10年という短い期間でありながら、常に新しい魅力を音楽シーンに投げ込み続けたチェッカーズ。そんな彼らの魅力とはどのようなものであったのか、様々な観点から紐解きます。

6/30は会場内にミニ展示コーナーを設け、チェッカーズゆかりの品々と激レアな衣装を展示します。



・I HAVE A DREAM TOURのメンバーそれぞれのステージ衣装

・藤井郁弥さんデザインによるTOUR Tシャツ

・全種類のツアーチケットのサンプル

・ファンクラブ会報誌最終号

・その他、希少品の数々

※当日は写真撮影も可能となる予定です。是非、会場へ足をお運びください!

第1回 概論 チェッカーズの多面的な魅力をあまり語られることのなかった角度から解説

《紹介楽曲・番組》

「星屑のステージ」、「24時間のキッス」、「ジュリアに傷心」、「あの娘とスキャンダル」

⇒以上 レッツゴーヤングから

「Song for U.S.A」⇒ ヤングスタジオ101から

「Summer Rain」 ⇒ 音楽・夢コレクションから

「Blue Moon Stone」⇒ 愉快にオンステージから

第2回 チェッカーズを裏側で支えたスタッフから見たバンドの魅力や秘話 当時のレコード会社制作担当、倉中保さんをお迎えして

《紹介楽曲・番組》

「I Love you, SAYONARA」、「WANDERER」、「7つの海の地球儀」⇒ ヤングスタジオ101から

「夜明けのブレス」⇒ 音楽・夢コレクションから

「Friends and Dream」⇒ 第40回NHK紅白歌合戦

”フェアウェル・メドレー”⇒ 第43回NHK紅白歌合戦(※チェッカーズの最後の活動)

※上記のほかにも、ポニーキャニオン社保有のコンサート映像も織り交ぜながら、様々なトピックからチェッカーズの正体を紐解きます。どの歌が、どんなトピックに基づいて解説されるのか、是非お楽しみください。



【講師プロフィール】

学長・スージー鈴木

音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。bayfm『9の音粋』月曜日担当DJ。著書に『桑田佳祐論』『サザンオールスターズ1978-1985』(新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)など多数。



講座名:ロックン・ロール大学 チェッカーズ学

講師:評論家 スージー鈴木 第2回ゲスト 倉中 保

受講形態:NHK文化センター青山教室での受講/オンライン受講

開講日時:第1回 6月30日(金)1.16:00~17:302.19:00~20:30

第2回 7月23日(日)3.14:00~15:304.17:00~18:30

※1.と2.、3.と4.は同じ内容です。

※オンラインの1回目は2.の19時からの回、2回目は4.の17時からの回を配信します。1.と3.の講座は対面講座のみです。

各回受講料金(税込):【青山教室での受講】 NHK文化センター会員:3,784円、一般(入会不要):4,466円

【NHKグループモールでオンラインでの受講】:2,200円、2回セット3,960円

主催:NHKエンタープライズ/NHK文化センター

協力:ポニーキャニオン/スリースタープロ

教室受講開催場所:NHK文化センター青山教室

