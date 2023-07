[株式会社ディーアンドエムホールディングス]

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2023年8月2日(水)から2023年8月15日(火)の期間中、東京・新宿の伊勢丹新宿店 本館5階 センターパークで開催される「Decorate the Sound」に出展いたします。









会期中、Bowers & Wilkinsを世界有数のオーディオブランドへと押し上げた伝説的なスピーカー「Nautilus(ノーチラス)」を展示いたします(※展示のみ。試聴はできません)。また、現代のハイエンドスピーカーシリーズ800 Series Diamondの「803 D4」、Formation Suiteのワイヤレス・スピーカー「Formation Duo」、ワイヤレス・スピーカー「Zeppelin」、サウンドバー「Panorama 3」の他、ワイヤレス・ヘッドフォンや完全ワイヤレス・イヤフォンの展示も行います。



そして、もっと気軽に、音楽をいい音で聴いてほしいという思いから、このイベントのためにさまざまな音楽の達人たちに、オーディオシステムで聴いてほしい楽曲のプレイリストを作っていただきました。会場のお好きなオーディオシステムでご試聴できますので、ぜひスタッフまでお声がけください。



THE PLAYLIST for Decorate the Sound





New Way to Feel

シシド・カフカ(ミュージシャン、女優)





レコード・サイズのアートワークが楽しめるプレイリスト

高橋 悠(COFFEE MUSIC GALLERY KAKULULU 店主)





Ann Sally

アン・サリー(ミュージシャン)





調性・編成・人間関係をデザインする

飯田 有抄(クラシック音楽ファシリテーター)







Nautilus ― Icon. Legend. Inspiration.

真のクラフトマンシップは、物理的な仕事であると同時に感情的な仕事でもあります。プロジェクトの規模がどのようなものであれ、深い感動を生み出すものを作り上げるプロセスには、情熱的なチームが必要です。



1993年、ローレンス・ディッキーによって率いられたBowers & Wilkinsのエンジニアたちによる小さなチームが、特別なスピーカーを作り上げるための5年間に及ぶプロジェクトを終えました。バッキンガム宮殿が一般公開され、ニルヴァーナが3作目にして最後のスタジオ・アルバム『In Utero』をリリースし、アル・パチーノが第65回アカデミー賞主演男優賞を受賞したこの年に、Nautilusは誕生しました。



機能によって導かれたフォルム

Nautilusがこのような形状にデザインされたのは、注目を集めるためでも、欲望を掻き立てるためでもありません。このフォルムは、不要なエネルギーを吸収してドライブ・ユニットの動作を最適化するため、そしてスピーカーのキャビネットが音に与える影響を限りなく減少させるための科学的なアプローチによって導き出されたものです。「スピーカーは箱に入っているもの」という既成概念にとらわれない、革新的な先細りのチューブと螺旋状のデザインを組み合わせたフォルムは、それまでに存在したどのスピーカーも実現できなかった、真にシームレスなサウンドステージを創出することを可能にしました。



このNautilusチューブは、後に英国女王賞(イノベーション部門)を受賞し、Nautilusプロジェクトの過程で生まれた数多くの画期的な技術と共に、その後のBowers & Wilkinsのすべての製品デザインに影響を与えることになりました。Nautilusは、世界中の音楽業界のプロフェッショナルたちに選ばれた「801」と並んで、Bowers & Wilkinsを世界有数のオーディオブランドへと押し上げた重要な存在です。



革命的なデザインの象徴

エンジニアたちが実験室で作り上げたプロトタイプのサウンドは素晴らしいものでした。しかしながら、そのフォルムは無骨なもので、製品として完成させるためには最終的な美的洗練が必要でした。その役目はブライトン芸術大学のアリソン・リズビーに託され、彼女はプロトタイプの音響的に正しい構造に繊細なニュアンスと曲線を加え、神秘的なオーラさえ感じさせるNautilusを誕生させました。



これほど大胆なスピーカーは、世界にもほとんど例のないものでしょう。確かに、Nautilusの開発は私たちにとっても大胆なプロジェクトでした。そのフォルムは純粋なアートとも言えるかもしれませんが、実際には、音の科学によって定義された確固たる技術によって導かれたものでもあります。制限や制約をすべて排除したプロジェクトによって生み出されたNautilusは、その誕生から30年間が過ぎた現在でも、私たちBowers & Wilkinsの先鋭的な設計思想と革命的なデザインの象徴であり続けています。



Bowers & Wilkins の主な展示製品



Bowers & Wilkinsのハイエンドスピーカーシリーズ「800 Series Diamond」のフロアスタンディングスピーカー

803 D4 ウォールナット

希望小売価格:1,881,000円(1台/税込)



音楽ストリーミングサービスもスマートフォンの音楽も自在に楽しめるエレガントかつスマートなフォルムのワイヤレス・スピーカー

Zeppelin

希望小売価格:¥115,500(税込)





「800シリーズ」の技術を採用したブックシェルフサイズのワイヤレス・スピーカー

Formation Duo

希望小売価格:495,000円(ペア・税込)



映画「007」シリーズの限定版オーバーイヤー・ノイズキャンセリングヘッドフォン

Px8 007 Edition

オープン価格





伊勢丹新宿店

東京都新宿区新宿3-14-1 本館5階 センターパーク

TEL: 03-3352-1111 大代表

営業時間: 午前10時~午後8時

一部商品はカタログでのご案内になります。

諸般の事情により、営業日、営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。

必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。





Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-19:46)