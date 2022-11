[ラフォーレ原宿]

キービジュアルに、今注目のステッカーアーティスト「はくいきしろい」を起用 キャンペーン後半に、巨大なクリスマスオブジェの一部をカットして持ち帰るイベントを開催



話題のNFT を活用したオリジナルデジタルトレカのプレゼント企画も





ラフォーレ原宿では、11 月26 日(土)~12 月25 日(日)の期間、クリスマスのキャンペーン「LAFORET

CHRISTMAS 2022」を開催いたします。



今年のクリスマスのキービジュアルには、人気のステッカーアーティスト「はくいきしろい」を起用。樹脂インクで描かれた、ダイナミックでありながら繊細な作品は、見る人の感性に訴えるビジュアルとなっています。

メインエントランスでは巨大なクリスマスオブジェがお客様をお出迎え。クールなキービジュアルと、温かみを感じるグリーンや電飾が融合した、クリスマスならではの高揚感や非日常感を与えるスポットとして、ラフォーレのクリスマスを演出します。さらにキャンペーン後半には、「はくいきしろい」の作品コンセプトにちなみ、装飾の一部をカットして持ち帰ることができるイベントも予定しています。



館内ショップではクリスマス時期におすすめのギフトアイテムをご用意。大切な方やお友達、ご家族、さらには自分へのご褒美ギフトなど様々なシチュエーションを想像したファッション小物やアクセサリー、ライフスタイル雑貨など多数ご提案いたします。

また、キャンペーン期間中には、若い世代を中心に人気の韓国コスメを取り扱う「Kulture Market Supported by Rakuten」が新たにオープンするほか、期間限定のPOP UP SHOPも続々オープン。6F BE AT STUDIO HARAJUKUでは、落語イベントも開催されます。



さらに、ラフォーレ原宿では初となる今話題のNFTを活用したオリジナルデジタルトレカのプレゼント企画を実施いたします。キービジュアルや対象店舗のブランドオリジナルカード、人気YouTuberとのスペシャルコラボカードなど、約30種類のカードを展開。キャンペーン期間中にしか入手できない限定のデジタルトレカを集めながら、気軽にNFTを体験いただけます。カードを集めるとショッピングチケットが当たる抽選にもご参加いただけます。





ラフォーレ原宿らしいクリスマスの演出やショッピングをお楽しみください。



◇各コンテンツの詳しい情報は、LAFORET CHRISTMAS 2022 HP

(https://www.laforet.ne.jp/special/xmas/)をご覧ください。



ステッカーアーティスト「はくいきしろい」による、館内外のクリスマス装飾



メインエントランスには巨大なクリスマスオブジェが登場。館内装飾も含めクリスマスならではの高揚感や非日常感を与えるスポットとしてラフォーレのクリスマスを演出します。





◇キャンペーン後半にはカットイベントも開催

今回のアートを手掛けた「はくいきしろい」のコンセプトにちなみ、お客様自身が作品であるステッカーを直接カットして持ち帰ることができるイベントを開催。メインエントランスのクリスマス装飾の一部をプレゼントいたします。

※カットイベントに関する詳細は後日HP等でお知らせいたします。



[はくいきしろい]





ステッカーの購入者が直接アート作品をカットし身近な物に貼るという行為を、作家と鑑賞者とのある種の共犯行為として、作品に取り込もうとしています。

作品のイメージはSNSなどのデジタル情報から着想を得ており、自分の身体を通し創作された作品が物質世界で質量を持つという事がコンセプトです。

切り取っていただいた作品のインクの重量(グラム)がそのまま作品の「題名」となります。

[Instagram] https://www.instagram.com/hakuikisiroi/



大切な方や自分へのご褒美にもおススメ!クリスマスギフト



大切な方やお友達、ご家族、自分へのご褒美としてもおススメのギフトを各種ご用意しております。

※記載の価格は全て税込みです。



<女心をくすぐるとっておきのギフトアイテム>





<ホリデー気分を盛り上げる クリスマスカラーギフト>





<特別な日にふさわしい 個性あふれるアートな逸品>







ラフォーレ初、NFTオリジナルデジタルトレカのプレゼント企画



期間中、今話題のNFTマーケットプレイス「HABET」を活用した、ラフォーレオリジナルのデジタルトレカをプレゼントいたします。キービジュアルカード1種、館内19店舗によるブランドカード、人気YouTuberとのスペシャルコラボカード約10種、合計約30種類を展開します。

キャンペーン期間中にしか入手できない限定のデジタルトレカを集めながら、気軽にNFT体験いただけます。

※カードは全て無料です。



<入手方法>

1. NFTマーケットプレイス「HABET https://habet.me/ 」にてアカウントを登録

(お持ちのSNSアカウントからも簡単に登録できます)

2. 欲しいカードの二次元バーコードを読み込む、または、プレゼントコードを入力して入手



・デジタルトレカの入手方法は、カードによって異なります。

[A] HPやSNSから入手可能: キービジュアルカードおよび一部のスペシャルコラボカード

[B] ラフォーレ原宿館内で入手可能: 館内19店舗のブランドカードおよび一部のスペシャルコラボカード

※ブランドカードは対象店舗にてお買上げの方に、プレゼントコードをお渡しします。



◇カードを集めた方の中から抽選でショッピングチケットをプレゼント

[A] [B] から各1枚以上(計2枚以上)集めた方の中から抽選で、ショッピングチケット2,000円分をプレゼント。

※条件を満たした方は、自動エントリーとなります。

※当選者は賞品の発送をもって発表とさせていただきます。



~「HABET」とは~



「HABET」は、NUNW株式会社が運営するデジタルトレーディングカード専門のNFTマーケットプレイス。映像、音声、画像、URLなどのデータを添付したデジタルトレーディングカードをNFTとして「発行」「売買」「閲覧」することができます。

「HABET」は、NUNW株式会社が運営するデジタルトレーディングカード専門のNFTマーケットプレイス。映像、音声、画像、URLなどのデータを添付したデジタルトレーディングカードをNFTとして「発行」「売買」「閲覧」することができます。

世の中に一枚しかないユニークカード「ユニーク」と、シリアル番号付きの「シリアル」の2種類のカードを発行することができ、販売方法は「定額販売」「抽選販売」「オークション販売」の3種類。カード所有者以外からも、カードオーナーが明らかにされた上でカードを閲覧することができます。また、カード発行者が作成したプレゼントコードをサイト内で登録することで、無料のプレゼントカードを受け取ることができます。Web3.0時代の到来により、個人がサービスのプロバイダーとなり、個人同士で経済的なサービスを提供できるようになる中、個人が価値のある有料のコンテンツを発信し保管するためのサービスを提供します。

が明らかにされた上でカードを閲覧することができます。また、カード発行者が作成したプレゼントコードをサイト内で登録することで、無料のプレゼントカードを受け取ることができます。

Web3.0時代の到来により、個人がサービスのプロバイダーとなり、個人同士で経済的なサービスを提供できるようになる中、個人が価値のある有料のコンテンツを発信し保管するためのサービスを提供します。



LAFORET CHRISTMAS期間中には NEW SHOPやPOP UP SHOPが続々オープン!





【NEW OPEN】





12月1日(木) NEW OPEN 1F



Kulture Market Supported by Rakuten

(カルチャーマーケット サポーテッド バイ ラクテン)



韓国発の商品の魅力やトレンドを発信する「楽天市場」のO2O店舗が1FにNEW OPEN!人気インフルエンサーのおすすめ商品をセットにしたコラボレーションボックスを個数限定販売



本店舗では、「楽天市場」出店店舗が取り扱う韓国発の商品を展示・販売。取り扱う商品は約4か月ごと(予定)に入れ替えます。

2022年12月1日(木)~2023年3月末の期間は、第一弾として「楽天市場」に出店する「TIRTIR」、「CLIO」、「goodal」、「COSRX」、「dear, klairs」などの韓国コスメブランドの公式店舗の商品を中心に、100点以上を展示・販売。

また、人気インフルエンサーであるサラさんや松本優さんのおすすめの商品をセットにしたコラボレーションボックスを個数限定で店頭販売します。さらに期間中は、韓国コスメやファッションに精通したインフルエンサーや本店舗スタッフによる、韓国トレンド情報に関するライブ配信の実施も予定しています。







【POP UP SHOP】





11月18日(金)~11月28日(月) 2F

killremote (キルリモート)



デザイナー「どくきのこぴんく」によるファッションブランド

新作ジャージ42型を発表



今回のPOP UP SHOPでは、Killremote(キルリモート)の定番アイテムであるジャージをテーマにしたカプセルコレクションを発表。さまざまな素材で作られた新作のジャージを13柄・42型発表、すべて数点のみの数量限定販売をいたします。

さらに、デザイナー「どくきのこぴんく」の来店も予定しています。



12月2日(金)~2023年1月9日(月・祝) 2F

Happy Socks (ハッピーソックス)



ハッピーな気持ちになる、スウェーデン発のソックスブランド



Happy Socksは、「日常生活に欠かせないアイテムをカラフルなデザインに変え、ハッピーな気持ちでいっぱいにしたい」というコンセプトからスウェーデンにて誕生。クリスマス限定ソックス販売のほか、税込4,000円以上のお買い上げで、POPUP限定ノベルティもご用意しています。



11月22日(火)~12月11日(日) 1F



NOMINE (ノミネ)

カジュアルをベースに「今の気分」をプラスした

ボーダレスなスタイルを提案



"今の気分を自分らしく"

日常のファッションの中に少しのこだわりを入れることで自分らしさを表現できるよう、カジュアルをベースに”今の気分”をプラスしたボーダーレスなファッションを提案します。



12月17日(土)~12月25日(日) 1F



DAYDAYseoul (デイデイソウル)

韓国発ユニセックスブランド



ストリートテイストでありながら、ユニセックスならではのカジュアルでキュートなデザインを特徴とした「DAYDAYseoul」が半年ぶりにラフォーレ原宿でPOP UP SHOPをオープン。すべての冬物アイテムが刺繍仕上げというこだわりにも注目。

税込11,000円以上お買上げの方には、トートバックをプレゼントいたします。







【愛と狂気のマーケット(B0.5F)



12月1日(木)~12月29日(木)

毛塚 友梨(ケヅカ ユリ)





陶芸で身の回りの物を作ることにより、家族などの小さなコミュニティ

の問題や社会的通念を考察し表現する現代陶芸家



今回の出品は鯛焼きをモチーフにした作品。本来あんこが入っている部分が空洞に作られており、ご自分で好きなものを入れてお楽しみいただけます。



[Instagram] https://www.instagram.com/yurikezuka/



12月1日(木)~12月29日(木)





hitoco (ヒトコ)

ひとつひとつハンドメイドにこだわった作品



手作りバッグやがま口を製作しているハンドメイド作家hitoco。

「365日の記念日」をテーマに、がま口を製作しています。



[Instagram] https://www.instagram.com/hitoco_gamaguchi/?hl=ja



12月1日(木)~12月29日(木)





TOKYO FANTASTIC (トーキョーファンタスティック)

ドライフラワーのある暮らしで今日も素敵な1日を



表参道のドライフラワー専門店「TOKYO FANTASTIC」。

クリスマス、成人式、卒業式など、パーティ向けのドライフラワー髪飾りもご用意しています。



[Instagram] https://www.instagram.com/tokyofantastic/





【BE AT STUDIO HARAJUKU (6F)】



落語会『みんなの落語 ―この落語家のこの噺がすごい!そろそろ編―』

第3弾を12月14日(水)に開催

BE AT TOKYOでは、二つ目の落語家の有志が中心となり不定期発刊をしている落語協会黙認誌『そろそろ』とタッグを組み、今最も「すごい」噺を聞くための落語会を全6回開催いたします。

落語家のプロとして自立を始めた若手二ツ目達が、自分が影響を受けた落語家の噺の中から、各回のテーマにそって今一番聴いてほしい6つの噺を厳選。あわせて、今後の落語界を担う『そろそろ』メンバーによる一席や色物、生演奏のお囃子など、寄席の雰囲気も体感いただけます。

落語好きはもちろん、落語に興味はあるが何から聞くべきかわからないという20代~30代の落語初心者にこそ体験してもらいたい、今の落語をお伝えいたします。







【第3弾 『新作』 三遊亭白鳥 任侠流山動物園】

日程: 12月14日(水) 18:00開場 / 19:00開演

(21:00終演予定)

出演: 三遊亭白鳥 / 三遊亭伊織(そろそろ) / 江戸家小猫

インタビュアー:五明樓玉の輔

会場: BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)

料金: U25 2,500円(税込) ※25歳以下・50席限定

一般3,300円(税込)

◇チケット購入はこちらから

https://be-at-tokyo.peatix.com/

主催: BE AT TOKYO

企画/プロデュース: Lemon House Inc.

協力: 落語協会黙認誌『そろそろ』メンバー

ブッキングコーディネート 林家けい木

ビジュアルデザイン: 佐々木俊+大倉龍司(AYOND)



