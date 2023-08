[株式会社サンリオエンターテイメント]

第一弾アーティストとしてスチャダラパーやRIP SLYME、PKCZ(R)、Novel Core、OWVらが出演決定!8月5日(土)より先着300枚限定の早割りチケット発売開始



株式会社サンリオエンターテイメント(代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランド (以下、ピューロランド)は、音楽事務所「株式会社メロディフェア」(以下、メロディフェア)とタッグを組み、10月28日(土)に一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ「SPOOKY PUMPKIN 2023 ~PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY~」を開催します。









3年ぶり6回目の開催となるピューロランドのオールナイトイベントは、毎回チケットが完売するほど人気を博していたイベント。今年は4年ぶりにリアルでの開催となり、ライブ会場も4カ所から5カ所に増えてパワーアップ。多彩なアーティストがイベントを盛り上げます。当日は、アルコールドリンクの提供や、音楽シーンで活躍する多彩なアーティストたちが出演するほか、サンリオキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、他のクラブイベントでは体験することのできない、ピューロランドならではの内容が盛りだくさん。また、ドレスコードはハロウィーンにちなみ「オレンジorパンプキン」に定め、会場をハロウィーンムード一色に染め上げます。もちろん、ハロウィーンらしく仮装での来場も可能です。



フェスを盛り上げるアーティスト陣は今年も豪華なラインナップ。第1弾発表アーティストは、スチャダラパー、RIP SLYME、PKCZ(R)、Novel Core、OWV、Aile The Shota、WATWING、DJ To-i(from DISH//)、佐野文哉(OWV)、オカモトレイジ(OKAMOTO‘S)、さらさ (Solo set) 、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、パソコン音楽クラブ、PAS TASTA、ピーナッツくん、RINNEEE(吉田凜音)、Ryohu、HIYADAM、STARKIDS、Peterparker69、JUN INAGAWA、AIR-CON BOOM BOOM ONESAN、REIRIE、ゆっきゅん、街裏ぴんく、DJ Hello Kitty、DJ クロミが登場します。

さらに後日発表予定の追加出演者も加えると、トータル50組ほどのアーティストが出演予定です。

また、11月1日に迎えるハローキティの誕生日を一足先にお祝いするスペシャルタイムもご用意。オールナイトイベントならではの、日付が変わる瞬間のカウントダウンをハローキティと一緒に楽しむことができます。



音楽フェスやクラブに行った事のない人や女性同士でも安心して楽しめるピューロランド恒例の一夜限りのオールナイトハロウィーン音楽フェス。ピューロランドならではのサンリオキャラクターによるグリーティングの実施や大人気のライドアトラクション、レストランの運営も行います。テーマパークと音楽フェスが融合した今までにないファンタジックな空間と演出で、特別なハロウィーンの夜をお過ごしください。





豪華出演アーティスト第一弾 27組を発表

























イベントイメージ











※画像は過去のイベント時のものです。





SPOOKY PUMPKIN2023 ~PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY~概要





■日 時︓2023年10月28日(土) 開場 22:00/開演 22:00/閉演 5:00(予定)

※時間変更の場合もございます。

■会 場︓サンリオピューロランド(東京都多摩市落合1-31)

※京王線・小田急線・多摩モノレール 「多摩センター駅」

■出演者︓スチャダラパー、RIP SLYME、PKCZ(R)、Novel Core、OWV、Aile The Shota、WATWING、

DJ To-i(from DISH//)、佐野文哉(OWV)、オカモトレイジ(OKAMOTOʻS)、

さらさ (Solo set) 、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、パソコン音楽クラブ、PAS TASTA、

ピーナッツくん、 RINNEEE(吉田凜音) 、Ryohu、 HIYADAM、STARKIDS、Peterparker69、

JUN INAGAWA、AIR-CON BOOM BOOM ONESAN、REIRIE、ゆっきゅん、街裏ぴんく、

DJ Hello Kitty、DJ クロミ・・・and more!!!

■チケット ︓早割りチケット 7,150円(税込) 8月5日(土) 10:00~ 限定300枚

前売り通常チケット 8,800円(税込) 8月12日(土)10:00~ 予定枚数に達成次第、販売終了

当日チケット 9,900円(税込)

イープラスURL︓ https://eplus.jp/spooky_pumpkin_2023

■お問い合せ(会場・チケットに関して)︓TEL 042-339-1111

(ピューロランドゲストセンター 9:30-17:00 休館日を除く)

■特設サイト︓https://www.puroland.jp/spookypumpkin2023/

■OFFICIAL SUPPORTERS︓アイデイ商事株式会社、株式会社イープラス

■注意事項︓

・20歳未満の方のご入場は一切お断りいたします。予めご了承ください。

・イベント当日、エントランスにてIDチェックをいたしますので、写真付きの身分証明書をご提示ください。

ご提示いただけない場合は、いかなる理由でもご入場いただけませんの、予めご了承ください。

・IDをお忘れになった際のチケット料金の払い戻し対応には応じません。

・館内は全館禁煙となっておりますので、喫煙は所定の場所でお願いいたします。

・出演アーティストの変更等による払い戻しは行いません。

・会場への再入場はできません。

・食べ物、アルコール類、飲食物の持ち込みはお断りいたします。

・近隣の住民の迷惑になる行為は絶対におやめください。

・警備スタッフの指示に従わない場合は直ちに退場していただきます。その際、チケット料金の払い戻し対応には

応じません。

・お客様がイベントに参加されている様子が取材・撮影の対象となる場合がございます。その写真・映像は広告宣

伝、報道、プロモーション等に使用する場合がございます。

・ピューロランドの駐車場は、当日、ご利用いただけません。お車でお越しの場合は、近隣駐車場へお停めくださ

い。なお本イベントの割引精算はございません。

・エリアによっては、入場制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

・前売りチケットが予約枚数に達した場合、当日チケットの販売はございません。

・本イベントでは体に害のない安全なファイバービームを使用いたします。鑑賞エリアへも投射いたしますので、

予めご了承ください。

・高性能カメラ(一眼レフを含む)をお使いのお客様について、ファイバービームが出る出射口を直接撮影するとカ

メラの故障の原因となる場合がございます。出射口の撮影はご遠慮ください。お使いのカメラが本件の対象にあ

たるか否かに関しましては、お使いのカメラメーカー様のホームページ等でご確認をお願いいたします。

■主催 ︓株式会社サンリオエンターテイメント/株式会社メロディフェア



本リリースの掲載内容は画像を含め、8月3日(木)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



