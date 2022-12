[株式会社MIXI]

~第1弾参加アーティストは世界的シンガーソングライター"Charlie Puth"! ~



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長:木村 弘毅)は、2022年12月2日(金)12:00より、アーティストとファンのための会員制ファンコミュニケーションプラットフォーム「humy(ハミー)」の提供を開始します。





MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスをグローバルに提供しています。そのコミュニケーションサービスの知見を活用し、音楽業界においてアーティストとファンの新しくより豊かなコミュニケーション体験を提案したいとの思いから、新規事業の開発に至りました。

この度、その「humy」のビジョンに共感していただき、共にイノベーションを創り上げる第1弾アーティストとして、グラミー賞ノミネート経験のある、マルチ・プラチナシンガー・ソングライター兼プロデューサー"Charlie Puth(チャーリー・プース)"とのグローバルパートナーシップを締結。12月2日(金)より公式ファンコミュニケーションサービス「humy with Charlie Puth」(URL:https://charlieputh.humy.me/)を世界同時リリースします。



「humy」は、年会費を支払うことでアーティストの特別なコンテンツをはじめ、アーティストやファン同士でコミュニケーションを楽しめるコミュニケーションプラットフォームです。



この度、開設された「humy with Charlie Puth」では、有料のPREMIUM PLAN(年額13,200円/税込)に登録すると会員限定のオンラインライブやファンイベントに参加できたり、アーティスト活動の舞台裏やプライベートに密着した映像コンテンツなどを見ることができます。

また、会員限定のSNSでは、アーティストとファンが直接コミュニケーションを取ることもあります。さらに、イベントごとにもらえるデジタルグリーティングカードや、有観客ライブ・ツアーの優先チケット申込権が当たる抽選に参加できるなど、多数の限定コンテンツを楽しめます。



なお、「humy」は、一部の国と地域を除く世界150ヵ国以上でサービスを展開し、今後グローバルに活躍するアーティストの参加も予定しています。



■「humy with Charlie Puth」サービス概要

<名称>

humy with Charlie Puth(https://charlieputh.humy.me/)



<会費>

PREMIUM PLAN:年額13,200円/税込



<お支払い方法>

クレジットカード、Paypal



<会員特典(一部)>

1.ONLINE LIVE(年1回以上)

会員限定オンラインライブを年1回以上開催します。会員限定ライブならではの企画やセットリストをお楽しみいただけます。



2.ONLINE FAN MEETING(年1回以上)

会員限定オンラインファンミーティングを年1回以上開催します。ここでしか聞けないトークをお届けします。



3.PRIORITY TICKETS(抽選)

有観客ライブ・ツアーのチケットのhumy会員優先チケット抽選予約にお申し込みいただけます。

※Charlie Puthが出演する全公演で行われるわけではございません。

対象となる公演に関しましては 、決まり次第、公式サイト上でお知らせします。



4.FAN ONLY SNS

ファンだけが集まるSNSで、Charlie Puth自身が日々の出来事、アーティスト活動の裏側などを写真や動画と共に投稿します。また、Charlie Puth本人からコメントへの返信やいいねが届く、より身近な双方向コミュニケーションを体験できます。



5.SPECIAL VIDEOS

ここでしか見られないファン必見の限定動画をお届けします。ツアーや撮影の裏側など、Charlie Puthのアーティスト活動に潜入します。



その他にも、会員限定コンテンツを多数ご用意しております。



■Charlie Puthコメント

humyでフィーチャーされる初のアーティストとしてMIXIとタッグを組めることをとてもうれしく思っています!制作過程や日常をファンの皆さんにお見せするのが大好きなのはみなさんも知ってのとおりで、世界中のみなさんと繋がれるプラットフォームがひとつ増えることにこれ以上ない喜びを感じています。



■Charlie Puthプロフィール

チャーリー・プースは、業界で定評のあるヒットメーカーであり、人気のコラボレーター。8枚のマルチプラチナ認定シングル、4回のグラミー賞ノミネート、3回のビルボード・ミュージック・アワードの受賞、クリティックス・チョイス・アワード(放送映画批評家協会賞)の受賞、ゴールデングローブ賞ノミネートと実績を重ねてきた。2018年のグラミー賞にノミネートされたLP「Voicenotes」は、発売からわずか4日でRIAAゴールド認定となり、世界中で56億回以上のストリーミング再生数を記録。2020年にGabby Barrettとコラボした「I Hope」のリミックスはビルボード・チャート「ホット100」へ4曲目のトップ10入りを果たし、ビルボード「Adult Pop Songs」 チャートで1位を獲得、更に2021年のビルボード・ミュージック・アワードで 「Top Collaboration」 を受賞。他にもThe Kid LAROIとJustin Bieberの記録的なシングル「Stay」を共同作曲・プロデュース、瞬く間に2021年最大のヒット曲の一つとなり、Billboard Global 200で首位として歴代最長かつ初の10週連続首位、通算11週間首位の楽曲となった。また、先日待望の3枚目のアルバム「CHARLIE」をアトランティック・レコードからリリース。ヒット曲「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)」、「That's Hilarious」、「Light Switch」を収録したこのアルバムは、「熟練の技が光るコレクション」(ROLLING STONE誌)として、世界中で10億回以上のストリーミング再生数を記録し高い評価を得ている。 最近では、「One Night Only」ツアーを開始し、世界中のファンと気持ちを通わせながら最新アルバムと大ヒット曲を披露している。詳細および今後のツアー日程についてはhttps://www.charlieputh.com/をチェック。



■「humy」について

年会費を支払うことでアーティストの特別なコンテンツをはじめ、アーティストやファン同士でコミュニケーションを楽しめるコミュニケーションプラットフォームです。 Webブラウザでご利用いただけます。



■「humy」概要

サービス名 humy(ハミー)

ジャンル ファンコミュニケーションプラットフォーム

会員価格 会員登録:無料

PREMIUM PLAN: 13,200円(税込)/年

展開国 世界150ヵ国以上

利用方法 Webブラウザで「humy」を検索

URL:https://charlieputh.humy.me/



■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



※MIXIおよびhumyの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。



