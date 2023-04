[JR-Cross]

開催期間:5月15日(月)から6月4日(日)まで



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」にて、新茶の季節を楽しむグルメフェアを開催します。

エキュート上野・日暮里では、5月15日(月)から6月4日(日)まで、あんことお茶をテーマにしたキャンペーン「あんこに恋して、お茶に癒されて。」を開催します。新茶のシーズンの5月。抹茶などのお茶と、お茶と相性が良く、近年栄養価の高さやヘルシーさで国内外でもブームになっている「あんこ」を使用した、焼き菓子、パフェ、フロート、ドーナツ、大福などのスイーツ、パン、パイ、デリなどをお楽しみください。

エキュート上野





抹茶やあんこの商品が総勢23アイテム。スイーツはもちろん、抹茶やあんこをそれぞれ楽しめるお弁当まで幅広く展開。抹茶ドリンクは6点以上ラインナップ。お気に入りがきっと見つかるはずです!



抹茶☆デコド

シレトコファクトリー 1個 450円(エキュート上野)

抹茶のチョコを使用。お花を敷き詰めた茶畑をデザイン♪

※エキュート上野限定



抹茶あずき白玉フロート

やなぎ茶屋 869円(エキュート上野)

冷たい抹茶ラテの上に、抹茶ソフトクリームとあずきや白玉、八ッ橋がトッピングされています。



贅沢海鮮天重のすし弁

若廣 1,350円(エキュート上野)

穴子、えび、キス、かぼちゃ、オクラ、まいたけの入った特製の天重です。期間限定で抹茶塩でお召し上がりください。



NEW

抹茶とあんこの中華バーガー

パオパオ 1個 300円(エキュート上野)

パオパオオリジナルのスイーツ中華バーガーです。肉まんにも使用している自慢のもちもち生地と、抹茶クリームとの相性が抜群です。

※エキュート上野限定 ※1日50個限定



あんこいなり

いなりすし専門店 豆狸 1個 194円(エキュート上野)

おやつにもピッタリなあんこが入ったおいなりさんです。お好みできな粉をかけてお召し上がりください。

※エキュート上野限定 ※1日50個限定 ※7時~販売



左:あんこおかき 右:抹茶あんこおかき

紀ノ国屋アントレ あんこおかき 1袋(12個入) 669円、抹茶あんこおかき 1袋(12個入)698円(エキュート上野)

優しい甘みと塩味のバランスが絶妙なあんこおかきと、深いコクと上品な甘さの抹茶あんこの揚げおかきです。 ※エキュート立川でも販売

エキュート日暮里





CHAMISE MODAN(チャミセ モダン)をデザインコンセプトに展開するエキュート日暮里では、期間限定で静岡抹茶を生み出した丸七製茶の抹茶を使用したコラボ商品を展開しています。若々しい抹茶香るスイーツやパン、香り高い抹茶塩を使ったデリ商品をご用意しています。



NEW

ねこ型 食パン(抹茶) 丸七製茶コラボ

ル ビアン 1個 432円(エキュート日暮里)

丸七製茶の抹茶を使用して焼き上げた優しい緑色の可愛い猫型の食パンです。

※エキュート日暮里限定 ※10時~販売



NEW

抹茶のミニパルフェ 丸七製茶コラボ

パティスリー アンドゥ 680円(エキュート日暮里)

抹茶のゼリー・ムース・クランブルであんこの層を挟み、ラム酒のムースを忍ばせた新作です。



NEW

たまご屋さんが本気で作ったクリー ムパイ 抹茶(丸七製茶コラボ)

オーヴォ 1個 500円(エキュート日暮里)

サクサクのパイ生地に抹茶とあんこを合わせた特製カスタードクリームを詰めました。

※エキュート日暮里限定



NEW

抹茶大福 丸七製茶コラボ

深川伊勢屋 1個 260円(エキュート日暮里)

もっちりした大福の中に抹茶と白あんを合せ薫り高く仕上げました。

※エキュート日暮里限定



NEW

海鮮チヂミ -抹茶塩-丸七製茶コラボ

カンナムキンパ 1折 896円(エキュート日暮里)

モチモチの生地と具材たっぷりのチヂミを抹茶塩で楽しむ期間限定商品です。

※エキュート日暮里限定



NEW

自家製豆腐の和風サラダ-抹茶塩-丸七製茶コラボ

デリコメール 1折 550円(エキュート日暮里)

自家製豆腐とチキンや葉物野菜の具沢山なサラダを、香り醤油ドレッシングと抹茶塩でお愉しみ下さい。

※エキュート日暮里限定



