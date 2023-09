[株式会社ウエディングパーク]

株式会社ウエディングパーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:日紫喜 誠吾 以下ウエディングパーク)は、自社が運営する、結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」にて、「デザイン経営」を推進・実践している企業や人の声を届ける新連載「わたしたちの『デザイン経営STORY』」を本日よりスタートいたします。



■スタートの経緯

ウエディングパークは経営理念に「結婚を、もっと幸せにしよう。」、ビジョンとして「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、創業から20年以上、ウエディングシーンでのインターネットやデジタル技術活用領域で様々な事業を展開してきました。



コロナ禍を経て、社会の変化が急速に早まり、未来の予測が困難な状況になった今。一人ひとりの幸せの価値観を尊重し、多様化する価値観に寄り添ったサービス、事業を展開できる会社であり続けるためにはどうすべきなのか、わたしたちは考えました。



創業以来、大切に育ててきた高い「技術力」に加え、「デザイン力」も高めていくことで、業界にイノベーションを起こしていきたい。全社員が、結婚するおふたり、ウエディング業界、そのすべてを取り巻く“社会の視点”から常に問い続けて、デザインの発想を取り入れて仕事を生み出せるようになることで、経営理念を実現していきたい。そんな思いで、 2021年10月に「ウエディングパーク的『デザイン経営』宣言」を発表し、今まさにデザイン経営を推進しています。



世の中に多種多様な人が存在するように、デザイン経営のカタチもひとつではありません。まだ最適解を見出している企業もそう多くはないかもしれません。



わたしたちの「デザイン経営STORY」ではデザイン経営について、悩みながらも、挑戦し続ける企業や人を取材、一人ひとりの「デザイン経営」の物語をお届けしていきます。



■わたしたちの「デザイン経営STORY」#1

初回は、わたしたちウエディングパークの物語をお伝えします。ウエディングパークは2021年10月、デザイン経営の導入を社内外に発表し、現在までの2年間、デザイン経営への切り替えを進めてきました。なぜデザイン経営の導入を決めたのか。物事の進め方を変える大きな改革を、どのように進めていったのか。ウエディングパークがデザイン経営の実践に挑んできた過程を、ブランドクリエイティブ本部 本部長の菊地亜希の案内で振り返ります。



ウエディングパーク的デザイン経営宣言からの2年間を振り返る。コロナ禍での決断から、成功事例を生み出すまで【わたしたちの「デザイン経営 STORY」 #1】

URL:https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp/1371/



株式会社ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、今後も技術とデザインの力で、ウエディング業界を全面支援できるよう尽力してまいります。



