公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『グリッドマン ユニバース』より新グッズ4種を発表した。







3月24日(金)全国公開がスタートした『グリッドマン ユニバース』より、グリッドマンの新形態をデザインした「フルカラーTシャツ」や奇跡のクロスオーバーを果たした「グリッドマン&ダイナゼノン Tシャツ」など新グッズがCOSPA(コスパ)から登場です。



これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかで予約受付中。

加えて、2023年3月24日(金)~4月9日(日)新宿マルイアネックス、2023年4月29日(土)~5月14日(日)マルイシティ横浜で開催の〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉にて先行販売も決定しました。



※〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉新宿マルイアネックスでは、会期途中からの販売となります。







商品情報







■グリッドマン ユニバース フルカラーTシャツ

2023年3月24日(金)~4月9日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉新宿マルイアネックス先行販売

2023年4月29日(土)~5月14日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉マルイシティ横浜先行販売

一般販売:2023年6月上旬

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

価格:4,620円(税込)

「ありがとう、私の友たち。」

グリッドマンの新形態をプリント!

・インクジェットでフルカラーイラストの魅力が楽しめるTシャツ

・普段使いを重視して落ち着いた色味でデザインされています

・シルクスクリーンプリントとは異なった風合いや質感がポイントです





■グリッドマン ユニバース キャラクター Tシャツ

2023年3月24日(金)~4月9日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉新宿マルイアネックス先行販売

2023年4月29日(土)~5月14日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉マルイシティ横浜先行販売

一般販売:2023年5月下旬

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

価格:3,300円(税込)

「ひとりじゃ無理でも、君となら。」





■グリッドマン&ダイナゼノン Tシャツ

2023年3月24日(金)~4月9日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉新宿マルイアネックス先行販売

2023年4月29日(土)~5月14日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉マルイシティ横浜先行販売

一般販売:2023年5月下旬

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

価格:3,300円(税込)

■グリッドマン&ダイナゼノン ラージトート

2023年3月24日(金)~4月9日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉新宿マルイアネックス先行販売

2023年4月29日(土)~5月14日(日)

〈『グリッドマン ユニバース』 POPUP SHOP in OIOI〉マルイシティ横浜先行販売

一般販売:2023年5月下旬

サイズ:(約)縦40×横48×マチ15cm / 綿100%

価格:1,980円(税込)





(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会





発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。





