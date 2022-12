[bayfm78]

毎週月曜日~木曜日 12:00~12:51『YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO』



番組の最後の曲はみなさんの投票で決まります!『MUSIC SALAD』サラドレは名曲揃い!!











皆さんが番組の最後に聞きたい曲に投票して(果たしてその曲がOAとなるか!?)を決める『MUSIC SALAD』恒例の企画”サラドレ”。

12月19日(月)~12月22日(木)は、2022年のサラドレで1位の曲がゲートイン!”サラドレダービー"を開催します。

今回1位でゴールインするのはどの曲になるのか!?投票でのご参加お待ちしています!





■12月19日(月)の放送はこちら:https://link.bayfm.co.jp/3Y7zNC0

■12月20日(火)の放送はこちら:https://link.bayfm.co.jp/3Yhgmqu

■12月21日(水)の放送はこちら:https://link.bayfm.co.jp/3uyfFLD

■12月22日(木)の放送はこちら:https://link.bayfm.co.jp/3hc2Kfp





番組名:『YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO』

放送局:bayfm78

放送日時:毎週月曜~木曜 12:00~12:51

出演者:能登有沙(月)、宇佐美友紀(火)、山本まさみ(水)、上野優華(木)

番組ホームページ:https://link.bayfm.co.jp/3c9fely

公式Twitter:https://link.bayfm.co.jp/3ChSx9l







12月19日(月)~12月25日(日)宝くじが当たる!? ”bayfm Catch The Dream WEEK!”開催!







2022年もあとわずか!年末はbayfmで”Catch The Dream!”しませんか?

期間中対象番組にメールやFAXでご参加いただいた全ての方の中から抽選で、1等・前後賞あわせて10億円があたるチャンス!! 年末ジャンボが毎日当たります!



詳細はこちらから:https://link.bayfm.co.jp/3CeSsml



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-17:46)