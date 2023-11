[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年11月2日、高知県室戸市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー4名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・職員採用戦略アドバイザー/藤村 侑司 氏

・SNSマーケティングアドバイザー/西村 明日香 氏

・移住Webぺージ改善デザイナー/稲用 裕 氏

・DX計画策定アドバイザー/今井 敦子 氏







連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。





そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。室戸市とAnother worksは、2023年9月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。





Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-muroto-kochi







実証実験の概要





室戸市では複業クラウド for Publicを活用し、職員採用戦略アドバイザー、SNSマーケティングアドバイザー、Webページ改善デザイナー、DX推進アドバイザーの4職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、室戸市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年4月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に室戸市の課題解決に向けてサポートする予定です。







登用人材のプロフィール





・職員採用戦略アドバイザー

藤村 侑司 氏/株式会社あしたのチーム



奈良県橿原市出身。大学を卒業後、新卒で損害保険会社に入社し、熊本・東京で法人営業を経験した後、奈良へのUターンを機にHRテック企業に転職。その後総合人材会社での営業も経験し、現在は株式会社あしたのチームにて人事企画・採用業務に従事している。





コメント

私自身、奈良県宇陀市に続く、2つ目の市への支援に取り組むことから、地方自治体の課題がさらに明確に浮かび上がっていると感じています。いくつかの共通点もあることから、これまでの経験を活かし、室戸市と高知県に貢献するために努力します。また、2002年に高知で開催されたよさこい国体の水泳競技に出場した経験があり、高知県には特別な縁を感じていますので、最善を尽くす覚悟です。





・SNSマーケティングアドバイザー

西村 明日香 氏/フリーランス





大学卒業後、食品・飲料メーカーでマーケティング職を歴任。分析/リサーチ、戦略立案、商品開発、広告宣伝等、マーケティング領域全般で業務を担う。現在はフリーランスで企業の課題解決や、地方自治体のブランディング・商品開発などをサポートしている。



コメント

私は大学在学中の4年間、高知で一人暮らしをしていました。初めて一人暮らしをした私に、高知の皆さまは温かく接してくださいました。この4年間で社会人として生きていく基礎を築いてもらったと思います。室戸市様との取り組みを通して、お世話になった高知の皆さまに少しでも恩返しができればと思っております。





・移住Webぺージ改善デザイナー

稲用 裕 氏/ONE SWORD株式会社



宮崎県出身。東京で様々な職種を経験した後、最終的にWebディレクター、プロジェクトマネージャーとして従事。「何をどうしたらいいのか分からない」「社内で意見がまとまっていない」といった状態から、一緒に考えや情報を整理し、その事業における『ターゲット×提供価値』を定める要件定義が得意。2018年に子育てしやすい環境を求め、学生時代過ごした福岡へUターン。





コメント

高知県は地元宮崎と気候や特産品など似ているため、幼少の頃から親近感があり、勝手に兄弟のような地域だと思っていました。今回、室戸市のアドバイザーとして皆さまと一緒に課題解決に取り組めることを楽しみにしております。









・DX計画策定アドバイザー

今井 敦子 氏/マーケティング会社勤務



愛知県在住。名古屋市に本社をおくマニュアル制作会社で27年。総務・営業事務・物流・制作ディレクション・財務と会社の成長とともに多くの経験を得て、それらを世の中の役に立てたいと地方創生の複業タレントに応募。現在は岐阜県多治見市で社内の新しい仕組みづくりに従事。システム導入や業務改革など新しいことを考えることを得意とする。人や組織のアップデートを助ける仕組みを模索中。男子2児の母。





コメント

応募にあたり室戸市さんのことを調べていくうちにすっかりファンになりました。大変なこともあると思いますが、室戸市らしいDXを一緒に考え、一つずつステップをふんでいく、終わった後みんなが笑顔になれるプロジェクトにしたいです。





高知県室戸市 概要









室戸市は、四国の東南端に位置し、年間を通して温暖な気候に恵まれています。人口は、約12,000人、面積は248.22K平方メートル で、東西に53.3Kmの海岸線を有しており、主要な産業は、豊かな自然の恵みを生かした農業、林業、水産業です。また、本市の地質・地形や人々の営みが「室戸ユネスコ世界ジオパーク」に認定されており、多くの観光客を集めています。





住所:〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1

自治体HP:https://www.city.muroto.kochi.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/







