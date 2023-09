[香川ファイブアローズ]



いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、アンドリュー・ランダル選手との2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。



なお、9月19日(火) 15:00に自由交渉選手リストから抹消されます。



アンドリュー・ランダル ANDREW RANDALL







■プロフィール

ポジション:SF

身長:198cm

体重:109kg

生年月日:1990年1月5日

出身地:アメリカ合衆国

出身校:テンプル大学



■経歴

2013 琉球ゴールデンキングス

2013-15 岩手ビッグブルズ

2015-16 島根スサノオマジック

2016-17 茨城ロボッツ

2017-18 群馬クレインサンダーズ

2018-19 茨城ロボッツ

2020 香川ファイブアローズ(短期契約)

2020 大阪エヴェッサ(短期契約)

2020-21 山形ワイヴァンズ

2021-23 FE名古屋

2023- 香川ファイブアローズ



■本人コメント

Just want to thank the organization for the opportunity to be apart of this team. As we fight to achieve one common goal I will do my best with the coaches and players to achieve that which is a championship. Feels good to reunite with the fans from my short stint before.



このチームの一員になる機会を与えてくれたクラブに感謝したいと思います。 共通の目標である優勝を達成するために、コーチ、選手たちとともに全力を尽くします。 以前、短い期間在籍していたときのファンの皆さんとも再会できてとてもうれしいです。





■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

安定感のあるボールハンドリング、どこからでも得点を獲れる能力、日本での豊富な経験など、現在の香川ファイブアローズに必要な要素を持ち合わせている選手を迎え入れることとなりました。

今季のファイブアローズのチームシナジーをさらに高めてくれる選手として活躍してくれることを確信しています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/17-12:16)