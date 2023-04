[JR-Cross]

開催期間:5月8日(月)から6月4日(日)まで



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」にて、新茶の季節を楽しむグルメフェアを開催します。

エキュート東京では、5月8日(月)から6月4日(日)まで、「東京緑茶時間」を開催します。宇治、狭山、西尾など、日本各地の緑茶を使ったスイーツやグルメが、東京駅に大集合。お茶の香りと味わいで、和のひとときをお楽しみください。期間中は、日本茶の緑が爽やかなお団子や羊羹などの和菓子やプチガトー、また、抹茶あんパイなどのペイストリー、中華まんなどを多数取り揃えます。

エキュート東京「東京緑茶時間」







粗搗き団子セット(こしあん、抹茶餡)

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り 2本 540円(エキュート東京)

【宇治】白あんをベースに高品質な宇治抹茶を練りこんだ抹茶餡と、甘さ控えめなこしあんをセットにしました。 ※エキュート上野でも販売



NEW

抹茶とあんこの中華まん

パオパオ 1個 280円(エキュート東京)

【宇治】粒あんと抹茶あんが二つの層になり、甘みと苦味のバランスがたまらない一品。宇治抹茶パウダーときな 粉のトッピングがポイントです。

※エキュート東京限定



治一郎のガトーショコラ 抹茶

治一郎 1個 430円(エキュート東京)

【宇治】宇治産の抹茶ペーストと静岡県産の抹茶をこだわりの配合でブレンドした豊かな香りを味わうガトーショ コラです。贅沢に使用したホワイトチョコレートの濃厚な口どけと抹茶の渋みをご堪能ください。



抹茶小倉ラテ(HOT/ICE)

ブックコンパス カフェ 1カップ 550円(エキュート東京)

【宇治】抹茶の味がしっかり感じられる宇治抹茶ラテと小倉あんこのソースをトッピングしたドリンクに仕上げました。抹茶は、丸久小山園のものを使用しています。

※エキュート東京限定 ※販売期間:5/31まで



NEW

緑茶香る田楽豆腐

えさきのおべんとう 7個入 918円(エキュート東京)

【宇治】京都の“石野味噌(白味噌)で作った上品な甘みの玉みそ”と、宇治緑茶に海苔の香りをアクセントにした"ヴェルデソース”を合わせて田楽に仕上げました。

※各日30個限定



CHOCOLAT YOKAN 抹茶かさね

和楽紅屋 1本 3,240円(エキュート東京)

【狭山】狭山抹茶「武蔵のみどり」とよもぎを漬け込んだ水で作った白あんベースの抹茶羊羹で抹茶ガナッシュをサンドした、抹茶づくしの3層仕立てのショコラ羊羹。



タルト・オ・テヴェール

ル ビエ~プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ~ 788円(エキュート東京)

【西尾】濃厚な抹茶のアーモンドクリームやガナッシュ、マスカルポーネクリームで上品に仕上げました。



NEW

抹茶のモンブラン

資生堂パーラー 820円(エキュート東京)

【西尾】抹茶のクリームの中にホワイトチョコレートのクリーム (栗の甘露煮)を入れました。抹茶は西尾のブレンド抹茶(一番摘み抹茶)を使用しています。

※エキュート大宮でも販売



もちもち抹茶あんパイ

東京あんぱん豆一豆 1個 310円(エキュート東京)

サクサクのパイ生地に抹茶あんと白玉を合わせました。サクサクともちもちの食感がお楽しみいただけます。

※各日20個限定 ※エキュート東京限定

東京駅 グランスタ八重北 1階 八重北食堂 4月20日(木)オープンしました!



「餃子といえば芭莉龍 八重北分店」(ギョウザトイエババリロン ヤエキタブンテン)







【ショップ紹介】

宇都宮餃子会 正会員 餃子といえば芭莉龍(JR宇都宮駅1F)の、八重北分店です。白玉入りのもちもちとした皮、栃木やしお豚使用。肉汁たっぷり本場の餃子とキンキンのビールをお楽しみください。



【商品紹介】

手包みステーキ餃子

焼き餃子(単品) イートイン 858円 テイクアウト 842円

焼き餃子定食 イートイン 1,078円 テイクアウト 1,058円

口角上がる、至高の餃子。バリっ、ゴロっ、ジュワー。

「手包みステーキ餃子」です。肉は10mmの角切り。目利きが厳選した栃木ホエー豚の豚肉をサイコロ状にカット、大きさは通常の肉の3倍。野菜は肉を引き立たせる国産生姜と白菜のみ使用。にんにく不使用。口に含むと香りと旨みがパッと開きます。



