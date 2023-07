[株式会社ディーアンドエムホールディングス]

デノンは、一人一人に最適化されたオーダーメイドサウンドを実現する高音質完全ワイヤレスイヤフォン「Denon PerL Pro(AH-C15PL)」および「Denon PerL(AH-C10PL)」を2023年7月1日(土)に発売いたしました。そしてこの度、Denon PerLシリーズの発売を記念して、音楽業界で活躍する3人のプロフェッショナルへのインタビューコンテンツを含む特設サイト「Sound is Yours - 十人十音色 -」を公開しました。







デノンはこれまで、「Vivid & Spacious」というサウンドフィロソフィーの元、長年培ってきたノウハウと新しいイノベーションを融合させることで、音楽のあるべき姿を絶えず提示してきました。



この最新のDenon PerLシリーズは、完全ワイヤレスイヤフォンにおいても、デノンサウンドによる最高のリスニング体験をお届けするため、独自のテクノロジーを取り入れています。本製品のパーソナライズ機能「Masimo AAT(TM)(Adaptive Acoustic Technology(TM))」は、外耳道の形状を測定する従来技術に加え、内耳の生体反応を測定・解析することにより、個々のユーザーの聴こえ方に合わせたリスニング・プロファイルを作成します。



視覚や味覚が人によって異なるように、音の聴こえ方も一人一人異なります。Masimo AAT(TM)では、高音域が聴こえにくい人に対しては高音域を持ち上げる、低音域の感度が高い人には低音域を抑えるなどの、きめ細かな音質調整を自動で施すことにより、すべてのユーザーにVivid & Spaciousなデノンサウンドを最良の状態でお楽しみいただけるようにします。



この特設サイトでは、音楽業界の第一線で活躍するジャンルや性別、年齢などの異なる3人のプロフェッショナル(Ovall/コンポーザー 関口シンゴ氏、moumoon/シンガー YUKA氏、音楽プロデューサー 松尾潔氏)にDenon PerLシリーズのパーソナライズ機能を体験していただき、日々の音楽との向き合い方と照らし合わせながら、その驚きや感動を思う存分語っていただきました。各氏には、Denon PerLシリーズで聴きたいプレイリストもご提供いただいております。ぜひこの機会にDenon PerLシリーズの世界をご体感ください。



Sound is Yours 十人十音色 スペシャルムービー





https://youtu.be/qcncAucNpuc



Denon PerLシリーズスペシャルサイト

https://www.denon.jp/ja-jp/perlseries/index.html







出演者プロフィール





関口シンゴ

1982年生まれ。東京都出身。ギタリストとして映画のサウンドトラックやCM楽曲制作を数多く手掛けるほか、プロデューサー、アレンジャー、コンポーザーとしてあいみょん、さかいゆう、坂本美雨、Wouter Hamelなど国内外のアーティストをサポート。またバンド「Ovall」のギタリストとして楽曲リリースや国内外のフェスに出演するなど、多方面で活躍中。







YUKA

東京都出身。2005年、YUKA(Vo./Lyrics)と MASAKI(Composer)によるユニットとして「moumoon」を結成。2010年にリリースした『Sunshine Girl』が130万ダウンロードを記録したヒットソングに。デビュー15周年となる2021年7月26日にシングル『君の隣、太陽の下で』、2023年7月26日には4年ぶりとなるニューアルバム『FELT SENSE』をリリース。今秋11月19日(日)にはLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて、『moumoon FULLMOON LIVE SPECIAL 2023 ~中秋の名月~』の開催が決定している。





松尾 潔

1968年生まれ。福岡県出身。早稲田大学在学中にR&B/HIP HOPを主な対象とした執筆活動を開始。その後、久保田利伸との交流をきっかけに90年代半ばより、プロデューサー、ソングライターとして平井堅やCHEMISTRY、東方神起、JUJUなど数多くのアーティストの楽曲制作に携わる。2021年2月には、初の長編小説『永遠の仮眠』を新潮社より発刊。NHK-FMにて毎週月曜午後11時よりラジオ『松尾潔のメロウな夜』を放送中。





製品情報



Denon PerL Pro(AH-C15PL)





https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-wireless_ap/perlpro_ahc15pl





Denon PerL(AH-C10PL)





https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-wireless_ap/perl_ahc10pl



デノンについて

2020年10月1日に創立110周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

https://www.denon.jp/ja-jp





