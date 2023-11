[株式会社オトバンク]

日本最大級のオーディオブックサービス「audiobook.jp」による読書好きを増やすための特別番組



株式会社オトバンク(本社:東京都文京区、代表取締役社長:久保田裕也、以下「オトバンク」)が運営する日本一の書籍ラインナップ数(※1)を配信するオーディオブックサービス「audiobook.jp」は、MC ティモンディ 前田裕太さんのYouTube特別番組「芸能界読書部 presented by audiobook.jp」の第三弾を11月15日(水)に公開いたします。元書店員で実は読書好き、YouTube登録者数が100万人超えと話題沸騰のお笑い芸人・春とヒコーキ ぐんぴぃさんがゲスト出演し、幅広いジャンルの本についてトークを繰り広げました。







※1.日本マーケティングリサーチ機構2022年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。



「芸能界読書部 presented by audiobook.jp」とは





「本の楽しさをもっと多くの人に知ってほしい」と読書好き芸人・ティモンディの前田裕太さんが、世の中に読書好きを増やすために提供するYouTube番組です。第一弾(2023年3月3日公開)では、テレビプロデューサーとして活躍されている佐久間宣行さん、第二弾(2023年10月30日公開)では、大の読書家であり、ご自身でも多数著書を刊行している俳優の中江有里様にゲスト出演いただきました。



第三弾では、元書店員で実は読書好き、YouTube登録者数は100万人超えと話題沸騰のお笑い芸人・春とヒコーキ ぐんぴぃさんが出演。「結局これが一番面白かった」と語る中南米文学の一冊、谷崎潤一郎による純愛小説、自身の人生に影響を与えたというバッタ博士のノンフィクション本など、幅広いジャンルからおすすめ作品を紹介します。



【番組概要】

●番組名: 芸能界読書部 presented by audiobook.jp

●配信先: YouTubeチャンネル「オーディオブック配信audiobook.jp」

●URL: https://youtu.be/UcX0KIw7ujw

●配信開始日時: 2023年11月15日(水)



番組の一部をご紹介





【読書好きのきっかけは爆笑問題の太田さん】

前田:芸能界読書部の部長・ティモンディ前田です。よろしく願います。芸能界読書部、第3回のゲストはこちらの方です!



ぐんぴぃ:どうも、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃです。よろしくお願いします!



前田:「バキ童」としてネットでバズっているぐんぴぃさん。あまり本好きのイメージがないんですけど、本好きなんですか?



ぐんぴぃ:結構読む方ですね。高校生の頃に爆笑問題の太田さんのことを好きになって、太田さんがすすめる本は全部読もう!という時期があったんです。それ以来、本を読むようになりました。



前田:ぐんぴぃさんが普段読んでいる本のジャンルを教えてもらっていいですか?



ぐんぴぃ:ビジネス書やエッセイがそれぞれ30%くらいで、新書が20%、小説が10%という感じですね。ノンフィクションが比較的多いかなと思います。



前田:ほぼオールジャンルって感じですね。小説はどういったものを読みますか?



ぐんぴぃ:海外文学が好きで、南米文学とかアフリカ文学とか。どちらも脈絡がなかったり意味がわからなかったりするけど(笑)、独特の魅力があります。



【ぐんぴぃさんの人生を変えた本】

前田:ぐんぴぃさんの人生に大きな影響を与えた大切な1冊も教えてもらえますか?



ぐんぴぃ:前野ウルド浩太郎さんの『バッタを倒しにアフリカへ』です。バッタが好きでしょうがない昆虫少年がバッタを仕事にするためにアフリカに渡る話です。この本の中で、ものすごく落ち込んでいる主人公に対して、研究者の先輩が言ったアドバイスがいいんですよ。何やってもダメなときの人生に対する考え方みたいなものをこの本を通して学びました。



【ぐんぴぃさん流・オーディオブックの楽しみ方】

前田:ぐんぴぃさんはオーディオブックを知っていますか。



ぐんぴぃ:使っていますよ。池上彰さんの本とかよく聞いています。いい声の声優さんが池上さんの名文句「それはいい質問ですね」をいってくれるのが、聞いていて気持ちいいです(笑)



前田:声優さんとか俳優さんが読んでくれるから、聞きやすいですよね。子どもの読み聞かせに活用されている方もいますし、視力が落ちた高齢者の方も楽しんでいらっしゃるようです。ビジネス書との相性もいいようですね。



ぐんぴぃ:池上彰さんの本、マジでいいのでおすすめです!



ぐんぴぃさんおすすめの3冊、ぐんぴぃさんが選ぶ好きな人はハマる作品など、ご紹介しています。

ぜひ本編動画でご覧ください。



オーディオブックとは







オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。



ずっと読書を楽しみたい人にオススメ!

1冊で登録から活用までわかる『一生読書を楽しみたい人のオーディオブックMasterBook』刊行

初のオーディオブック公式ガイド本が登場!オーディオブックアプリのダウンロードから、便利な活用方法まで網羅。これ1冊あれば、今話題の「聴く読書」をすぐに楽しめる。audiobook.jp 60日間無料クーポン付き。有隣堂の対象店舗で10月30日より先行販売、全国の書店で11月7日より、順次販売いたします。



詳しくはこちら▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000348.000034798.html



audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)







株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2022年6月に会員数が250万人を突破。 https://audiobook.jp/



【サービス概要】

・サービス名称:「audiobook.jp」

・サイトURL:https://audiobook.jp/

・App Storeページ:https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ:https://app.audiobook.jp/android



・料金体系:

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。(※単行本書籍とおよそ同価格帯(1,200円~1,500円)での配信が中心。)



■株式会社オトバンク(本社:東京都文京区、代表取締役社長:久保田裕也)



音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/



