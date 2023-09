[株式会社ウエディングパーク]

https://phpcon.php.gr.jp/2023/





株式会社ウエディングパーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:日紫喜 誠吾)は、日本最大級のPHPイベント「PHP Conference Japan 2023」にGOLDスポンサーとして協賛いたします。10月8日に開催されるカンファレンスでは、スポンサーブースを展示するほか、弊社から2名のエンジニアが登壇いたします。



PHP Conferenceは、2000年より年に一度開催されている日本最大級のPHPのイベント。WEBサーバにインストールされているシェア8割を超える人気言語のイベントとして、初心者から上級者まで幅広い層のWEB系エンジニアが参加しています。



当社は、経営理念に「結婚を、もっと幸せにしよう。」、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来、ウエディング×デジタル技術活用の領域で様々な事業を展開してまいりました。グローバル化、デジタル化、そしてコロナ禍を経て「多様化」の流れが加速したこれからは、多様な幸せを叶える社会の実現がさらに求められてくると考えています。



ウエディングパークでは、一人ひとりの幸せの価値観を尊重し、多様化する価値観に寄り添ったサービス、事業を展開できる会社になっていくべく、「技術とデザインのウエディングパークを創る」を目指し、現在「技術力」と「デザイン力」の向上に力を入れています。多様化する価値観、求められるサービスの個別化ニーズに応えていくためには、もっとテクノロジーの力が必要です。PHP Conferenceの協賛を通じて、エンジニアとして活躍し続けたい方を応援し、ひいては「ウエディング業界×テクノロジー」の発展に貢献していきたいと考えております。



■PHP Conference Japan 2023概要



日時:2023年10月8日(日)

会場:東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザPiO

対象:PHPエンジニアおよびWeb技術のエンジニア

主催:日本PHPユーザ会

サイト: https://phpcon.php.gr.jp/2023/



■ウエディングパーク登壇概要



テーマ:PhinxによるDBマイグレーションとサービス運用 by ヒエイカザト

日時:2023年10月8日(日) 15:55~16:20(トラック2)

URL:https://fortee.jp/phpcon-2023/proposal/2edc842f-ab94-4f5c-8f10-b7f02d88093b





Photorait本部 チーフエンジニア

日江井 風人(ヒエイ)

ソーシャルゲーム、ニュースメディアの開発運用を経て2019年ウエディングパーク中途入社。サーバーサイドエンジニアとしてPhotorait全般の開発を担当。過去にはPHPerKaigi、PHP Conferenceにて監視体制やPHPバージョンアップについて登壇を行う。趣味は野球観戦。二児の父。





テーマ:コードレビュワーが求められること by おのぽん

日時:2023年10月8日(日) 14:15~14:40(トラック5)

URL:https://fortee.jp/phpcon-2023/proposal/25891e6c-7762-47b5-8cb3-e3db7f056abc





Photorait本部 エンジニア

小野澤 清人(おのぽん)

大規模ソーシャルゲームのサーバエンジニア、人工知能のコミュニケーションロボットのサーバ全般・Androidアプリ開発を経て2022年にウエディングパークに中途入社。サーバーサイドエンジニアとしてPhotorait全般の開発を担当。他部署のエンジニアともペアプロや講義を開くなど、全社のエンジニアのスキルアップを図っている。趣味は卓球。パラ選手のコーチとしても海外へ旅立つ機会が多い。



ウエディングパークでは現在、共に「21世紀を代表するブライダル会社を創る」仲間を募集しています!

https://www.wantedly.com/companies/weddingpark/projects





<関連記事>

プログラミング言語PHPに関する国内最大級のイベント「PHPerKaigi 2023」にシルバースポンサーとして協賛。エンジニア3名による登壇も決定!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000316.000019494.html



エンジニア・デザイナーによる技術情報ブログ「Wedding Park CREATORS Blog」

https://engineers.weddingpark.co.jp



ウエディングパークカルチャーをつくる独自制度まとめ

https://www.wantedly.com/companies/weddingpark/post_articles/120477



株式会社ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、今後もデジタル技術の力で、ウエディング業界を全面支援できるよう尽力してまいります。





【株式会社ウエディングパーク概要】

社名:株式会社ウエディングパーク https://www.weddingpark.co.jp

所在地:東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立:1999年9月

資本金:2億3198万円

代表者:代表取締役社長 日紫喜 誠吾

事業内容:ウエディング情報サービス事業



【運営サービス一覧】

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park(ウエディングパーク)」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■結婚衣装選びのクチコミ情報サイト「Wedding Park DRESS」

https://dress.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait(フォトレイト)」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph(リングラフ)」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 瀬川/飛田/鈴木/宮崎

E-Mail:pr_wp@weddingpark.co.jp



以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-13:46)