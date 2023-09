[株式会社つみき]

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、10月27日(金)より『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』が公開されることを記念し、劇場版デジモンアドベンチャーシリーズ『デジモンアドベンチャー』『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』の「3本立て」一挙上映が決定!10月20日(金)より、全国46館、2週間限定での上映となる。



劇場版デジモンアドベンチャーシリーズ第一作目であり、細田守監督の初劇場作品『デジモンアドベンチャー』(1999年)。同じく細田守が監督を務め、『サマーウォーズ』との共通項の多さでも知られる二作目『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』(2000年)。さらにその続編である『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』(2001年)。この3本が一気に見られるまたとないチャンス。デジモンファン、細田守ファンはぜひ劇場へ!



なお、本企画では入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表となります。



上映作品





・『デジモンアドベンチャー』(20分)

・『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』(40分)

・『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』(30分)



公開情報





公開日:2023年10月20日(金)2週間限定で全国公開

公開劇場:全国46館

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。詳しくは各劇場HPでお確かめください。



公開劇場





<10月20日(金)~10月26日(木)>



[北海道]札幌シネマフロンティア

[宮城]MOVIX仙台

[茨城]MOVIXつくば

[埼玉]MOVIXさいたま

[東京]新宿ピカデリー

[神奈川]小田原コロナシネマワールド、109シネマズ港北

[福井]福井コロナシネマワールド

[愛知]ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、ユナイテッド・シネマ豊橋18

[京都]MOVIX京都

[大阪]なんばパークスシネマ

[兵庫]kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド

[広島]福山コロナシネマワールド

[山口]MOVIX周南

[福岡]ユナイテッド・シネマ福岡ももち、小倉コロナシネマワールド

[佐賀]109シネマズ佐賀



<10月27日(金)~11月2日(木)>



[北海道]イオンシネマ江別、イオンシネマ釧路

[宮城]イオンシネマ名取

[山形]イオンシネマ天童

[茨城]イオンシネマ守谷

[群馬]イオンシネマ太田

[埼玉]イオンシネマ浦和美園

[東京]イオンシネマ板橋、イオンシネマむさし村山

[神奈川]イオンシネマみなとみらい

[新潟]イオンシネマ新潟南

[長野]イオンシネマ松本

[岐阜]イオンシネマ各務原

[静岡]イオンシネマ富士宮

[愛知]イオンシネマ・ワンダー

[三重]イオンシネマ津南

[滋賀]イオンシネマ近江八幡

[大阪]イオンシネマ四條畷

[岡山]イオンシネマ岡山

[広島]イオンシネマ広島西風新都

[山口]イオンシネマ防府

[徳島]イオンシネマ徳島

[香川]イオンシネマ綾川

[福岡]セントラルシネマ大牟田、イオンシネマ福岡

[宮崎]セントラルシネマ宮崎



※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)



提供:東映アニメーション

配給:Filmarks



作品情報





■『デジモンアドベンチャー』





1999年/日本/20分

https://filmarks.com/movies/17701

監督:細田守

脚本:吉田玲子

出演:藤田淑子、荒木香恵、坂本千夏



<あらすじ>

真夜中のパソコン画面から、奇妙な生き物“ボタモン”がうまれた! 不安がる太一をよそに、大喜びの妹・ヒカリ。ボタモンはアグモンへと進化する! そんな時、デジタルモンスターたちの住む、デジモンワールドが出現! そこへ怪鳥型モンスターがアグモンめがけて突進してきた。だがその時、アグモンの体にまた異変が…! 超巨大モンスター“グレイモン”への進化が始まった! ぶつかり合う2大モンスター、激しいバトルの行方は!?



■『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』



2000年/日本/40分

https://filmarks.com/movies/8221

監督:細田守

脚本:吉田玲子

出演:藤田淑子、坂本千夏、天神有海、水谷優子、風間勇刀、小西寛子、荒木香恵、前田愛、菊池正美、八奈見乗児



<あらすじ>

デジタルワールドでの冒険から太一たちが帰ってきて半年後。あの冒険が信じられないほど穏やかな日々を送っていた。ところが、ある日インターネット上で不気味なタマゴが誕生し、凶悪なデジモンへと進化、ネットを伝って世界中を混乱に陥れた!ネットの中で暴れまくるデジモンを、太一は倒すことができるのか。



■『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』



2001年/日本/30分

https://filmarks.com/movies/9491

監督:今村隆寛

脚本:吉田玲子

出演:木内レイコ、藤田淑子、野田順子、夏樹リオ、遠近孝一、浦和めぐみ、山本泰輔、松本美和、荒木香衣、徳光由禾、朴路美、高橋直純、坂本千夏、風間勇刀、山口眞弓、水谷優子、天神有海、櫻井孝宏、前田愛、菊池正美



<あらすじ>

3年前オメガモンに倒されたはずの最強最悪デジモン・ディアボロモンが、再びインターネット上に現れた。苦戦するインペリアルドラモンだったが“選ばれし子どもたち”のあきらめない心が奇跡を生んだ!



■『デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING』



2023年/日本/80分

https://filmarks.com/movies/98333

監督:田口智久

脚本:大和屋 暁

出演:片山福十郎、野田順子、ランズベリー・アーサー、高橋直純、朝井彩加、遠近孝一、山谷祥生、浦和めぐみ、榎木淳弥、松本美和、M・A・O、徳光由禾、緒方恵美、釘宮理恵



<あらすじ>

選ばれし子どもたち誕生の秘密が今明かされる──

お台場とデジタルワールドを行き来した冒険の日々から10年が過ぎた2012年。それぞれの道を歩き出しつつも、大輔たち選ばれし子どもたちとパートナーデジモンは変わらぬ絆で結ばれていた。そんなある日、突如巨大なデジタマが東京タワー上空に出現し、世界中へメッセージが発信される。「みんなにともだちを。世界中すべてのひとにデジモンを」世界がその動向を注目する中、大輔たちの前に欠けたデジヴァイスを持った青年・大和田ルイが現れる。選ばれし子ども誕生の裏側には、幼いルイのたった一つの願いが隠されていた……過去そして現在、全てが繋がった時、デジモン史上最大の危機が訪れる。果たして大輔たち02チームが選んだ道とは?今再び、大人になった選ばれし子どもたちが出動する!



配給:東映



■Filmarks(フィルマークス)とは



国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。



【サービス概要】

サービス名:Filmarks(フィルマークス)



価格:無料



WEB:https://filmarks.com







・Filmarksリバイバル上映(プレチケ)

https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/

公式Twitter:https://twitter.com/Filmarks_ticket(@Filmarks_ticket)



