[女性チャンネル♪ LaLa TV ]

「Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ」のOff主演作ほか





CS放送 女性チャンネル♪LaLa TVは、タイGMMTVが誇る人気ドラマシリーズ

“Midnight Series 3部作“を7月より3カ月間にわたり、TV初放送致します。



7月はMidnight Series1作目となる「Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ」のOff主演の「Midnight Series:Midnight Motel」 。8月は「Bad Buddy Series」Nanon主演の「Midnight Series:Dirty Laundry」。9月にシリーズのラストを飾るのは、「A Tale of Thousand Stars」でカップル役を務めたEarthとMix主演の「Midnight Series: Moonlight Chicken」。



「Still 2gether」「Bad Buddy Series」「A Tale of Thousand Stars」など数々の話題作を手掛けたヒットメーカー P’Aof監督が手掛ける話題のMidnight Series3部作を是非お見逃しなく!



●タイドラマ特集ページ:https://www.lala.tv/feature/thai_drama/



◆「Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ」のOff主演!

「Midnight Series:Midnight Motel」<全6話>



放送日時: 7/9(日)21:30~スタート

出演:ジュンポン・アドゥンキッティポーン(Off)、プローイチョンプー・スパサップ(Jan)、タナウィン・ティーラポースガーン(Louis)ほか



<概要>

頭の切れるモート(Off)と天才プログラマーのドイ(Louis)。 学生時代にITコンテストで優勝するほどの実力を持つ2人だが、 ツキに見放された負け組だ。 イカサマで金を騙しとるオンラインカジノを懲らしめようとハッキングでプログラムを書き換えたことが元締めギャングにバレてしまい・・。

(C)GMMTV



◆「Bad BuddySeries」Nanon主演。犯人はコインランドリーの個性的な客の中に!?盗み、盗まれた大金を巡るミステリーラブコメディ

「Midnight Series:Dirty Laundry」<全6話>





放送日時: 8/20(日)21:30~スタート ※2話連続放送

出演:コーラパット・クッパン(Nanon)、ラチャーナン・マハワン(Film)、パタラ・エークセーンクン(Foei)ほか



<概要>

個性豊かな常連客でにぎわう夜中のコインランドリー「ミッドナイト・ランドリー」。お店を営む女子ニオン(Film)は、ときどきランドリーに現れるミステリー小説家のナイト(Nanon)に密かにあこがれている。

ある日ひょんなことから大金を手にして慌てふためくニオンの元に持ち主のナイトが現れて・・・。

(C)GMMTV



◆「A Tale of Thousand Stars」のEarthとMix主演

「Midnight Series: Moonlight Chicken」



放送日時:9月放送予定

出演:ピラパット・ワタナセッシリ(Earth)、サハパープ・ウォンラート(Mix)、タナワット・ラタナギッパイサーン(Khaotung)ほか



<概要>

深夜営業で夜遅くまで働く労働者に人気の“海南チキンライス”を提供するチキンライス食堂『ムーンライト・チキン』。庶民に親しまれる巷の食堂を舞台に繰り広げられる、複雑でいて心温まるラブストーリー。







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-11:16)