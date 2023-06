[株式会社ビーグリー]

お得感No.1のコミック配信サービス『まんが王国』(https://comic.k-manga.jp/)を中核に、コンテンツプロデュースを行う株式会社ビーグリー(本社:東京都港区、代表取締役:吉田仁平、東証プライム:3981、以下「ビーグリー」)は、北米向けコミック配信サービス『yomoyo(ヨモーヨ)』の提供を2023年6月6日(火)より開始いたしましたので、お知らせいたします。







URL:https://yomoyo.net



北米向けコミック配信サービス『yomoyo』について





当社は、これまで国内向けに、コミック配信サービス『まんが王国』を運営し、人気作品から知る人ぞ知る良作まで、多様なコミック作品をユーザー様に広くお楽しみいただけるよう、豊富なキャンペーンの実施や、データを用いたプロモーションとコンテンツの創出に加え、自社開発のAIレコメンド機能や豊富なユーザーレビューを活用した独自推奨タイトルの提供を行って参りました。



このたび、ビーグリーは、より多くの方に魅力的な作品を提供するため、諸外国の中でも、特に拡大が予想されている北米の電子コミック市場で、国内コミック配信事業で培ったノウハウを生かし、北米向けコミック配信サービス『yomoyo(ヨモーヨ)』の提供を開始いたしました。

本サービスでは、英語版の「悪役令嬢は趣味に没頭します」「二周目の恋なのに」「罪は白銀のなか」をはじめとした様々な作品の配信を開始しており、グループ会社であるぶんか社の作品についても順次配信を開始いたします。



今後につきましては、自社作品のローカライズの他、各出版社取り扱いの作品も含めた作品ラインナップの拡充に努めて参ります。



作品紹介(一部)







「The Villainess' Obsessive Interests」(悪役令嬢は趣味に没頭します)

(C)Tetete/Kyoko Yamamoto/Beaglee Inc.



「I Love You the Second Time Around」(二周目の恋なのに)

(C)Mashiro Maro/Beaglee Inc.



「Our Crime Under Silver Lights」(罪は白銀のなか)

(C)Akio/Beaglee Inc.



今後もビーグリーは、時代が求める「創る」「選ぶ」「届ける」価値の提供を行い、ファンとクリエイターに愛されるコンテンツプロデュースカンパニーを目指します。



※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 本リリースに記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。



■株式会社ビーグリー概要

株式会社ビーグリーは、お得感No.1のコミック配信サービス『まんが王国』(https://comic.k-manga.jp)の運営などを行うコンテンツプロデュースカンパニーです。「クリエイターとファンを繋ぎ、新たな価値を創造する」をミッションに掲げ、出版社との協業によるコンテストの開催や当社オリジナル作品の制作・配信を行うなど、様々な形でクリエイターの創作活動を応援しています。

URL:https://www.beaglee.com/



■会社概要

社名 :株式会社ビーグリー

所在地 :東京都港区北青山二丁目13番5号

青山サンクレストビル4階

創立 :2004年10月25日

資本金 :18億9,330万円(2022年12月末時点)

代表者 :代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 :コンテンツプロデュース

URL :https://www.beaglee.com/

証券コード:3981(東証プライム市場)



