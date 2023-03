[株式会社TSIホールディングス]

キャディバッグやゴルフグッズまで幅広くリリース。







株式会社TSI(本社:東京都港区 代表取締役社長:下地毅)が展開するゴルフウエアブランド「マスターバニーエディション」は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカを始め、世界中で愛されるワーナー・ブラザースのアニメーション「ルーニー・テューンズ」のメインキャラクターであるバッグス・バニーとコラボアイテムを3月17日より全国直営店舗及び公式オンラインショップにて展開いたします。



2023年のうさぎ年を祝して、作品に登場するクールで大胆不敵なキャラクターのバッグス・バニーと初のコラボレーションが実現いたしました。



ニンジンをゴルフクラブに持ち替えたバッグス・バニーアイコンに、モノトーンのイラストがゴルフグッズをクールに彩ります。



今しか手に入らない限定アイテムをお見逃しなく。







MASTER BUNNY EDITION× Bugs Bunny コラボアイテム







※左から

【IWAI CHISATO PRO】

HI NECK SHIRT 759-3167332 ¥15,400

SKIRT 759-3134332 ¥24,200

CART BAG 758-3181311 ¥12,650

SOCKS 758-3186312 ¥3,080



【IWAI AKIE PRO】

HI NECK SHIRT 759-3167334 ¥16,500

PANTS 758-3131331 ¥26,400



【HEAD COVER】

FOR DRIVER 758-3184311 ¥17,600

FOR FAIRWAY WOOD 758-3184312 ¥16,500

【CADDIE BAG】

758-3180311 9inch/46インチ対応 ¥74,800

【BALL】(4個入り)

758-3184319 ¥3,850



【REVERSIBLE HAT】※共に

758-317319 ¥7,480

【VISOR】※左から

758-3187317 ¥6,380

758-3187313 ¥6,380



【CART BAG】

758-3181311 W220×H225×D140 ¥12,650







MASTER BUNNY EDITIONとは







プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。

『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/



■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://store.tsigs.com/pearlygates/mbe/



■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/



―会社概要―

株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容 : 商業(卸売業、小売業)

URL:https://www.tsi.inc/



※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産ビル西館3階

株式会社TSI ウェルネス&ライフスタイルディビジョン

マスターバニーエディションセクション PR

佐藤 明子

E-mail: a_sato_lg@sanei.net

TEL:03-5771-9077 MOBILE:080-4383-6651



LOONEY TUNES and all related chracters and elements (C) & ™Warner Bros.Entertainment Inc.(s23)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-20:16)