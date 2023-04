[ヤーマン株式会社]

サロン向けブランド「YA-MAN PROFESSIONAL」より”深”感覚のヘッドスパが誕生。「“極(きわみ)”ニードル」で、頭も顔も深(しん)まで*1リフトケア*2



設立45周年を迎えるヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)は、先端技術を駆使しサロンのニーズに対応する小型で高付加価値の美容機器とコスメを揃えるブランド「YA-MAN PROFESSIONAL(ヤーマン プロフェッショナル)」より、『ヴェーダニードルスパ BS for Salon』を、2023年5月22日(月)より新発売いたします。発売以来大変ご好評いただいてきたヘッドスパマシンが、鋭い刺激としっかりとした揉み心地がさらにパワーアップして登場いたします。











製品の特徴



「“極(きわみ)”ニードル」で、頭も顔も深(しん)*1までリフトケア*2

・ 強い揉み心地を叶えるニードル型ブラシを採用

先端をニードル形状にとがらせることで、人の手では再現できない、ピンポイントに刺さるような体感を再現。肌に接する面積が最小限になることで、肌を無理に擦らず毛穴の根元から皮脂や汚れを洗い上げ、負担の少ないケアができます。長さ9mmのニードルブラシ48本が硬くなった筋肉にしっかりアプローチし、エステを超えるかのような心地よさを叶えます。さらに、現行モデルよりもさらに硬めのシリコーンブラシにすることで、しっかりとした強い体感のもみ心地と、突き刺さるような刺激を実現します。





・ サロンモデルならではのこだわり

●振動時間が約4.6倍*3になり洗浄力UP

肌のタップ時間が長くなり、より多くの振動で毛穴の汚れにアプローチします。シャンプー時に併用することで、毛穴の根本から皮脂や汚れをしっかりと洗浄し、健やかな地肌へと導きます。



●ブラックシリカ配合により育成光線放射率が向上

アタッチメントには、希少性の高い鉱物“ブラックシリカ”を含有。それにより育成光線放射率が向上。

「育成光線」とは、遠赤外線の中でも熱効率の大きい5~14 μm(10 μm領域)の波長のものを指し、光エネルギーの中でも人体に良い影響を与えてくれるといわれています。光エネルギーは身体の内部に作用しますが、遠赤外線は私たちの「体温」を上げてくれる効果があり、よく岩盤浴などの温浴施設にも使用されます。





●医療レベルのメディカルシリコーンを採用

アタッチメントの素材には、医療用としても使用されるメディカルシリコーンを採用。直接肌に触れるものなので、こだわりの品質で徹底ケアを叶えます。





・ 頭皮とフェイスのWアプローチでリフト感*4を実感

「ニードルアタッチメント」と「もみ出しアタッチメント」の2種類のアタッチメントにより、頭皮のケアから顔のリフトケア*2までこれ1台で完了。デコルテ、首、肩、こめかみなど、顔周りにもお使いいただけます。







・ 人間工学に基づいた3Dラウンドフォーム

ラウンド状に配置されたブラシがフィットし、360度あらゆる方向から刺激します。頭皮を包み込む構造で頭皮の筋肉をぐっとつかみ細かくもみ出し。安全機能も搭載しており、押し付けすぎによるオーバートリートメントを防ぎます。





・ お風呂でも使える防水仕様*5

シャンプー時など、お風呂での使用が可能。シャンプーをしても落としきれない汚れをグイグイかき出し、さらに音波振動で浮き上がらせます。頭皮や身体が温まった状態で使用することで、より効率的にケアできます。









「YA-MAN PROFESSIONAL」のご紹介



美のプロフェッショナルを通し、お客さまの理想の美しさを叶える製品をご提供するサロン向けブランド。

施術用のプロユースの機器だけでなく、サロン仕様にスペックアップされた家庭用美容機器も揃え、お客さまの美をサロンの施術とホームケアの両面からサポートいたします。

ブランドサイト:https://www.ya-man.com/biz/professional/





製品概要



ブランド名:YA-MAN PROFESSIONAL(ヤーマン プロフェッショナル)

製品名:ヴェーダニードルスパ BS for Salon

販売価格:税込29,700円

発売日:2023年5月22日(月)

※2023年5月15日(月)~5月17日(水)開催の「ビューティーワールド ジャパン 東京」にて先行販売

型番:PSM180B

外形寸法:約W97×D105×H103mm(アタッチメント除く)

質量:約287g(アタッチメント除く)

付属品:ニードルアタッチメント、もみ出しアタッチメント、充電台

取扱先:ヤーマン直営店、百貨店、全国のヤーマンプロフェッショナル製品お取り扱いサロン



『ヴェーダニードルスパ BS for Salon』製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedaneedlespa/







ヤーマン株式会社のご紹介







1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/



*1 角質層まで

*2 引き上げるように動かすこと

*3 当社従来品(PSM40)との比較

*4 美容機器によって肌が持ち上げられる力のこと

*5 IPX7



*発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



