［MIRARTHホールディングス株式会社］



当社は、本日開催の取締役会において、次のとおり、2023年4月1日付をもって、取締役等の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、あわせてグループ会社の取締役、及び役職者の異動につきましてもお知らせいたします。









取締役等の異動



１.取締役の異動、及び兼職の異動

氏名／新役職及び兼職先／現役職及び兼職先



山本昌／取締役 兼 グループCFO 兼 常務執行役員（グループ財務部・グループ経理部・グループ経営企画部 管掌） ・(株)タカラレーベン 取締役 兼 CFO 兼 常務執行役員 経営企画本部長／取締役 兼 グループCFO 兼 常務執行役員 経営企画本部長 ・(株)タカラレーベン 取締役 兼 CFO 兼 常務執行役員 経営企画本部長

本間朝美／監査役 ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)レーベンコミュニティ 監査役 ※1 ・(株)タカラレーベンリアルネット 監査役／監査役 ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)タカラレーベンリアルネット 監査役

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。



２.執行役員の異動、及び兼職の異動

氏名／新役職及び兼職先／現役職及び兼職先



山地剛／グループCRO 兼 執行役員 グループ人事戦略部長 兼 社長室長（グループDX&VX戦略部・グループ総務部・グループ法務部・グループ広報部・グループ人事戦略部 管掌） ・(株)タカラレーベン 上席執行役員 経営管理本部長 兼 社長室長 ・タカラアセットマネジメント(株) 取締役（非常勤）／執行役員 経営管理本部長 兼 グループ人事戦略部長 兼 社長室長 ・(株)タカラレーベン 上席執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長 兼 社長室長 ・タカラアセットマネジメント(株) 取締役（非常勤）



３.その他、部長職等の異動、及び兼職の異動

氏名／新役職及び兼職先／現役職及び兼職先



三浦淳／グループ財務部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部長 ・タカラPAG不動産投資顧問(株) 監査役 ※1／経営企画本部 グループ財務部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部長 ・(株)タカラレーベンリアルネット 取締役（非常勤）※2

小坂竜義／グループ経理部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部 経理部長／経営企画本部 グループ経理部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部 経理部長

鈴木健介／グループ経営企画部長 兼 IR室長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経営企画部長 ・タカラPAG不動産投資顧問(株) 取締役（非常勤）※1／経営企画本部 グループ経営企画部長 兼 IR室長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経営企画部長 ・タカラPAG不動産投資顧問(株) 監査役 ※3

井関典克／執行役員 グループDX&VX戦略部長／執行役員 経営管理本部 グループDX&VX戦略部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 経営管理本部 DX戦略統括部長 兼 DX&VX推進部長

中川義行／(株)レーベンコミュニティ 常務取締役 ※4／経営管理本部 グループ総務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 経営管理本部 総務法務統括部長 兼 総務部長

横田新哉／グループ総務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 経営管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 兼 人事部長／・(株)タカラレーベン 執行役員 マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 副事業部長 兼 営業管理部長

山本康裕／グループ法務部長 ・(株)レーベンクリーンエナジー 取締役（非常勤）／経営管理本部 グループ法務部長

・(株)タカラレーベン 経営管理本部 総務法務統括部 法務部長 ・(株)レーベンクリーンエナジー 取締役（非常勤）

高木幸子／グループ広報部長／経営管理本部 グループ広報部長 ・(株)タカラレーベン 経営管理本部 広報部長

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

※2．2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

※3．2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

※4．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議、及びその後の取締役会決議をもって正式に就任予定。





グループ会社の役職者の異動



【株式会社タカラレーベン】

１.取締役の異動、及び兼職の異動

氏名／新役職／現役職



手島芳貴／取締役 兼 専務執行役員 マンション事業本部長 兼 特別建築対策室長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員／取締役 兼 専務執行役員 マンション事業本部長 兼 事業推進管理室長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員

吉田正広／取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 西日本支社長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員

／取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社長 兼 西日本支社長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員

原忠行／取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 東日本支社長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員

／取締役 兼 常務執行役員 マンション事業本部 東日本支社長 兼 北海道支店長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員

岩本大志／取締役 兼 執行役員 都市開発事業本部長 兼 戦略投資事業部長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員／取締役 兼 執行役員 都市開発事業本部長 兼 国際事業部長 兼 戦略投資事業部長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員



２.執行役員の新任

氏名／新役職／現役職



寒河江章／執行役員 都市開発事業本部 都市開発事業部長 兼 都市再生部長／都市開発事業本部 都市開発事業部長 兼 都市再生部長



３.執行役員及び部長職等の役職の異動（昇格・昇進）

氏名／新役職／現役職



白木陽一郎／執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社長 兼 事業推進管理室 開発推進担当オフィサー／執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店長 兼 中部支店長 兼 事業推進管理室 開発推進担当オフィサー

藤本裕行／マンション事業本部 東日本支社 北海道支店長 兼 開発部長／マンション事業本部 東日本支社 北海道支店 開発部 開発課長

山本眞也／マンション事業本部 首都圏・中部支社 東京支店長 兼 第1開発部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 第1開発部長

熊野太一／マンション事業本部 首都圏・中部支社 中部支店長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 中部支店 副支店長 兼 開発部長

金光泰成／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 副事業部長 兼 第1営業部長 兼 第4営業部長 兼 第5営業部長

谷内桂一郎／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部長／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 副事業部長 兼 第1営業部長 兼 第2営業部長

山下昌義／マンション事業本部 事業推進管理室長／マンション事業本部 事業推進管理室 事業管理部長

荻島彰／都市開発事業本部 国際事業部長 兼 開発部長／都市開発事業本部 国際事業部 開発部長

平野辰徳／マンション事業本部 東日本支社 営業推進事業部 副事業部長 兼 第1営業部長 兼 第2営業部長／マンション事業本部 東日本支社 営業推進事業部 第1営業部長

長島和人／マンション事業本部 西日本支社 関西支店 副支店長 兼 開発部長／マンション事業本部 西日本支社 関西支店 開発部長

鶴岡伸浩／マンション事業本部 東日本支社 営業推進事業部 第3営業部長／マンション事業本部 東日本支社 営業推進事業部 第3営業部 次長

岡崎公平／マンション事業本部 首都圏・中部支社 東京支店 建築部長 兼 中部支店 建築部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 建築部 次長

岩元里江／マンション事業本部 首都圏・中部支社 東京支店 商品企画部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 商品企画部 次長

町田健吾／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第3営業部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第5営業部 次長

平川弘樹／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 第2営業部長／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 第2営業部 次長

山田悠介／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 第3営業部長／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 第1営業部 次長

松崎元国／マンション事業本部 事業推進管理室 マーケティング部長／マンション事業本部 事業推進管理室 マーケティング部 次長

中村康弘／投資開発事業本部 投資開発事業部 投資開発部長／投資開発事業本部 投資開発事業部 投資開発部 次長

鹿島丈裕／投資開発事業本部 投資開発事業部 建築部長／投資開発事業本部 投資開発事業部 建築部 次長

菅井隆之／投資開発事業本部 投資開発事業部 投資運用部長／投資開発事業本部 投資開発事業部 投資運用部 次長



４.執行役員及び部長職等の役職並びに兼職の異動（その他の異動）

氏名／新役職／現役職



吉村典彦／上席執行役員 投資開発事業本部長 兼 コマースマネジメント部長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員 ・(株)レーベンゼストック 代表取締役／上席執行役員 投資開発事業本部長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員 ・(株)レーベンゼストック 代表取締役

山地剛／上席執行役員 経営管理本部長 兼 社長室長 ・MIRARTHホールディングス(株) グループCRO 兼 執行役員 グループ人事戦略部長 兼 社長室長（グループDX&VX戦略部・グループ総務部・グループ法務部・グループ広報部・グループ人事戦略部 管掌） ・タカラアセットマネジメント(株) 取締役（非常勤）／上席執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長 兼 社長室長 ・MIRARTHホールディングス(株) 執行役員 経営管理本部長 兼 グループ人事戦略部長 兼 社長室長 ・タカラアセットマネジメント(株) 取締役（非常勤）

野村貴大／(株)レーベントラスト 専務取締役 ※1／上席執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部長 兼 営業管理部長 兼 西日本支社 事業推進事業部長 兼 事業推進管理室 営業推進担当オフィサー

中尾正則／執行役員 マンション事業本部 特別建築対策室／執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 副支店長 兼 建築部長 兼 商品企画部長 兼 中部支店 建築部長 兼 事業推進管理室 建築推進担当オフィサー

駒橋亨／投資開発事業本部 投資開発事業部長／投資開発事業本部 投資開発事業部長 兼 投資開発部長 兼 建築部長 兼 投資運用部長

横田新哉／執行役員 経営管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 兼 人事部長 ・MIRARTHホールディングス(株) グループ総務部長／執行役員 マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 副事業部長 兼 営業管理部長

高井圭二／マンション事業本部 東日本支社 東北支店 建築部長 兼 北海道支店 建築部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 東日本支社 東北支店 建築部長 兼 北海道支店 建築部長

名雪一夫／マンション事業本部 首都圏・中部支社 東京支店 第2開発部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 第3開発部長

石黒久美彦／マンション事業本部 首都圏・中部支社 中部支店 開発部長 兼 北陸支店 部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 首都圏支店 第2開発部長

平岡篤／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第1営業部長 兼 第４営業部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第2営業部長

森谷裕介／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第2営業部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第3営業部長

野田昌宏／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 業務推進部長 兼 営業管理部長／マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部 業務推進部長

若山真一／マンション事業本部 西日本支社 関西支店 建築部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 西日本支社 関西支店 建築部長

谷川節生／マンション事業本部 西日本支社 九州・四国支店 建築部長 兼 松山支店 建築部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 西日本支社 九州・四国支店 建築部長 兼 松山支店 建築部長

榎健太／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 第1営業部長／マンション事業本部 東日本支社 営業推進事業部 第2営業部長

片山孝／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 セールスソリューション部長 兼 営業管理部長／マンション事業本部 西日本支社 営業推進事業部 セールスソリューション部長

加門秀文／マンション事業本部 事業推進管理室 品質管理部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 事業推進管理室 品質管理部長

綱島星子／マンション事業本部 事業推進管理室 事業管理部長 兼 特別建築対策室／マンション事業本部 事業推進管理室 マーケティング部長 兼 事業管理部 副部長

※1．2023年5月開催予定の定時株主総会における選任決議、及びその後の取締役会決議をもって正式に就任予定。



【株式会社レーベンコミュニティ】

氏名／新役職／現役職



保東實／取締役会長 ※1／代表取締役

中慎介／代表取締役 ※1 ・(株)レーベントラスト 代表取締役／・(株)レーベントラスト 代表取締役

中川義行／常務取締役 ※1／・MIRARTHホールディングス(株) 経営管理本部 グループ総務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 経営管理本部 総務法務統括部長 兼 総務部長

宮下幸弘／不動産賃貸管理事業本部 取締役本部長 兼 プロパティマネジメント部 部長 兼 ビルマネジメント部 部長 兼 システムソリューション室 室長／不動産賃貸管理事業本部 取締役本部長 兼 ビルマネジメント部 部長（受託推進営業部管掌）

本間朝美／監査役 ※2 ・MIRARTHホールディングス(株) 監査役 ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)タカラレーベンリアルネット 監査役／・MIRARTHホールディングス(株) 監査役 ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)タカラレーベンリアルネット 監査役

佐々木久克／上席執行役員 SQMS運営管理本部 本部長 兼 財務管理部 部長 ※3／執行役員 SQMS運営管理本部 本部長 兼 管理者管理部 部長 兼 財務管理部 部長

木村貴明／SQMS運営管理本部 横浜支社運営管理部 部長／SQMS運営管理本部 横浜支社運営管理部 副部長

川部敏雅／SQMS運営管理本部 本社運営管理部 担当部長（大規模プロジェクト課所属）／SQMS運営管理本部 大規模プロジェクト推進部 部長

田中義行／SQMS運営管理本部 本社運営管理部 担当部長（大規模プロジェクト課所属）／SQMS運営管理本部 大規模プロジェクト推進部 担当部長

武田秀一／不動産賃貸管理事業本部 受託推進営業部 部長／受託推進営業部 部長

西田成人／四国支社 営業推進部 部長／不動産賃貸管理事業本部 プロパティマネジメント部 部長

倉持正彦／経営管理本部 総務人事部 部長 兼 SQMS品質管理室 室長／経営管理本部 総務管理部 部長 兼 人事課 課長 兼 法務課 課長 兼 SQMS品質管理室 室長 兼 内部監査室 室長

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議、及びその後の取締役会決議をもって正式に就任予定。

※2．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

※3．2023年6月開催予定の取締役会における選任決議をもって正式に就任予定。



【株式会社レーベンホームビルド】

氏名／新役職／現役職



清水敦史／不動産事業本部 本部長／不動産事業本部 戸建建築事業部 事業部長

上田雅人／建設事業本部 本部長／建設事業本部 建設事業部 事業部長



【株式会社タカラレーベンリアルネット】

氏名／新役職／現役職



荒木健蔵／取締役（非常勤）※1 ・MIRARTHホールディングス(株) グループ経営企画部 次長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部 経営企画部 次長／・MIRARTHホールディングス(株) グループ経営企画部 次長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部 経営企画部 次長

※1．2023年5月開催予定の定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。



【株式会社レーベントラスト】

氏名／新役職／現役職



中慎介／代表取締役 ・(株)レーベンコミュニティ 代表取締役 ※1／代表取締役

野村貴大／専務取締役 ※2／・(株)タカラレーベン 上席執行役員 マンション事業本部 首都圏・中部支社 営業推進事業部長 兼 営業管理部長 兼 西日本支社 事業推進事業部長 兼 事業推進管理室 営業推進担当オフィサー

天羽奈美絵／第2事業推進本部 企画営業部 部長／第2事業推進本部 企画営業部 副部長

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議、及びその後の取締役会決議をもって正式に就任予定。

※2．2023年5月開催予定の定時株主総会における選任決議、及びその後の取締役会決議をもって正式に就任予定。



【タカラPAG不動産投資顧問株式会社】

氏名／新役職／現役職



鈴木健介／取締役（非常勤）※1 ・MIRARTHホールディングス(株) グループ経営企画部長 兼 IR室長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経営企画部長／監査役 ※2 ・MIRARTHホールディングス(株) 経営企画本部 グループ経営企画部長 兼 IR室長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経営企画部長

三浦淳／監査役 ※1 ・MIRARTHホールディングス(株) グループ財務部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部長／・MIRARTHホールディングス(株) 経営企画本部 グループ財務部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部長 ・(株)タカラレーベンリアルネット 取締役（非常勤）※3

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

※2．2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

※3．2023年5月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。



【株式会社レーベンクリーンエナジー】

氏名／新役職／現役職



舟本哲夫／―／取締役会長 ※1

落合均／取締役 最高財務責任者 兼 財務経理部 部長／取締役 最高財務責任者

山本尚登／再生可能エネルギー推進本部 副本部長／―

佐藤裕太／再生可能エネルギー推進本部 ソリューション営業部 部長／営業部 部長

福田靖之／再生可能エネルギー推進本部 開発部 部長／開発部 部長

原科亘一／再生可能エネルギー推進本部 開発部 担当部長／開発部 担当部長

笠松透／技術監理本部 O&M部 担当部長／O&M部 部長

笹野尭裕／技術監理本部 工事部 部長／工事部 工事・資材課 課長

※1．2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。



以上



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