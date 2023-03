[RV]

2023年春より本格的なサポート始動



会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社:東京都新宿区新宿5-17-9、代表取締役社長 田村佳克)」は、2020年より出資するタイのホテルグループ

「Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd.」※に対し、2023年春より日本からの集客支援や従業員派遣等のサポートを本格的に始動。日本及びタイ双方においてアフターコロナを見据えたグローバルなホテル展開を目指します。

リロバケーションズ:https://relovacations.com/

※2023年1月「Kokotel (Thailand) Co., Ltd.」より社名変更









この度「株式会社リロバケーションズ」が集客支援等をサポートする「Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd.」(以下「KGH社」)は、友人や家族等のグループ層をターゲットとするタイの3つ星カジュアルホテル「Kokotel」ブランドを中心に約15施設のホテルを展開しています。



「株式会社リロバケーションズ」は既に「KGH社」より楽天トラベルを中心とした日本からのアウトバウンド集客支援業務を受託しており、2023年3月からは「ココテル バンコク デバ トンロー」施設において会員制リゾート事業からの送客も実施いたします。また、2023年4月にはグローバル展開に寄与できる人材育成を目的とした従業員派遣も予定。現地でのオペレーション体験や運営ノウハウの共有を行います。



今後もKGH社の更なる発展に寄与できるよう最大限のサポートを実施するとともに、「株式会社リロバケーションズ」のこだわりのひとつである、世界の観光を支援する<グローバル展開>に取り組んでまいります。









・Koko Global Hospitality

2015年2月に松田励氏がNewlegacy Hospitalityを設立し、2023年1月に現社名「Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd.」に社名変更。

Kokotelのブランドを中心としたホテルを約15施設運営。

将来的には6つの大陸と10か国で1,000を超える不動産のグローバルホテル運営会社になる為奮闘している。





■Koko Global Hospitalityの自社ブランド/プログラム







Kokotel:友人や家族などグループ専用に設計された客室&カフェをコンセプトとしたカジュアルな3つ星ホテル。

口コミの評価も平均より高く人気。タイ国内で10店舗運営している。









VIVTEL:カップルのニーズに合わせた「私たちのスペース」の概念に触発されたプレミアム4つ星ホテル。ワインや寝坊などもテーマになっている。(※同ブランドはホテル・建物としては未だ無いが、ブランドを先行して確立)







By Koko:オーナーのブランドの下で包括的なホテル管理を提供するためのアンブレラ・ブランド。

「Koko Rewards」ロイヤルティプログラムは現在、ゲストとホテルの所有者に幅広い利点を提供するために開発されている。





Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd.

所 在 地 : 140/22 ITF Tower 12th Fl., Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

代表TEL:+66 2 026 3219

公式サイト:https://www.kokotel.com/

設 立 : 2015年8月26日

資 本 金 : 22,000,000タイバーツ

事業内容 : ホテル運営

代 表 者 : CEO 松田 励





Relo Hotels&Resorts(リロホテルズ&リゾーツ)







“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズ(旧ワールドリゾートオペレーション)が運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国36か所で展開。



公式インスタグラム:https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Twitter:https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/





▪当社の新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組みについて▪

https://relohotels.com/news/notice/37/





株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を!

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL:03-6630-7970 FAX:03-6630-7971

□公式サイト:https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル再生・コンサルティング事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト:https://relohotels.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-13:15)