACO」の由来は、Lots of Happy Communities。“くらしをかるくする”をコンセプトに、飲料・食品、洗剤・キッチン用品、医薬品、コスメなどの日用品から、ペット用品、インテリア、「LOHACOでしか買えない」オリジナル商品まで、幅広いラインナップの商品をいつでもリーズナブルかつスピーディーにお届けします。2018年5月にはYahoo!ショッピングに出店(2019年10月PayPayモール店に移行、2022年10月より新生Yahoo!ショッピングにリニューアル)し、2つの店舗で購入できます。2021年6月には本店をリニューアルして「LOHACO by ASKUL」として生まれ変わりました。LOHACO Yahoo!店と同一のポイント倍率を適用するほか、LOHACO Yahoo!店での購入履歴も本店で閲覧可能とし、両店を併用した使い勝手を向上させました。

アスクル株式会社が事業所向け通販で培った商品開発・調達力、高度な物流・配送ネットワーク、お客様対応力などを活かすとともに、ヤフー株式会社の圧倒的な集客力と決済サービスを掛け合わせて、メーカーとの共創によるサステナブルな日用品ECを目指しています。



※本リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。



