[丸井織物株式会社]

『渋谷をジャックせよ!2 アンバサダー争奪戦』



丸井織物株式会社(本社:石川県、代表取締役社長:宮本 好雄)は、株式会社niico(本社:東京都、代表取締役:久保 悠貴)が主催するVTuberイベント『渋谷をジャックせよ!2 in MAGNET by SHIBUYA109』とコラボレーションし、VTuberによる渋谷ヴィジョン出演と渋谷をジャックせよ!2のアンバサダー就任をかけたオリジナルグッズ販売バトルを10月2日に開催します。











VTuberイベント「渋谷をジャックせよ!2 in MAGNET by SHIBUYA109」とオリジナルグッズ作成の「UP-T」のコラボレーションで開催されます。このイベントでは、80名を超えるVTuberが参加し、それぞれグッズをデザインして販売します。販売とポスト応援によりポイントが加算され、最も多くのポイントを獲得した参加者がグランプリに輝きます。上位入賞者は渋谷のヴィジョンへの出演権が与えられ、渋谷をジャックせよ!2のアンバサダーとして出演するチャンスも!皆さんの応援が、推しをグランプリに輝かせる鍵になります!



販売期間:2023年10月2日~10月31日正午





■イベントスケジュール











■参加方法

イベントへは、特設サイトより対象グッズの購入、または特定のハッシュタグとURLを記載の上、X(旧ツイッター)でポストすることで参加が可能です。どなたでも気軽に参加できるイベントとなっておりますので、奮ってご参加ください。











■グランプリアワード











■購入者特典







■イベント限定描き下ろしデザイングッズ

VTuberが本イベントのためにデザインをしたTシャツ/ 長袖Tシャツ/ パーカー/ トートバッグ/マグカップ が販売されます。





■参加者一覧(全84名 順不同)



小日向えだ/ 仙斎 天氣/ おはよう真夜中/ まなめお/ 羽柴紅魅/ 天使エル/ 恋犬ちわこ

/ 怪盗アンサー/ もちきんチャス/ 斎藤つの。/ AMEPERO/ 姫歌らみぃ/ 天使シータ

/ 宵月ゆきあ/ 青衣すみれ/ 甘犬もか/ ドドドメテオ/ 胡虎あくび/ 御酒草 陽

/ りんこだよーー/ Mahhy./まっひー/ お狐様ゆいの/ 星降ヨル/ 狛狸みぢゅき

/ かんばん娘ようへい。/ 夜凪るか/ 新島らんぷ / Alajima Lamp/ 綿鳥くく

/ 灰谷れもん/ みつば/ こだこだちゃんねる/ Now LoadiN/ 兎澄ツミキ/ 甜瓜あん

/ 言訳まみれ/ 蓮桜みこね/ 折乃ななせ/ ノーラ・ヤルカレッド/ MIKU

/ イバラ・デビルローズ/ 菜ノ瀬/ 熊侭 かろん/ 高ノ瀬凛/ 月雪 冬華/ ルナロックハート

/ 海月 ねむる/ 野上菜月/ 倉竹みつき/ お花の妖精ラティア/ 宙乃 音斗/ 鹿仲茉菜

/ イレイナ・スリィート/ 稀紗蘿/ みおねももあ/ 闇瞠シオン/ オーリ/ 合歓乃ねむ

/ 魔王チロルニア/ KYAPU/ 卯月ちゅん/ 星飴 あゆき/ 未々花てゆ/ 姫乃のえ

/ たんぽぽねここ/ 宙乃ステラ/ レナードおじさん/ かてぃ/ うぎちゃみパイセン

/ 千歳有紗/ 天瀬モモ/ 夜船麻衣/ エレン・サンディ/ 雅もあ/ 甘兎れいむ/ 碧音 ハンナ

/ 雪尾紺/ 彩華すゞり/ 碧衣リン/ 猫電/ 水樹綜壱/ るい/ ミア=アンベル/ アサバツバキ

/Tsubaki Asaba/ 糸狐めそ



■UP-Tとは?









“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質&短納期(最短3日でお届け)を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。



「UP-T(アップティー)」

URL :https://up-t.jp/



取り扱いアイテム: Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他(毎月2アイテムずつ追加!)

価格 :Tシャツ1枚1,100円(税込み)から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用



■会社概要

会社名 : 丸井織物株式会社

所在地 : 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 : 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 : 1956年

事業内容: 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL : https://www.maruig.co.jp

Email : press@maruig.co.jp









