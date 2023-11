[サンエックス株式会社]

銭湯絵、脱衣所、屋根の上、お風呂の中…小杉湯がすみっコぐらし一色に!





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、花王株式会社(本社:東京都中央区)のヘアケアブランド「メリット」から、2023年11 月10日、「すみっコぐらし」のスペシャルデザインボトルが発売されることをお知らせします。 また、今年は2023年11月10日から11月22日の期間限定で、親子で楽しめるコラボ銭湯「すみっコぐらしとメリットの湯」が高円寺の老舗銭湯「小杉湯」にて開催されます。



「すみっコぐらし」スペシャルデザインボトルは、2021年より毎年「メリット」から発売されており、今年が3年目となる人気の企画で、たくさんのご好評の声をいただいています。今年のパッケージデザインテーマは、寒い季節でも温かさを感じる「ぬくぬく湯ごもり」。モチーフのあたたかいお風呂を彩るかわいらしい新パッケージとなっています。

さらに今年は新パッケージのボトルをいち早く楽しみ、親子で湯ごもりを楽しめる場として「すみっコぐらしとメリットの湯」が企画されました。「ケの日のハレ」を提唱し、多くの家族から愛される高円寺の老舗銭湯「小杉湯」にて特別企画が実施されます。

目玉となるのは、「小杉湯」のお風呂の壁面に現れるすみっコぐらしたち。銭湯絵とコラボし、ぬくぬくとお風呂を楽しむかわいらしいすみっコぐらしたちをお楽しみいただけます。外観には、「メリット」×「すみっコぐらし」期間限定の公式コラボ暖簾や巨大ボトルパネルなど、SNS映え間違いなしの記念撮影ができるスポットを豊富にご用意。また、“しあわせなお風呂体験”として、内装には、至る所にすみっコぐらしのキャラクターたちがくつろぐ姿が見られる楽しい仕掛けが施されています。

さらに、「小杉湯」名物のミルク風呂にたくさんのすみっコぐらしがぷかぷか浮かぶコラボミルク風呂や、お風呂の中で読める絵本「すみっコぐらしのぷにぷにずかん」など、家族で癒されるコンテンツが盛りだくさんです。その他、親子で楽しくお風呂に浸かれる「浴育スタンプラリー」や、メリット×すみっコぐらしのぬりえコンテスト、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも開催されます。





「すみっコぐらしとメリットの湯」お楽しみポイント





■お風呂の中も外もすみっコぐらしだらけ!入口、電光看板、脱衣所に出現

小杉湯の入口には、公式コラボ暖簾や電光看板にはすみっコぐらしが登場。

巨大ボトルパネルを設置し、小杉湯にやってきたすみっコぐらしたちと記念撮影をお楽しみいただけます。

脱衣所やロッカー等、小杉湯の色んなところにすみっコぐらしたちが出現し、お風呂に入るまでの瞬間も暖かく彩ります。





■限定ステッカーがもらえるすみっコ銭湯ミッションやコラボレーションならではの施策がたくさん!

お風呂の中では、小杉湯名物のミルク風呂の中にたくさんのすみっコぐらしがぷかぷか浮かんで登場。

さらに親子で楽しめるおふろ絵本や浴育の一環として、限定ステッカーがもらえるすみっコ銭湯ミッションチャレンジなど、親子で楽しいお風呂時間を提供します。

もちろん、スペシャルコラボボトルのメリットやすみっコぐらしのお風呂グッズもお試しいただけます。







休憩スペースでは、コラボボトルの特別イラストを展示。

さらに、期間中は、コラボぬりえのコンテストが開催されるほか、土日は特別グッズが当たるくじ引きキャンペーンも開催。

様々なコンテンツを親子でお楽しみいただけます。





「すみっコぐらしとメリットの湯」イベント概要





名称:すみっコぐらしとメリットの湯

日程:2023年11月10日(金)~11月22日(水)

時間:平日15時30分~25時30分/土・日 8時~25時30分

場所:小杉湯(〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3丁目32−17)



【デザイン商品(4種)】

・「メリット シャンプー&コンディショナー ポンプペア」 各480ml×2



販売名 メリットシャンプーDE1 メリットリンスDE1

いずれも【医薬部外品】 毛髪・頭皮をすこやかに保つ





・「メリット リンスのいらないシャンプー ポンプ+つめかえ」 480ml+340ml





販売名 花王メリットシャンプーDE2

【医薬部外品】 毛髪・頭皮をすこやかに保つ





・「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ ポンプ+つめかえ」 300ml+240ml







・「メリット 泡で出てくるシャンプーキッズ からまりやすい髪用 ポンプ+つめかえ」 300ml+240ml







※「すみっコぐらし」デザインボトルは、シャンプー・コンディショナー単品での販売はしておりません。

数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了です。

また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がございます。予めご了承ください。



●「メリット」ブランドサイト : https://www.kao.co.jp/merit/



【X(旧Twitter)プレゼントキャンペーンを実施】

メリットの公式X(旧Twitter)では、「すみっコぐらし」デザインのメリット購入者を対象に、プレゼントキャンペーンを実施。

抽選で50名様に、「メリット」×「すみっコぐらし」オリジナルデザインのスパバッグをプレゼントします。



■応募方法

1.「メリット公式Xアカウント(@merit_jp)」をフォロー。

2. 購入した対象商品を撮影した写真を「メリット公式Xアカウント(@merit_jp)」からのキャペーン投稿に添付して引用リポスト

■キャンペーン期間:2023年11月10日(金)00:00~12月3日(日)23:59

※内容が変更となる場合があるため、詳しくは公式X(https://twitter.com/merit_jp)をご確認ください。



パパママ銭湯 Supported by メリット





11月19日は「パパママ銭湯」が実施されます。

開催時間を決め、家族でゆっくりお風呂が楽しめる時間をメリットがサポートします。また、当日は併設する小杉湯となりをパパママ銭湯開放DAYとしてご利用いただけます。

※開催時間等、詳しくは小杉湯SNSをご確認ください。









■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。



▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/





■小杉湯について(〒166-0002東京都杉並区高円寺北3-32-2)



東京・高円寺にある昭和8年創業の老舗銭湯。

音楽、ファッション、サブカルチャーを中心とした多様な中央線カルチャーと、古き良き歴史が混在する高円寺の憩いの場として、多くの方から愛される銭湯です。

名物ミルク風呂、週替り・日替り風呂、水風呂があり、温冷交互浴は小杉湯の代名詞となっています。



公式HP:https://kosugiyu.co.jp/









■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-11:46)