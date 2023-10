[損害保険ジャパン株式会社]

損害保険ジャパン株式会社(代表取締役社長:白川 儀一、以下「損保ジャパン」)は、千葉県市川市(市長:田中 甲、以下「市川市」)とパナソニック株式会社エレクトリックワークス社(社長:大瀧 清、以下「パナソニック」)がEV用充電インフラの整備促進および啓発に向けて本日締結する、地域共創プロジェクト「everiwa no wa 市川Action※1」の協定について、アクションパートナーとして参画します。

損保ジャパンは2022年10月にパナソニックと共同開発した「everiwa Charger Share※2」向けの専用保険を提供する他、損害保険代理店網を活用し、市川市内におけるEVチャージャーホストおよびEVユーザーの拡大に向けて取り組みます。





※1 「everiwa no wa 市川Aciton」は、2022年10月にパナソニックがカーボンニュートラル実現に向けて、新たな価値の創造を目指して設立した共創型コミュニティ「everiwa」の活動の一環です。また、共創により地域課題を解決するプロジェクト「everiwa no wa Action」の第一弾となります。

※2 「everiwa Charger Share」は、EVチャージャーホストとEVユーザーをつなぐ、EVチャージャーのシェアリングプラットフォームです。



1.背景

2050年におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、各企業が個別の取組みを展開するだけではなく、企業間の共創により新たな価値を生み出し、エネルギーソリューションの展開を加速させる必要性が高まっています。

損保ジャパンは気候変動対策として、SOMPOグループ全体で取り組む「SOMPO気候アクション※3」に基づき、クリーンエネルギー促進に資する商品開発など気候変動への取組みを進めています。

また、市川市は2022年10月にカーボンニュートラルシティを表明し、2050年に二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて、公用車のEVカー採用等の取組を積極的に進めています。

「everiwa no wa 市川Action」において、EVチャージャーホストおよびEVユーザー間での充電サービス利用時には物損事故、人身事故、不法駐車等のリスクがあることから、損保ジャパンはパナソニックと共同で開発した「everiwa Charger Share」専用保険を提供する他、市川市のカーボンニュートラルシティ実現に向けて、市川市内のEVチャージャーホストおよびEVユーザーの拡大を目指します。



※3 気候変動への「適応」「緩和」、そして「社会のトランスフォーメーションへの貢献」を通じて、ステークホルダーとともに人と自然が調和した包括的でレジリエントなカーボンニュートラル社会の実現を目指す取組み。

公式サイト:https://www.sompo-hd.com/csr/materiality/topic1/



損保ジャパンの取組み概要

(1)専用保険の提供

1.専用保険の概要





2.専用保険の仕組み





(2)EVチャージャーホストおよびEVユーザーの拡大

損保ジャパンが持つ損害保険代理店網を活用し、市川市内におけるEVチャージャーホストおよ びEVユーザーの拡大に向けて取り組みます。





3.今後について

SOMPOグループの「”安心・安全・健康のテーマパーク”により、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会を実現する」というパーパス実現に向けて、損保ジャパンは「everiwa no wa 市川Action」をモデルケースの一つとし、EVの普及を促進するとともに、カーボンニュートラルの実現に貢献する商品、サービスの開発、提供を目指します。





以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-18:40)