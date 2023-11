[サンエックス株式会社]

コラボメニューは23店舗より数量限定クリスマススペシャルメニュー23品を提供!イベントでしか手に入らないオリジナルぶらさげぬいぐるみも販売!ここでしか体験できない企画で“リラックマ”のクリスマスを演出



第2弾実施期間:2023年11月4日(土)~12月25日(月)

会場:ラ チッタデッラ (JR東海道線・京浜東北線・南武線川崎駅から徒歩5分 / 京急川崎駅から徒歩7分)





サンエックス株式会社(東京都千代田区、代表者:千田洋史)はJR川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」(神奈川県川崎市川崎区、運営:株式会社 チッタ エンタテイメント/代表者:美須アレッサンドロ)と今年20周年を迎えた「リラックマ」がコラボし、この秋、約3か月、合計91日間に及ぶ超ロングなコラボレーションイベントを開催中の中、第2弾のテーマ「クリスマス」として、リラックマのほっこり暖かいクリスマスをお届けすることをお知らせします。



▲『リラックマ×ラ チッタデッラ』コラボロゴマーク





▲メインビジュアル





▲コラボメニューイメージ ※一部抜粋(本写真は9店舗分の9メニュー)



「リラックマ」20周年記念!23店舗によるコラボメニューに加え、オリジナルグッズも登場!





ゆる~い脱力系のキャラクターと世界観で、子供だけではなく大人まで幅広い方から愛され、今年20周年を迎えたリラックマ。

「ラ チッタデッラ」では、これを記念して超ロングイベントを実施。

第1弾は「ねこねこの湯」をテーマに、9月26日(火)~11月3日(金・祝)の期間、多彩な企画で「リラックマ」20周年を盛り上げ、好評を博しました。

第2弾のテーマは「クリスマス」。

施設内23店舗で展開するオリジナルの「ピンバッジ」がセットになった「リラックマ」コラボメニューに加え、ラ チッタデッラでしか手に入らないオリジナルの「ぶらさげぬいぐるみ」の数量限定販売も実施。

その他、フォトスポット、なぞときラリーなど、ラチッタデッラならではのエンタテイメント性あふれる企画を各種ご用意。

また、チッタ初となるキャラクターコラボによるクリスマスイルミネーションは必見です。



リラックマの紹介はこちら:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

リラックマ20周年の特設サイトはこちら:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/



※イベント及びフェア詳細に関しては現在内容調整中のため、 都合により変更の場合がございます。

※※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



コラボメニュー 2023年11月4日(土)~12月25日(月)<52日間>





オリジナルピンバッジ付きセットメニューが登場!

期間中は、施設内の人気レストランやカフェなど合計23店舗から、コラボメニュー全23品が登場!

リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの4キャラクターをイメージしたオリジナルメニューを展開。

ランチョンマットや、もなかが付いたキュートなメニュー揃いです!

また、全てのメニューにはオリジナルのピンバッジがセットになっています。ピンバッジはクリスマスデザインで全6種類。

今回のコラボメニューを注文した方限定のオリジナルグッズ(ランダム配布)となります。

※ピンバッジは数量限定、なくなり次第コラボメニュー終了となります。



▲ピンバッジ イメージ(全6種類) チッタでしか手に入らない、特別なデザインです!





コラボメニュー例 (※一部抜粋)







▲(左)メニュー名:チーズとろけるほっこりオムリゾット

「La Petite Fromagerie ~小さなチーズの店~」(マッジョーレ1F)

リラックマの大好きなオムライスがチーズがとろける濃厚リゾットになりました!

▲(右)メニュー名:リラックマのクリスマスツリーかき氷

「白熊堂」(マッジョーレ1F)

ホワイトチョコ&シュガーの雪が積もったツリーの中には、季節のフルーツとスポンジケーキが入っています♪





▲(左)メニュー名:いちごのクリスマスリースサラダ

「ファーマーズテーブル マザー」(マッジョーレ2F)

いちごと旬のフルーツを使った華やかサラダ。お好みでりんごの特製コンポートがおいしいクレープがセット♪

▲(右)メニュー名:クリスマスcolorのふわふわフレンチトースト

「ELOISE's Cafe」(マッジョーレ2F)

ピスタチオアイス&いちごが相性ばっちりな濃厚フレンチトーストです♪







▲(左)メニュー名:パウダースノーのハンバーガー

「Lanapia」(アレーナチッタ1F)

自慢のパティがおいしいハンバーガーにふんわり 粉チーズをまぶして冬をイメージしました♪

▲(右)メニュー名:クリスマスジェノベーゼパスタ

「CIELO GRANDE & 黄金のキッチン」(ビバーチェ7F)

濃厚な特製ソースのショートパスタです!ヒイラギをイメージしたバジル&トマトが乗っています♪





▲(左)メニュー名:クリスマスチキンとハンバーグのセット

「アルカサール」(マッジョーレB1F)

クリスマスの定番のチキンとお店自慢のハンバーグがひとつになったとっておきのプレートです。

▲(右)メニュー名:ビーツ&ほうれん草のクリスマスカレーセット

「Kerala Kitchen」(マッジョーレ1F)

お店で人気の栄養まんてん&彩り鮮やかなカレーがセットに!まっしろライスを混ぜて食べてね。





「リラックマ×ラ チッタデッラ」コラボ記念「オリジナルぶらさげぬいぐるみ」





好評につき、ぬいぐるみのみで販売決定! 2023年11月3日(金・祝)~

チッタでしか手に入らない!限定アイテム★



第1弾で大好評を博したオリジナルぶらさげぬいぐるみを、多くのご要望にお応えして販売継続します。

ラ チッタデッラのシンボル「ガラスタワー」を持ったリラックマ、映画館「チネチッタ」をイメージしカメラを持ったコリラックマ&ポップコーンを持ったチャイロイコグマ、イタリア料理の定番ピザを持ったキイロイトリなど全4種類。

また、「リラックマ」のキャラクターグッズも販売します。



▲オリジナルぶらさげぬいぐるみ イメージ



販売期間:2023年11月3日(金・祝)~

販売場所:ラ チッタデッラ チネチッタ通り特設販売ブース

※11月6日(月)以降は変更となります



オリジナルぶらさげぬいぐるみ

販売価格:全4種/各2,800円(税込)



チッタオリジナルグッズ

ミラー、タンブラー、トートバッグ 全3種類

※詳細は公式サイトを参照ください。



その他イベント 2023年11月4日(土)~12月25日(月)<52日間>





20周年&クリスマスを盛り上げるスペシャル装飾&体験型イベントを各所で開催。

「リラックマ」と一緒にクリスマス気分を味わえるひとときをお楽しみください。



■なぞときラリー

謎を解きながら、ラ チッタデッラ館内を周遊するなぞときラリー。

館内の各所に設置された手がかりを集めてゴールを目指そう!

すべての謎を解くと、なぞときラリー販売店舗で選べるオリジナルノベルティをプレゼント。



▲なぞときラリー イメージ お子様のクリスマスイベントにお勧め!



販売価格:500円(税込)

販売店舗:フレア[フォトスタジオ]・ヒルバレー[グルメポップコーン専門店]・ファーマーズテーブル マザー[サラダ&クレープ・ガレット]

※詳細は公式サイトを参照ください。





■オリジナルポストカード(全3種類)プレゼント

対象店舗にて、それぞれの利用条件を達成すると、オリジナルポストカードをプレゼント!

カードのデザインは全部で3種類。チッタオリジナルの限定デザインです。

対象店舗を回ってぜひGETしてください!



▲ポストカード イメージ



参加店舗:コラボメニュー未参加店舗 約30店舗(予定)

※実施店舗は、店頭POPにて告知

配布条件:各店舗にて異なります

※詳細は公式サイトを参照ください。





■フォトスポット&館内装飾

噴水ショーが楽しめる中央噴水広場に「リラックマ」のクリスマス立体式フォトスポットが登場!

イタリアをテーマとする「ラ チッタデッラ」の建築デザインを活かし、中央噴水広場をはじめ、小路、ビバーチェ棟など館内各所にフォトジェニックな「リラックマ」のクリスマス・フォトスポットを設置。またビバーチェ3Fなどには、ミニフォトスポットなどを展開します。



▲メインフォトスポット(中央噴水広場)





▲ビバーチェ棟入り口



「ラ チッタデッラ」初のキャラクターコラボによるイルミネーション クリスマス“コラボ”イルミネーション



2023年11月4日(土)~12月25日(月) 16:30~24:00(予定)





ガラスタワーをメインに敷地内各所に設置され、その輝きは、京急路線からも眺望できることから、川崎駅前のクリスマスの彩りの一つとして多くの方に人気を博しているクリスマスイルミネーション。

今年はこの煌めきの中に、「リラックマ」のスペシャルデザインが登場します。



11月4日(土)の点灯式にはリラックマも登場します!



▲イルミネーション イメージ



イルミネーションを眺めながらクリスマスを満喫 テラスで楽しむクリスマスメニュー登場





「ラ チッタデッラ」には、イタリアの異国情緒あふれる雰囲気の中、お食事を楽しめるテラス席を設けた店舗を豊富に取り揃えています。

クリスマスシーズンは、イルミネーションが眺められるテラス席も人気です。リラックマのコラボメニューもお楽しみいただけます。

ペットと一緒に過ごせる空間もご用意しておりますので、大切な家族とともに特別なひと時をお楽しみください。





■ペット同伴利用についてのご案内

https://lacittadella.co.jp/info/#stacktitle8



■その他

施設内には、来館の思い出になる、「リラックマ」20周年デザインの記念スタンプを設置。

またラ チッタデッラ公式SNSでは、フォトコンテストも開催。素敵な写真を投稿してくれた方の中から、入賞者には豪華賞品をプレゼント!ぜひ指定のハッシュタグを付けてご投稿ください。and more・・・!



■公式HP https://lacittadella.co.jp/lp/rilakkuma/ 他SNSにて新着情報を随時更新





「ラ チッタデッラ」ご紹介





2002年開業。イタリアのヒルタウン(丘の上の街)をモチーフに作られた「ラ チッタデッラ」は、首都圏最大級のシネコン「チネチッタ」と大型ライブホール「クラブチッタ」を中心に、ショップ&レストランや、美容・リラクセーション、ウェディングなどの サービスが集まる、楽しみいっぱいのエンタテイメントの街です。

■ラ チッタデッラ公式HP https://lacittadella.co.jp/



▲「ラ チッタデッラ」施設外観



主催: 株式会社 チッタ エンタテイメント

協力: サンエックス株式会社

企画制作: 株式会社 チッタ エンタテイメント

問い合わせ先: 株式会社 チッタ エンタテイメント event-info@citta-ent.co.jp





■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-17:46)