願いや祈りの意味がこめられた、きらめく星モチーフが魅力



株式会社ザ・キッス(本社:東京都目黒区 代表取締役:李 成 在)が展開するジュエリーブランド《THE KISS》は、2023年11月1日(水)より全国のTHE KISS直営店舗、THE KISS 公式オンラインショップほかにて、クリスマス限定ジュエリーを発売いたします。



2023年 THE KISS クリスマスコレクションのテーマは「希望の星」

星のモチーフにはめられた宝石には、願いや祈りの意味があるものをセレクト。

クリスマスを過ごすふたりにとっての素敵なこれからを叶えてほしい、そんな想いをジュエリーに込めています。









ペアリング









■ THE KISS COUPLE'S クリスマス限定ペアリング01

星の軌跡を思わせる、なめらかな峰のラインが美しいペアリング。

片側に施されたサティーナ加工は、見る角度によってさまざまな地金の表情を演出。

ピンクカラーは、7石のストーンがきらめき華やかな印象に。

ブラックカラーはシンプルにまとめ、繊細なデザインを引き立たせました。

リングの内側は、こっそりデザインされた星モチーフに「愛を呼び込む」を意味するロイヤルブルームーンストーンが輝きます。

ふたりの愛情がこれからもずっと続きますようにと願いをこめて。



(品番)

上:2023-01RPI-RBM、下:2023-01RBK-RBM

(素材)

シルバー925(PGコーティング/BKコーティング)、ロイヤルブルームーンストーン、キュービックジルコニア

(価格)

上:¥17,600(税込)、下:¥14,300(税込)











■THE KISS COUPLE'S クリスマス限定ペアリング02

星の軌跡を思わせる、なめらかな峰のラインが美しいペアリング。

片側に施されたサティーナ加工は、見る角度によってさまざまな表情を演出。

シルバーの洗練されたきらめきと、落ち着いた雰囲気も楽しめるジュエリーに仕上げました。

リングの内側は、こっそりデザインされた星モチーフに「一途な想い」を意味するアイオライトが輝きます。

ふたりの想いがこれからもずっと続きますようにと願いをこめて。



(品番)

上:2023-02RL-IL、下:2023-02RM-IL

(素材)

シルバー925、アイオライト 、キュービックジルコニア

(価格)

上:¥16,500(税込)、下:¥13,200(税込)









ペアネックレス









■THE KISS COUPLE'S クリスマス限定ペアネックレス01

「繋がり」を意味する、寄り添うように重なり合うダブルリングのペアネックレス。

ゆるやかに沿ったフォルムは立体感をもち、胸元で存在感のある美しいきらめきを演出。

「愛を呼び込む」を意味するロイヤルブルームーンストーンの星モチーフが、中央で華やかに輝きます。

ふたりの愛情がこれからもずっと続きますようにと願いをこめて。



(品番)

左:2023-01NPI-RBM、右:2023-01NBK-RBM

(素材)

シルバー925(PGコーティング/BKコーティング)、ロイヤルブルームーンストーン、キュービックジルコニア

(価格)

左:¥16,500(税込)、右:¥15,400(税込)











■THE KISS COUPLE'S クリスマス限定ペアネックレス02

「繋がり」を意味する、寄り添うように重なり合うダブルリングのペアネックレス。

ゆるやかに沿ったフォルムは立体感をもち、胸元で存在感のある美しいきらめきを演出。

「一途な想い」を意味するアイオライトの星モチーフが、中央で華やかに輝きます。

ふたりの想いがこれからもずっと続きますようにと願いをこめて。



(品番)

左:2023-02NL-IL、右:2023-02NM-IL

(素材)

シルバー925、アイオライト 、キュービックジルコニア

(価格)

左:¥15,400(税込)、右:¥14,300(税込)







ネックレス









■THE KISS sweets クリスマス限定シルバーネックレス

ころんとしたフォルムが愛らしいティアドロップネックレス。

思わず目を惹くペアシェイプカットされたセレストブルーのストーンがポイント。

こぼれそうなほどあしらったストーンのきらめきは、身に着ける人の笑顔をさらに彩ります。

チェーンの端に付けられたチャームには「幸せへ導く」を意味するホワイトトパーズが輝きます。



(品番)

2023-03N-WTP

(素材)

シルバー925、ホワイトトパーズ、キュービックジルコニア、ナノジェムス

(価格)

¥13,200(税込)











■THE KISS sweets クリスマス限定K10ネックレス

夜空に光る星をイメージした1粒ネックレス。

「幸せへ導く」を意味するホワイトトパーズのやわらかなきらめきが、胸元を華やかに彩ります。

ホワイトトパーズを囲むツメは、細部まで繊細にデザインを施し輝く星を表現。

身に着けるたび、ときめく気持ちを与えてくれるジュエリーです。



(品番)

2023-04NPG-WTP

(素材)

K10PG、ホワイトトパーズ

(価格)

¥30,800(税込)







スペシャルアイテム







■クリスマス限定 スノードームボックス

フタを開けると、きらめく雪が舞い降りる幻想的なクリスマス限定スノードームボックス。

まるで夜空を思わせるネイビーカラーは美しい輝きを一層引き立たせ、ふたりで過ごすクリスマスを特別なものに演出してくれます。

大切なリングやネックレスを入れるジュエリーボックスとしてもお使いいただけます。



(価格)

¥3,850(税込)











■クリスマス限定 スクエアボックス

大切なジュエリーをより華やかに演出するクリスマス限定カラーのスクエアボックス。

ふわふわとしたベロア調の「シーグリーン」と「ネイビー」の2カラーをラインアップしました。

コンパクトなサイズはサプライズにもぴったり。

それぞれお好きなカラーを選ぶのはもちろん、クリスマス限定ハートボックスと組み合わせてお使いいただくのもおすすめです。



(価格)

各 ¥1,870(税込)









■クリスマス限定 ハートボックス

大切なジュエリーをより華やかに演出するクリスマス限定カラーのハートボックス。

ふわふわのベロア調であたたかみのある「レッド」は、かわいらしさの中にシックな印象も感じさせるカラー。

クリスマス限定スクエアボックスと組み合わせてお使いいただくのもおすすめです。



(価格)

¥1,870(税込)







■クリスマス限定 オリジナルベア『LOVE & HAPPY』

THE KISSのオリジナルベア『LOVE』と『HAPPY』が、お揃いの毛糸のマフラーをつけた冬らしい装いで登場。あたたかみのあるふっくらとしたボリューム感とフリンジがポイント。

足裏には「2023」の刺繍とそれぞれの名前がデザインされており、ふたりで過ごすクリスマスをより幸せな思い出にしてくれる限定デザインです。

やさしくほほえむ表情とふわふわの手触りは、思わず抱きしめたくなる可愛さです。



(価格)

通常価格:各¥5,500(税込)/2点セット¥8,800(税込)

ジュエリー¥3,300(税込)以上※ご購入の場合:各¥3,300(税込)/2点セット¥5,500(税込)







早期購入キャンペーン







11/1(水)~11/26(日)の期間中、クリスマス限定ジュエリーを ¥16,500(税込)以上ご購入の方に、先着でクリスマス限定チャーム付「RING KEY RING」をプレゼントいたします。

※直営店舗限定

※無くなり次第終了

※購入可能(詳細はスタッフまでお問い合わせください)

※オンラインショップ取扱無し





THE KISSについて





●THE KISS公式サイト

https://www.thekiss.co.jp/



●THE KISS公式SNSアカウント

【Instagram】https://www.instagram.com/thekiss_love_happy/

【Twitter】 https://twitter.com/the_kiss_pr



