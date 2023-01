[株式会社ローソンエンタテインメント]

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』2023.1.15号を、1月15日(日)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。







ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。



『月刊ローチケ』の表紙は、初の全国5大ドームツアー開催が決定した「back number」。

そして、『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、6年ぶりとなる「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR」が3月からスタートする「GLAY」が登場!



そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

是非お近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。





今月のおすすめコンテンツ



●back number

大晦日には紅白歌合戦に初出場し、”国民的バンド”と称されるにふさわしい存在感を日本中に印象づけたことも記憶に新しいback numberが、約3年10ヵ月ぶりとなるニューアルバム『ユーモア』をついに1月17日(火)にリリース。「ベルベットの詩」や「アイラブユー」はもちろん、「怪盗」「水平線」など大反響を呼んだ6曲をはじめ、アルバムならではのback number節が全開のポップナンバーまで、実にバラエティに富んだ全12曲が収録された待望の傑作となっています。そのニューアルバムを引っ提げ、初の全国5大ドームツアーを開催するback numberに、スペシャルインタビュー!



●GLAY

北海道から沖縄まで全32公演、6年ぶりの「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR」を3月からスタートさせるGLAYが、ライブ映像作品『GLAY LIVE TOUR 2022 ~We(ハート)Happy Swing~Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv. in MAKUHARI MESSE』をリリース。ツアーをより楽しむために、メンバーの個性や志向が反映された選曲で様々な時代のGLAYを堪能できるこちらのBlu-rayの中身を紹介します!



●本誌独占インタビュー

・中山美穂

「音楽はいつでも、ずっと続けていたいと思っていました。」

2019年12月にリリースされたアルバム『Neuf Neuf』で約20年ぶりに音楽活動を再開した中山美穂さんが、3月から6月にかけて、待望の全国ツアー「Miho Nakayama Concert Tour 2023 -Trois-」を開催します。歌手・中山美穂の本格的リスタートとなるツアーへの気持ちや、音楽活動を再開した理由など、お話を伺いました。



・東京ホテイソン【撮りおろし写真】





「ごくシンプルに、こんなに人が来てくれるんだ!と思いました。」

「自分の中にコントのことを考える部分、コントへの欲ができました。」

昨年、自身初となる単独公演ツアーを成功させた東京ホテイソンが、今年も全国ツアーを敢行!初の単独ツアーの手応えやお客さまの反応、それを経験して迎える次のツアーへの気持ちなど、お二人にインタビューしました。



・一色洋平 & 廣野凌大

荒川弘が描くダークファンタジーコミックの金字塔「鋼の錬金術師」(掲載「ガンガンコミックス」スクウェア・エニックス刊)が初舞台化される。10月24日には製作発表会が行われ、エドワード・エルリック役(Wキャスト)の一色洋平さんと廣野凌大さんが舞台版のテーマ曲「鋼の絆」を熱唱。4ヵ月に渡るオーディションによってキャスティングされたお二人に、今作にかける意気込みを語っていただきました。



・【編集部が注目!】柏木べるくら & あっさりしょこ & ちくのぼ & ミルヒナ





サバイバルホラーゲーム「Dead by Daylight」の魅力を伝えるOPENREC公式番組「Blood Party Friday」が3周年! 今回はトッププレイヤーであり、MCを務める柏木べるくらさんとあっさりしょこさん、毎回出演しながらなぜか準レギュラーだという(笑)ちくのぼさん、番組プロデューサーであるミルヒナさんにも加わっていただき、お話を伺いました。



●好評連載!

・三鷹の森ジブリ美術館

・川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

・気になるアニメをピックアップ! [HMVアニメ部!]『ブルーロック』

・ハロー!プロジェクト「私の心の中の一冊」

石田亜佑美さん(モーニング娘。’23)/岸本ゆめのさん(つばきファクトリー)

・清野茂樹の新日本プロレス予備校

・Mリーグ入門



