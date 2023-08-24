［ISARIBI株式会社］

ISARIBI株式会社（代表取締役：榊原敬太／所在地：東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C）運営クリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属イラストレーターの「Berryverrine」が、eSportsプロジェクト「e-elements」（運営：株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン）の主催するイベント 『APEX LEGENDS(TM) e-elements DREAM MATCH ～王様からの招待状～』 において、キービジュアル制作を担当したことを発表する。







『APEX LEGENDS(TM) e-elements DREAM MATCH ～王様からの招待状～』について



本イベントは、eSports[KC1] プロジェクトe-elementsによって主催される、大人気オンラインゲーム 『APEX LEGENDS(TM)』 （運営：Electronic Arts社／アメリカ合衆国カリフォルニア州レッドウッドシティ）のリアルイベントである。イベント当日2023年10月8日（日）、東京都・幕張イベントホールに著名ストリーマー、タレント、アーティスト陣が集結し、ゲーム×音楽×ファッションの融合した新しいコンセプトの総合エンターテイメントイベントが開催される。

Berryverrineは本イベントのキービジュアル制作として参画しており、独特な色使いで強烈な印象を与えるという彼の作風が盛り込まれている。

『APEX LEGENDS(TM)』に登場するレジェンドたちが描かれた本キービジュアルは、イベント公式SNSの投稿や公式サイトにて使用されるほか、当日の会場内でも掲示される予定だ。



【イベント名】

APEX LEGENDS(TM) e-elements DREAM MATCH ～王様からの招待状～



【イベント内容】

著名ストリーマー、タレントらによるAPEX LEGENDS(TM)公開プレイ

アーティスト陣によるスペシャル音楽ライブ





【会場】

JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分 (東京から快速利用で約30分)

※JR京葉線 『幕張豊砂駅』からは徒歩約20分



JR総武線・京成線『幕張本郷駅』から『幕張メッセ中央』行きバスで約17分



【チケット】

https://w.pia.jp/t/apexlegends/・受付期間

2023/8/10(木) 18:00～2023/8/27(日) 23:59

・結果発表開始日時

2023/8/31(木) 18:00頃から順次





【放送チャンネル】

YouTube

https://www.youtube.com/@e_elements_jp

Twitch

https://www.twitch.tv/e_elements_jp



【イベント公式サイト】

https://e-elements.jp/special/dreammatch202310/



【e-elements公式Twitterアカウント】

https://twitter.com/e_elements_Jp





【主催】

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー：佐々木 朗／本社所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズ オフィス）



【協力】

Electronic Arts Inc.









Berryverrine(ベリーベリーヌ)プロフィール



独特の色使いで強烈な印象を与えることを得意とするイラストレーター。

CDのジャケットイラストやイベントのキービジュアルなどを中心に国内外問わず幅広く活躍。

2022年12月に個展「U.V.W.」を開催。2023年1月に商業画集「SPECTRUM」を刊行。



Twitter

https://twitter.com/berryverrine

公式ページ

https://berryverrine.tumblr.com/



METEORA st. INFORMATION



『METEORA st.』

読み：メテオラストリート



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st



＜METEORA st ALL MEMBERS＞

REAL AKIBA BOYZ／駒沢アイソレーション／GinyuforcE／FLAVA JAPAN／datto／ハヤケン／NARI Digitz／涼宮あつき／DRAGON／けいたん／マロン／ムラトミ／ネス／とぅーし／ゾマやかじゃない!／龍／ギア／ゲッツ／塩野 拓矢（梅棒）／DJシーザー／RK／寺島圭亮（A.T.E）／ケイゴイノウエ／マロン／ゆうたONE／神宮司秀将／保坂有希／山下智博（株式会社ぬるぬる)／龍／D(ディー)／ラブマツ／ヒサノモトヒロ／いれいす／SHO／SALT COMMUNICATION／来栖うさこ／DJ道井悠／松下 莉子／紫穂／MISAKI／田口華有／はむねずこ／柏森たま。／鈴乃／あま津うに／ぽにょ皇子／白幡いちほ／泉ひかり／立川みくの／関口佳奈／アオノアオ／環／ユリコタイガー／りさまる



＜WHATS?METEORA st＞

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

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