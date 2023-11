[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年11月20日、東京都新宿区に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー2名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・デザインアドバイザー/星野 尉治 氏、矢野 孝治 氏







連携の背景と目的





社会・経済情勢が大きく変化する中で、地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。





そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。新宿区とAnother worksは、2023年9月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。





Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-shinjuku-tokyo



実証実験の概要





新宿区では複業クラウド for Publicを活用し、デザインアドバイザーの1職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、新宿区と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年3月末までの約5ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に新宿区の課題解決に向けてサポートする予定です。









登用人材のプロフィール





・デザインアドバイザー

星野 尉治 氏/複業・兼務多数



大手総合印刷会社クリエイティブセクションに入社。同社在籍のまま大学院に社会人入学し、Webマーケティングを専攻。卒業・同社退職後、IT系ベンチャーや住生活系ベンチャーの起業に参画。デジタル関連ビジネス、起業支援、教育支援、地方創生、美術系専門学校・メディア系大学の非常勤講師に携わる。現在は、一社)域産官学共創機構代表理事、(株)Wonderlabo CMO、慶應義塾大学SFC研究所上席所員 他に所属。





コメント

新卒で入社したのが新宿区の大手印刷会社のクリエイティブセクションで、下落合の専門学校で非常勤講師もしていました。今も電車で一本で行ける場所に住んでおり大都市としての新宿だけでなく早稲田、四谷、神楽坂など庶民的な地域にも愛着と親近感があります。



・デザインアドバイザー

矢野 孝治 氏/自営業・自由業



企業や自治体・行政事業にてコンサルを行い、ホームページ・SNS・フライヤー等を用いて集客アップ・売上アップに貢献。地域貢献活動として、埼玉県行田市SNSマーケティングアドバイザーや愛知県南知多町PRライター等を担当。Yahoo!ニュースエキスパートとして地域の魅力を発信中。「日本の元気は、地域の元気から」をモットーに地域貢献の可能性を追求している。



コメント

このような官民連携事業に携わらせていただき大変光栄です。進歩し続ける街「新宿」の素晴らしい魅力を、デザインを通して多くの人に伝わるように協力させていただきたく存じます。新宿区の皆様、ご関係者様と共に、新宿区の大きな可能性を引き出すお手伝いができましたら幸いです。





東京都新宿区 概要







新宿区には日本一の乗降客数を誇る新宿駅を中心に、ビジネス街などが広がる「新宿駅周辺エリア」、風情ある街並みを感じられる「神楽坂エリア」、国際色豊かな「大久保エリア」、閑静な住宅地が広がる「落合エリア」など、それぞれ特色・魅力が異なるエリアがあります。区では新宿駅直近地区を「新宿グランドターミナル」として再編するまちづくりに取り組んでいるほか、23区では最も多く、人口の一割を超える100か国以上の外国人区民が暮らすまちとして、交流とにぎわいある多文化共生のまちづくりにも取り組んでいます。



住所:〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

自治体HP:https://www.city.shinjuku.lg.jp/



「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/







