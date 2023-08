[イノベント]

FOOD STYLE Kansai 2024/ラーメン産業展 in Kansai、“外食・中食・小売業界へ販路を開拓したい皆さま”と、“他社との差別化を図りたい、様々な課題と向き合うバイヤー・購買責任者の皆さま”を繋ぐ展示会です。食品・飲料・設備・機器・システム・サービスなどの食にかかわる商品のご出展を募集しております。









【開催概要】

名称:FOOD STYLE Kansai 2024/ラーメン産業展 in Kansai

会期:2024年1月24日(水)・25日(木)10:00~17:00 ※最終日は16:00まで

会場:インテックス大阪 1・2号館

公式ホームページ:

FOOD STYLE Kansai 2024 https://foodstyle.jp/kansai/

ラーメン産業展 in Kansai https://ramenexpo.jp/osaka.php



【出展対象】

■FOOD STYLE Kansai 2024

以下をお取扱いのメーカー、商社、生産者、団体 等

農産品、畜産品、水産品、加工食品、惣菜・調理済食品、日配、パン、菓子・スイーツ、原料・材料、その他食素材、総合酒類・飲料、容器・包装・食器、衛生資材、設備、システム、サービス など



■ラーメン産業展 in Kansai

麺・麺原材料、調味料、食品添加物、タレ・スープ、具材、油、トッピング材料、サイドメニュー、デザート、飲料、製麺機、調理器具、厨房設備、食器・テーブルウェア、衛生関連商材、店舗設備、販促品、FC 加盟募集、開業支援サービス、コンサルティング、その他ラーメン業界に向けた商材・サービス



【来場対象】

■FOOD STYLE Kansai 2024

以下業種の仕入れ担当者

外食業者(飲食店、フードサービス店、ホテル、旅館、その他サービス業)、中食業者(弁当、惣菜、デリ、給食、配食、その他中食)、小売業者(スーパーマーケット、百貨店、コンビニ、その他小売店)、ECサイト/ネット通販、食品商社/問屋/卸、メーカー、開業予定者 など



■ラーメン産業展 in Kansai

ラーメン店、ラーメン店開業検討者、中華料理店、ラーメンを扱う店舗



【来場実績】※一部抜粋

■FOOD STYLE Kansai 2023

イートファクトリー、コズミックダイナー、JFLAホールディングス、ダイナックホールディングス、ダイヤモンドダイニング、鳥貴族ホールディングス、グルメ杵屋レストラン、美々卯、サンマルクホールディングス、心斎橋ミツヤ、ポトマック、SRSホールディングス、音羽、がんこフードサービス、くら寿司、KRフードサービス、サトフードサービス、ジョイフル、千房ホールディングス、なだ万、日本ピザハット、日本マクドナルド、ホットランド、ユー・エス・ジェイ、ワン・ダイニング、梅の花、関西東急ホテルズ、近鉄リテーリング、ジェイアール西日本ホテル開発、スイスホテル南海大阪、WDI JAPAN、ロイヤルホテル、イオンリテール、H2Oリテイリング、エース、近鉄百貨店、京阪ザ・ストア、京阪百貨店、ジェイアール西日本デイリーサービスネット、大丸松坂屋百貨店、高島屋、阪急阪神百貨店、魚国総本社、エームサービス、SOMPOケアフーズ、LEOC、ロック・フィールド 他



■ラーメン産業展 in Kansai

イートアンドホールディングス、王将フードサービス、OMO、魁力屋、銀の葡萄、元気ファクトリー、拳ラーメン、スガキコシステムズ、トイダック、マコトフードサービス、まんねん、物語コーポレーション、理想実業、龍旗信、わっしょい 他



【出展のお問合せ】

https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=346

FOOD STYLE Kansai 実行委員会(FOOD STYLE 事務局/ラーメン産業展 事務局)



