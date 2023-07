[いえらぶ]

株式会社いえらぶGROUP(本社:東京都新宿区、代表:岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」)は不動産業界向け垂直統合SaaS「いえらぶCLOUD」にて、子会社の株式会社ピーシーコネクト(本社:大阪府大阪市、代表:武本光明、以下「ピーシーコネクト」)が提供するサービス「間取りクラウド for いえらぶ」が標準機能となり、無料で利用可能となったことをご報告します。







■概要

いえらぶGROUPは2019年よりピーシーコネクトを完全子会社とし、間取りソフト4シリーズを導入する不動産会社は累計約38,000社(※1)を突破しました。



「間取りクラウド」は、マウス中心の直感的な操作で、あらゆる間取り図を正確かつ表現力豊かに作成できます。通常「間取りクラウド」は有料ですが、「いえらぶCLOUD」上から「間取りクラウド for いえらぶ」を起動する場合、台数を問わず無料で利用できます(※2)。



今後ともいえらぶGROUPおよびピーシーコネクトは不動産業務の効率化、オンライン化に取り組んでまいります。



■ピーシーコネクト代表 武本光明 コメント



2019年からいえらぶGROUPにジョインし、「いえらぶCLOUD」のユーザー様を始め、多くの不動産会社様に対して「間取りクラウド」の普及に努めてまいりました。おかげ様で間取りソフト4シリーズは累計38,000社(※1)に導入いただいております。



このたび12,000社以上が利用する「いえらぶCLOUD」上での「間取りクラウド for いえらぶ」の利用開始をお知らせできることを大変うれしく思っております。



「いえらぶCLOUD」ユーザーなら手続き不要で、無料で「間取りクラウド for いえらぶ」をご利用いただけます(※2)。ぜひ手軽で高機能な「間取りクラウド for いえらぶ」での間取り図作成をお試しくださいませ。これからも、いえらぶGROUPとピーシーコネクトで、不動産業界のDXをさらに推進していきます。



■「間取りクラウド」について



「間取りクラウド」は高い表現力と機能性をそなえたWindows パソコン用の間取り図作成ソフトです。ほとんどの作業をマウス操作で行えるため、素早く簡単に間取り図が作成できます。基本操作さえ覚えれば、ワンルームなら約15分、分譲マンションや戸建住居でも20~30分程度で作図可能です。



【4つの特長】

・初心者でも簡単に操作可能

・CADのような正確さ

・さまざまな間取りに対応した機能性

・きれいな間取り図を実現する表現力



■「いえらぶCLOUD」について

賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。自動化、オンライン化、データ分析により幅広い業務を効率化し、コストカットと売上アップにつなげます。自社付けを行う賃貸管理会社も、賃貸仲介から賃貸管理まで行う総合不動産会社も、「いえらぶCLOUD」1つであらゆる不動産業務のDXを実現可能です。



公式サイト: https://ielove-cloud.jp/



■ピーシーコネクトについて

2000年の創業以来、不動産業界に特化した間取りソフト、販売・流通図面作成ソフトなどの商品やサービスを提供しており、ユーザー数累計は全国38,000社(※1)を突破しました。今後もお客様のニーズに合わせて有益な商品やサービスを提供してまいります。



会社名:株式会社ピーシーコネクト

代表者:武本光明

設立:2000年3月

資本金:5,000万円

所在地:大阪府大阪市福島区福島5-6-16 阪神杉村ビルディング4階

コーポレートサイト:https://madori.jp/



■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは「ITの力を使って不動産会社の業務を効率化する」「誰もが快適に住まいを探せる環境をつくる」という使命のもと、2008年に設立した不動産×ITサービスの開発・運営会社です。



主力事業である不動産業界向けSaaSの「いえらぶCLOUD」は全国12,000社で利用されています。また、近年深刻化する「空き家問題」に取り組むメディアの運営や、「おとり広告」を未然に防ぐ独自機能の開発などを通して、住まい探しをサポートしています。



いえらぶGROUPは、不動産会社を応援する伴走者です。不動産業界のIT専門家としてSaaSやビッグデータを活用し、業務効率化・デジタル化を行ってまいります。利益相反の観点からも、宅地建物取引業者の登録・不動産取引業に参入する予定はございません。



今後も不動産業界のDXを促進し、よりよい“住”環境の実現を目指します。



会社名:株式会社いえらぶGROUP

代表者:岩名泰介

設立 :2008年1月

資本金:3,825万円

所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24F

コーポレートサイト:https://ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト:https://ielove-cloud.jp/



※1 2002年から2023年5月末までの間取りソフト4シリーズの累計導入社数

※2 ご加入中のプランにより異なります。ご利用の可否についてはいえらぶGROUPまでお問い合わせくださいませ。



