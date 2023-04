[株式会社 赤ちゃん本舗]

ヒップシートの“乗せる”とベビーキャリアの“包む”を同時に実現今までにない使いやすい抱っこ紐に



株式会社赤ちゃん本舗(本社:大阪市中央区 https://www.akachan.jp)は、LUCKY industries(所在地:岐阜県 揖斐郡池田町、代表取締役社長:樋口 博之)が製造・販売する「BABY CARRIER ON angelette」を2023年4月28日(金)からアカチャンホンポ店舗とオンラインショップ(https://shop.akachan.jp)で先行販売いたします。







【「BABY CARRIER ON angelette」とは】

装着と抱っこが別々のセパレートタイプの抱っこ紐なので誰でも簡単に使うことができます。また、ヒップオンシートで重さを分散し、肩への負担を軽減する事で快適な抱っこを実現しました。

ベビーキャリアとヒップシートの良さを掛け合わせた今までにないハイブリッドな抱っこ紐です。



【商品概要】

■対象月齢:生後14日~36ヵ月

■仕様 :対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルト

■価格 : 29,500円(税込32,450円)

■色 :ブラック、ネイビー、チャコールグレー、ベージュ

■販売場所:「アカチャンホンポ」全店

「アカチャンホンポオンラインショップ」

■商品URL:https://shop.akachan.jp/shop/r/rlAngltOn/



【ラインナップ】



■おすすめポイント

【HIP ON SEAT】



赤ちゃんのおしりを「乗せる」という新発想 【ヒップオンシート】



肩への負担をしっかり軽減

装着も乗せ降ろしも簡単



■商品特長

【赤ちゃんもママ・パパも快適に】



ベッドのような寝心地を実現する“C-CORE 3D”



成長に合わせてずっと使える4WAYタイプ



簡単に赤ちゃんを包めるセパレート構造



寝てしまった赤ちゃんを起こしにくい構造



おんぶが苦手な人におすすめの“くるっとおんぶ”



誰でも簡単に装着できる【かぶるショルダー構造】



■充実した付属品



■ LUCKY industriesについて



商号:ラッキー工業株式会社、通称:LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ) 。

1934年岐阜で創業、日本で一番長い歴史を持つ抱っこひもメーカー。

JCCS(日本抱っこひも安全協議会)の代表幹事企業。やさしさのある技術(テクニカル)を開発することで、赤ちゃんの成長サポートやママ・パパの快適さを追求してきました。

“Amazing Life With Baby”

LUCKY industriesは、これからも抱っこひもを通じて、もっと楽しい、新しい、赤ちゃんとのライフスタイルを提案します。

LUCKY industries 公式サイト:https://lucky-industries.jp/





[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp



