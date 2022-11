[ワンダープラネット株式会社]

~電脳世界ALICEでマジカルミライがついに開演!~



エンターテインメントサービス事業を行うワンダープラネット株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO:常川友樹、東証グロース:証券コード4199、以下当社)は、iOS/Android端末向けに配信中のスマートフォンゲーム『クラッシュフィーバー』において『初音ミク「マジカルミライ」10th Anniversary』とのコラボイベントの実施を決定したことをお知らせいたします。







クラッシュフィーバーは、仮想世界をモチーフとした世界観を舞台に、画面をタップするだけの簡単操作でパネルをブッ壊すことで得られる爽快感やサウンドが魅力のほか、最大4人までの協力プレイが可能なマルチプレイ機能を搭載しており全国のプレイヤーと共闘を楽しむことが可能です。2022年9月には全世界1400万ダウンロードを達成し、ますます盛り上がりをみせております。





■『初音ミク「マジカルミライ」10th Anniversary』コラボイベント概要



1.毎日ポリゴンをGET!コラボ記念ログインボーナス!







ログインしてポリゴンをGET!コラボ期間限定ガチャをひこう!



【開催期間】

11/18 (金) 15:00 ~ 12/2 (金) 14:59





2.コラボ期間限定ガチャを開催!



「創星の夢歌姫 初音ミク」「虹輝の響創姫 初音ミク」が新登場!

人気クリエイター「かめりあ」「雄之助」書き下ろしの「オリジナル曲」がセットの豪華仕様!











★6 創星の夢歌姫 初音ミク









★6 虹輝の響創姫 初音ミク







かめりあ



代表曲

ヒアソビ







Splatter Party







システマティック・ラヴ https://www.nicovideo.jp/watch/sm19626042











雄之助



代表作

PaIII.SENSATION







Awake Now









BREAK IT









また、「創星の夢歌姫 初音ミク」「虹輝の響創姫 初音ミク」は専用フィーバー演出を搭載!「マジカルミライ」のようなライブ演出を体感しよう!







★6 盛援博する幕張姫 初音ミク







★6 楽繋の魔杖姫 初音ミク



【sideA開催期間】

11/18 (金) 15:00 ~ 12/2 (金) 14:59



【sideB開催期間】

11/25 (金) 15:00 ~ 12/2 (金) 14:59





3.コラボ期間限定パック登場!



コラボ開催を記念して、クラフィオリジナル衣装を纏った「音懐の繋想姫 初音ミク」がGETできるパックを販売!







★6 音懐の繋想姫 初音ミク





4.コラボ期間限定クエスト開催!



クエストに挑戦してコラボ限定ユニットをGETしよう!

「マジカルミライ」の衣装だけでなく、クラフィオリジナル衣装のコラボユニットもGETのチャンス!







★6 桃輝撃ち放つ宙星 巡音ルカ







★6 蒼星の爽歌者 KAITO







★6 星夜煌めく紅桜 MEIKO







★6 栄喜満ちる双黄星 鏡音リン&鏡音レン







★6 飴星渡る宙旅 鏡音リン





【開催期間】

11/18 (金) 15:00 ~ 12/2 (金) 14:59





5.コラボ期間限定!マルチルームスタンプが使える!



マルチルームスタンプにミクたちが登場!

クエスト中やマルチルームで盛り上がろう!









【開催期間】

11/18 (金) 15:00 ~ 12/2 (金) 14:59



※開発中のため、内容が変更になる場合があります。





■『初音ミク「マジカルミライ」』とは?



『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャル・シンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベントです。



初音ミクたちをハブ(きっかけ)として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。



2013年から毎年開催しています。



(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.netpiapro / (C) TOKYO MX / (C) SEGA





■『クラッシュフィーバー』概要

アプリ名:クラッシュフィーバー

カテゴリー: ブッ壊し!ポップ☆RPG

価格: 無料 (アプリ内課金あり)

対応OS: iOSバージョン11.0以降、Androidバージョン4.4以降





App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

プロモーション動画:https://bit.ly/3xpC2Ce

公式サイト:https://crashfever.com/

公式Twitter: https://twitter.com/CrashFever_PR



■当社概要

社名:ワンダープラネット株式会社(WonderPlanet Inc.)

本社所在地:名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日:2012年9月3日

資本金:13億1573万円( 資本準備金含む 、2022年8月末時点)

代表者:代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容:エンターテインメントサービス事業

公式Webサイト:https://wonderpla.net



